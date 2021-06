Restaurant scores for the week of June 13, 2021

The following food scores were issued from Shelby County from Jan. 1-31:

Food Service Establishment

-Jim ’N Nick’s Bar-B-Q; 295 Alabaster Blvd., Alabaster; 1/27/21; 86.

-Pho Place; 4647 K Highway 280, Birmingham; 1/29/21; 91.

-Momma’s Country Cooking; 21244 Highway 25, Columbiana; 1/8/21; 91.

-The Spice Library LLC Bayleaf Model; 5426 Highway 280 Suite 13, Hoover; 1/21/21; 92.

-Mikey’s Grill; 4524 Southlake Parkway Suite, Hoover; 1/28/21; 93.

-Burger King #10327; 681 First Street SW, Alabaster; 1/11/21; 94.

-McDonald’s #32515; 205 South Colonial Drive, Alabaster; 1/11/21; 94.

-Grey Bar; 5426 Highway 280 East, Suite 4 & 5, Hoover; 1/14/21; 94.

-K & J’s Elegant Pastries, LLC; 236 1st Street South, Alabaster; 1/5/21; 94.

-Dairy Queen; 780 Colonial Promenade, Alabaster; 1/8/21; 95.

-Kentucky Fried Chicken; 630 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/12/21; 95.

-China Doll II; 2656 Valleydale Road, Birmingham; 1/20/21; 95.

-Bevelle Family Cafe; 3548 Highway 31, Pelham; 1/15/21; 95.

-Saigon Noodle House; 4606 Highway 280 Suite 108, Birmingham; 1/13/21; 95.

-2 Pesos Cantina; 101 Southgate Drive, Pelham; 1/12/21; 95.

-Ooka Sushi Hibachi Restaurant; 2005 Valleydale Road, Birmingham; 1/8/21; 95.

-McDonald’s #26780; 706 Supercenter Drive, Calera; 1/5/21; 96.

-Sonic Drive In #2787; 3545 Pelham Parkway, Pelham; 1/15/21; 96.

-Full Moon BBQ; 470 Colonial Promenade, Alabaster; 1/28/21; 96.

-Olive Garden #1740; 20 South Colonial Drive #8, Alabaster; 1/12/21; 96.

-Mizu Japanese Inc.; 750 Colonial Promenade, Alabaster; 1/27/21; 96.

-Pub 261; 9340 Helena Road #C, Birmingham; 1/7/21; 96.

-Taqueria Garibaldi’s Mexican Restaurant; 3550 B Pelham Parkway South, Pelham; 1/15/21; 96.

-Brito’s Restaurant LLC; 152 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/4/21; 96.

-Altitude 261/Skyline Cafe; 8581 Helena Road, Pelham; 1/8/21; 96.

-AFC Sushi @ Publix #1687; 6219 Tattersall Boulevard, Birmingham; 1/29/21; 96.

-Shoal Creek Country Club; 100 New Williamsburg Drive, Shoal Creek; 1/12/21; 97

-Domino’s Pizza; 125 Buck Creek Plaza, Alabaster; 1/4/21; 97.

-Buddy’s BBQ; 411 First Street, Alabaster; 1/5/21; 97.

-Cozumel Grill Mexican Restaurant; 2754 Pelham Parkway, Pelham; 1/14/21; 97.

-Don Pepe’s Mexican Restaurant; 230 Doug Baker Blvd., Birmingham; 1/6/21; 97.

-Area 41 Pizza Company; #30 Manning Place, Birmingham; 1/26/21; 96.

-Chick-fil-A at Alabaster; 125 Colonial Promenade, Alabaster; 1/4/21; 97.

-Arby’s #7850; 105 South Colonial Drive, Alabaster; 1/11/21; 97.

-Panera Bread Bakery #1391; 100 South Colonial Drive, Alabaster; 1/4/21; 97.

-Liberty Baptist Church; 11050 Chelsea Road, Chelsea; 1/12/21; 97.

-Mt Laurel LaPaz; 3 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 1/15/21; 97.

-Las Mesas Mexican Grill; 291 Supercenter Drive A-3, Calera; 1/27/21; 97.

-The Purple Onion; 2296 Pelham Parkway, Pelham; 1/13/21; 98.

-Captain D’s #3753; 420 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/11/21; 98.

-Mt Laurel Grocery – Deli; 19 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 1/7/21; 98.

-Whataburger #927; 1101 1st Street South, Alabaster; 1/4/21; 98.

-Jefferson State Community College; 4692 Valleydale Road, Hoover; 1/20/21; 98.

-Shiki Sakura; 27 Olmsted Street, Birmingham; 1/14/21; 98.

-Panda Express #2784; 101 Resource Center Park, Birmingham; 1/8/21; 98.

-The Local Kitchen and Ale; 21270 Highway 25, Columbiana; 1/8/21; 98.

-Davis Drug Co.; 111 South Main Street, Columbiana; 1/13/21; 99.

-Jimbo’s Soda Fountain; 9 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 1/7/21; 99.

-AFC Sushi @ Publix #882; 410 Doug Baker Blvd., Birmingham; 1/28/21; 99.

-Fox and Pheasant Bed and Breakfast; 540 Shelby Street, Montevallo; 1/19/21; 99.

-Chuck’s Fish; 5426 Highway 280 South, Birmingham 1/6/21; 99.

-Chick-fil-A at Greystone; 5375 Highway 280, Birmingham; 1/5/21; 99.

-Pinto Thai; 16712 Highway 280, Chelsea; 1/15/21; 99.

-Tin Top BBQ; 121 Old Highway 25 West, Columbiana; 1/13/21; 99.

-Cardwell Golf dba The Meadows Gold; 1 Water Oak Way, Harpersville; 1/4/21; 99.

-Cinnaholic; 270 Doug Baker Blvd., Hoover; 1/5/21; 99.

-ROE Hobby, LLC; 10870 Highway 25, Calera; 1/4/21; 99.

-Jerry’s Kwik Shop of Wilsonville, Inc.; 31195 Highway 25 North, Wilsonville; 1/8/21; 100.

-Vincent Food Mart; 41690 Highway 25, Vincent; 1/4/21; 100.

-Home Plate Cooking, LLC; 5129 Highway 17, Helena; 1/7/21; 100.

-Jefferson State Community College; 4692 Valleydale Road, Hoover; 1/20/21; 100.

-The Turn at Shoal Creek; 100 New Williamsburg Drive, Shoal Creek; 1/12/21; 100.

Limited Food

-Raceway 280; 5349 Highway 280 South, Birmingham; 1/26/21; 87.

-Circle K #6732; 2157 Valleydale Road, Hoover; 1/11/21; 93.

-Holiday Inn Express & Suites; 156 Resource Center Park, Birmingham; 1/29/21; 93.

-DEFY; 6009 Tattersail Drive, Hoover; 1/13/21; 93.

-Pure 280; 5127 Highway 280, Harpersville; 1/4/21; 94.

-Pic N’ Sav #244 Produce; 4563 Highway 25, Montevallo; 1/7/21; 95.

-Whit’s Grocery; 49700 Highway 25, Sterrett; 1/5/21; 95.

-Fairfield Inn & Suites; 230 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/4/21; 95.

-Ozan Vineyard & Cellars; 173 Highway 301, Calera; 1/6/21; 95.

-La Colonia Mexicana / Ice Cream; 111 Railroad Ave. #3, Montevallo; 1/4/21; 95.

-Circle K #2723817; 701 Key Drive, Birmingham; 1/13/21; 96.

-Circle K #6736; 4734 U.S. Highway 280, Birmingham; 1/13/21; 97.

-Hampton Inn & Suites; 232 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/5/21; 97.

-Holiday Inn Express; 260 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/7/21; 97.

-Hudd’s Food Center Produce; 9910 North Main Street, Wilsonville; 1/8/21; 97.

-51 Country Store; 7447 Highway 51, Sterrett; 1/25/21; 97.

-Circle K #2723682; 715 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/5/21; 97.

-Sav-Mor Food Outlet Produce; 11028 Highway 25, Calera; 1/20/21; 98.

-Skates 280; 7043 Meadowlark Lane, Birmingham; 1/29/21; 99.

-Nutrition Center; 3549 Pelham Parkway, Pelham; 1/15/21; 99.

-Brito’s Supermarket Produce; 150 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/4/21; 99.

-Ramada Inn; 113 Cahaba Valley Parkway, Pelham; 1/6/21; 100.

Retail Food Store

-Pic N’ Sav Market #244; 4563 Highway 25, Montevallo; 1/7/21; 90.

-Brito’s Supermarket; 150 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/4/21; 95.

-Hudd’s Food Center; 9910 N. Main Street, Wilsonville; 1/8/21; 96.

-Sav-Mor Food Outlet Market; 11028 Highway 25, Calera; 1/20/21; 96.

-Bear Creek Market Feed and Seed; 2407 Highway 50, Vandiver; 1/5/21; 100.

Mobile Food Commissary

-La Colonia Mexicana; 111 Railroad Ave. #3, Montevallo; 1/4/21; 94.

-Blacktop Bistro MU; 281 U.S. 11, Trussville; 1/15/21; 95.

-Beulah Mae’s LLC / EL Taco Truck; 8101 Highway 31, Calera; 1/15/21; 96.

-Pazzo Big Slice / Cafe Trentuno; 3018 Pelham Parkway Suite 1, Pelham; 1/21/21; 97.

-K&J’s Elegant Pastries LLC Mobile Unit; 236 1st Street South #300, Alabaster; 1/8/21; 98.

-Cheezin Food Truck dba Whey Cool; 7801 Crestwood Blvd., Birmingham; 1/26/21; 98.

-Saw’s Street Kitchen Southside, LLC; 1154 11th Avenue South, Birmingham; 1/7/21; 98.

-Vessell Coffee Truck/Kona Ice of Birmingham; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 1/8/21; 99.

-Alabama Educational Foundation; 190 Woodward Drive, Indian Springs; 1/28/21; 99.

-Kona Ice of Birmingham, LLC #5; 1520 Simmsville Road Suite 1, Alabaster; 1/15/21; 100.

Hotel/Motel

-Travelodge; 410 Oak Mountain Circle, Pelham; 1/19/21; 88.

-Holiday Inn Express & Suites; 156 Resource Center Park, Birmingham; 1/29/21; 90.

-Fairfield Inn & Suites; 230 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/4/21; 90.

-Americas Best Value Inn; 11960 Highway 25, Calera; 1/4/21; 93.

-Ramada Inn, Pelham; 113 Cahaba Valley Park East, Pelham; 1/6/21; 98.

-Sav-Mor Food Outlet Produce; 11028 Highway 25, Calera; 1/20/21; 98.

Daycare Food Service

-River & Cape Montessori Nursery School; 534 Industrial Road, Alabaster; 1/27/21; 94.

-University Baptist Child Development; 160 Shoshone Drive, Montevallo; 1/15/21; 98.

-Odyssey Early Schools, Inc.; 104 Heatherbrooke Park Drive, Birmingham; 1/13/21; 99.

-Stepping Stones Playschool; 8293 Helena Road, Pelham; 1/8/21; 99.

-School for Amazing Kids – Pelham; 2975 Pelham Parkway, Pelham; 1/5/21; 99.

-Bright Horizons Day Car; 140 Riverchase Parkway, Birmingham; 1/12/21; 100.

School Lunchroom – Private

-Indian Springs School; 190 Woodward Drive, Indian Springs; 1/28/21; 94.

-Joseph S. Bruno Montessori Academy; 5509 Timber Hill Road, Birmingham; 1/28/21; 98.

-Our Lady of the Valley/Christian; 5514 Double Oak Lane, Birmingham; 1/28/21; 99.

-Cornerstone Christian School; 24975 Highway 25, Columbiana; 1/27/21; 99.

-Briarwood Christian School; 6255 Cahaba Valley Road, Birmingham; 1/29/21; 100.

-Hilltop Montessori School; 6 Abbott Square, Birmingham; 1/28/21; 100.

School Lunchroom – Public

-Montevallo High School; 980 Oak Street, Montevallo; 1/27/21; 95.

-Thompson Middle School; 100 Warrior Drive, Alabaster; 1/25/21; 96.

-Chelsea Middle School; 2315 Highway 39, Chelsea; 1/25/21; 97.

-Thompson Intermediate School; 1509 Kent Dairy Road, Alabaster; 1/20/21; 97.

-Helena Middle School; 1299 Hillsboro Parkway, Helena; 1/28/21; 97.

-Helena High School; 1310 Hillsboro Parkway, Helena; 1/28/21; 97

-Meadow View Elementary School; 2800 Smokey Road, Alabaster; 1/20/21; 98.

-Spain Park High School; 4700 Valleydale Road, Hoover; 1/29/21; 99.

-Oak Mountain High School; 5476 Caldwell Mill Road, Birmingham; 1/20/21; 99.

-Pelham High School; 2500 Panther Circle, Pelham; 1/26/21; 99.

-Pelham Oaks Elementary School; 2200 Highway 33, Pelham; 1/25/21; 99.

-Bumpus Middle School; 6055 Flemings Parkway, Hoover; 1/29/21; 99.

-Thompson High School; 1921 Warrior Parkway, Alabaster; 1/25/21; 99.

-Chelsea High School; 10510 Highway 11/P.O. Box 6, Chelsea; 1/21/21; 100.

-Columbiana Middle School; 222 Joinertown Road, Columbiana; 1/27/21; 100.

-Creek View Elementary School; 8568 Highway 17, Maylene; 1/26/21; 100.

-Montevallo Elementary School; 171 Jeter Circle, Montevallo; 1/26/21; 100.

-Montevallo Middle School; 235 Sanford Street, Montevallo; 1/26/21; 100.

-Oak Mountain Elementary School; 5640 Cahaba Valley Road, Birmingham; 1/27/21; 100.

-Oak Mountain Intermediate School; 5486 Caldwell Mill Road, Birmingham; 1/27/21; 100.

-Oak Mountain Middle School; 5650 Cahaba Valley Road, Birmingham; 1/27/21; 100.

-Shelby County College and Career Center; 701 Highway 70, Columbiana; 1/27/21; 100.

-Mt Laurel Elementary School; 1321 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 1/26/21; 100.

-Riverchase Elementary School; 1950 Old Montgomery Highway, Hoover; 1/26/21; 100.

-Berry Middle School; 4500 Jaguar Drive, Hoover; 1/29/21; 100.

-Chelsea Park Elementary School; 9000 Chelsea Park, Chelsea; 1/28/21; 100.

-Linda Nolen Learning Center; 2280 Highway 35, Pelham; 1/25/21; 100.

-Forest Oaks Elementary School; 1000 Hornet Parkway, Chelsea; 1/25/21; 100.

-Calera Middle School; 9178 Highway 22, Montevallo; 1/27/21; 100.

-Pelham Ridge Elementary School; 251 Applegate Parkway, Pelham; 1/25/21; 100.

-Pelham Park Middle School; 2016 Pelham Park Blvd., Pelham; 1/26/21; 100.