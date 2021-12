All-State football team features 26 local players

By ALEC ETHEREDGE | Managing Editor

A historic football season in Shelby County added another mark on Sunday, Dec. 19 when the All-State football team was released, featuring the state’s best football players from the 2021 season.

On that list, 26 players from Shelby County were honored following their efforts in leading their respective teams to special seasons.

The list not only featured 26 local players being named as the top in the state, but it featured 12 on their respective first team, seven on the second team and seven honorable mentions.

Following their third state championship in a row, the Thompson Warriors had easily the most representation with nine players making the Class 7A team, which tied for the most of any team with Class 5A Pleasant Grove and the AISA’s Autauga Academy.

Thompson had a state-high eight players named to the 7A first team following the Warriors’ third state championship in a row.

On the first team offense included quarterback Conner Harrell, receiver Ryan Peppins, athlete Justin Pegues and offensive lineman Stanton Ramil.

Those three helped play a major role in Thompson averaging 45.4 points per game this season, including 41 or more in all but three of 14 games this season.

Harrell, who was named the Class 7A Back of the Year last season, totaled 3,126 passing yards and 47 touchdowns this season on 163-of-232 passing. He also totaled 405 rushing yards and five additional touchdowns on the ground.

Peppins finished the season as one of the state’s top receivers after putting together 1,564 receiving yards and 23 touchdowns on 80 receptions. He also won the MVP of the state championship game after totaling 204 yards to lead the Warriors to the title.

As one of the state’s best athletes, Pegues totaled 664 receiving yards and 571 rushing yards this season for the Warriors with six total touchdowns, while he was also one of the top kick returners in the state.

Ramil earned several Division I offers during the season for his impressive play on the line, which included 13 pancake blocks and paving the way for more than 5,000 yards of offense.

Defensively, however, is where Thompson dropped jaws this season, giving up 7.1 points per game.

And the All-State team recognized five players from Thompson’s defense, including four on the first team.

Peter Woods, Jeremiah Alexander, Tre’Quon Fegans and Tony Mitchell were the first teamers, while Jax Van Zandt earned a spot on the second team.

Woods and Alexander were a force on each end of the line this season, which was a big reason for the team’s success on that side of the ball.

Woods totaled 51 solo tackles and 40 assisted, many of which came for a loss with 28.5 tackles for loss. Alexander had almost identical numbers, as the Alabama signee totaled 54 solo tackles, 29 assisted tackles and 28 tackles for loss with a pick-six.

Those two, however, were just two of four prominent recruits for the Thompson defense this season.

Fegans and Mitchell, both in the secondary, also put together special seasons.

Fegans totaled 30.5 tackles, four tackles for loss and three interceptions, while he added 10 pass breakups.

Mitchell, who is one of the most intimidating players in the secondary because of his ability to hit hard and make tackles in space while also preventing completions, totaled 37 tackles with four tackles for loss. He also added eight pass breakups and two interceptions with most teams trying to avoid his position on the field.

Closing out a special career with the Warriors, Van Zandt made the second team after totaling 15 tackles for loss this season as part of 60 total tackles.

Joining the Warriors on the Class 7A All-State team were three players from Oak Mountain as well.

The Eagles earned one player on the first team and two honorable mention players.

Evan Smith, the county’s Player of the Year, was named to the All-State first team as an athlete for the Eagles after totaling 1,110 rushing yards and 1,184 passing yards with a combined 28 touchdowns. He also played some at defensive back and as a kick returner.

Joining him from Oak Mountain were Gavin Nelson and Corbitt Grundhoefer as honorable mention defenders.

Grundhoefer totaled 57 solo tackles, 27 assisted tackles, four tackles for loss and a sack, while he also tied for the lead in the county with five.

Nelson finished the season as one of the leaders up front for the Eagles with 61 solo tackles, 35 assisted tackles, 15 tackles for loss and six sacks.

In the 6A classification, seven total players from the county earned a spot on the All-State team, including three from Briarwood.

Alex Moorer and Haddon Stubbs both earned a spot from on the second team, while quarterback Christopher Vizzina earned an honorable mention spot.

Moorer was the leader for the Lions up front after totaling 45 pancake blocks and paving the way for a team that ran for close to 2,000 yards this season.

Stubbs earned a spot on the defense as the second team punter following a great year for the Lions. He also totaled 58 solo tackles, 41 assisted tackles, nine tackles for loss, two sacks and two interceptions with four forced fumbles for the defense.

The Helena Huskies also had multiple players named to the 6A All-State team with sophomore running back Jordan Washington and senior defensive lineman Joel Logan both earning a spot.

Washington was the county’s second-leading rusher this season with 1,606 yards and 26 touchdowns on 226 carries.

Logan totaled 21 tackles for loss and 14 sacks to finish third in the county behind two of the country’s top recruits. He finished with 61 total tackles for the Huskies.

Calera receiver Kobe Prentice was the only other player from the county to earn a spot on the first team after a remarkable season.

The Alabama signee totaled 1,231 yards on 69 catches with 18 touchdowns despite being the focal point of every opponent’s defense.

Pelham’s Caleb Newell earned a spot on the second team for the Panthers. The Kennesaw State signee finished his senior season with 70 pancake blocks and was a leader for the Panthers up front.

The Montevallo Bulldogs had three players earn a spot on the Class 4A All-State team, including Joseph Anderson on the first team.

Anderson finished the season with 2,346 rushing yards, which gives him the most rushing yards for a single season in the county’s history. He reached that mark on 243 carries and totaled 29 touchdowns as a huge part of the Bulldogs’ offense.

Cole Dennis earned a spot on the second team following solid play on both sides of the line this season. He made it as a defensive lineman after totaling 77.5 tackles, 14 tackles for loss and six sacks for an improved Montevallo defense.

Kial Cottingham also earned a spot as an honorable mention defensive back, as the senior athlete totaled four interceptions this season even while leading the team’s offense at quarterback.

In addition to his defensive presence, he totaled 385 rushing yards and 608 passing yards with 18 touchdowns on offense.

The Vincent Yellow Jackets had two players earn a spot on the Class 2A second team as athletes.

Jermarey Lawson and Tray Youngblood both earned praise following special seasons on both sides of the ball.

Lawson finished the season with 1,409 rushing yards and 16 touchdowns, while he added 122 yards and three touchdowns on six receptions. He had a total of 1,661 all-purpose yards.

Youngblood, who totaled 1,032 all-purpose yards and nine touchdowns for the Jackets, also had four interceptions, which was the second best mark in the county.

The final two players to earn a spot on the team included Cornerstone’s Justus Adams and Warren Goodwin in the AISA.

Adams earned a spot on the first team after finishing the season 90.5 tackles, including 28 for loss and nine sacks. He also added 15 pancake blocks offensively.

Goodwin earned a spot on as an honorable mention following 47.5 tackles, six tackles for loss, four sacks and an interception.

See the full All-State team below:

CLASS 7A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Conner Harrell, Thompson, Sr., 6-1, 190

RB: Mykel Johnson, Enterprise, Jr., 5-9, 170

RB: Kierstan Rogers, Theodore, Sr., 6-0, 215

RB: Ahamari Williams, Hoover, Jr., 5-9, 188

WR: Karmello English, Central-Phenix City, Jr., 6-1, 175

WR: Omari Kelly, Hewitt-Trussville, Sr., 6-2, 175

WR: Ryan Peppins, Thompson, Sr., 5-8, 160

OL: Drew Bobo, Auburn, Sr., 6-5, 300

OL: Eston Harris, Auburn, Sr., 6-6, 295

OL: Riley Quick, Hewitt-Trussville, Sr., 6-6, 255

OL: Stanton Ramil, Thompson, Jr., 6-7, 295

OL: Maddox Sunderman, Bob Jones, Jr., 6-4, 306

PK: Josh Owsley, Auburn, Sr., 6-0, 165

Defense

DL: Justice Finkley, Hewitt-Trussville, Sr., 6-1, 255

DL: Bradyn Joiner, Auburn, Jr., 6-3, 325

DL: Tomarrion Parker, Central-Phenix City, Jr., 6-4, 210

DL: Peter Woods, Thompson, Jr., 6-4, 270

LB: Jeremiah Alexander, Thompson, Sr., 6-2, 250

LB: Powell Gordon, Auburn, Sr., 6-3, 220

LB: Daelon Smith, Theodore, Sr., 6-1, 220

LB: James Smyre, Central-Phenix City, Sr., 6-3, 220

DB: TreQuon Fegans, Thompson, Sr., 6-2, 185

DB: JQ Hardaway, Central-Phenix City, Sr., 6-3, 195

DB: Jahlil Hurley, Florence, Jr., 6-2, 170

DB: Tony Mitchell, Thompson, Jr., 6-1, 190

P: Mitchell Towns, Vestavia Hills, Sr., 6-3, 180

Athlete

Rayshawn Hardy, Bob Jones, Jr., 6-2, 205

Giovanni Lopez, James Clemens, Jr., 6-1, 215

Justin Pegues, Thompson, Sr., 5-10, 175

Evan Smith, Oak Mountain, Sr., 5-10, 180

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Caleb Nix, Central-Phenix City, Sr., 6-0, 200

RB: James Hammonds, Hewitt-Trussville, Sr., 5-9, 170

RB: C.J. Miller, Gadsden City, Sr., 5-11, 236

RB: Dante Snodgrass, James Clemens, Sr., 5-8, 180

WR: Bakari Dailey, Auburn, Sr., 6-1, 165

WR: Keymari Pittman, James Clemens, Jr., 5-5, 140

WR: Ryheem Quinney, Theodore, Sr., 5-10, 180

OL: Richazaire Francisque, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 285

OL: Jacob Galmiche, Daphne, Sr., 6-2, 300

OL: Harrison Gammill, Enterprise, Sr., 6-2, 225

OL: Logan Lanicek, Fairhope, Sr., 6-4, 320

OL: Terrant Young, Sparkman, Sr., 6-2, 285

PK: Peyton Argent, Hoover, Jr., 6-1, 195

Defense

DL: Markus Clark, Hoover, Sr., 6-0, 258

DL: Terrell Jones, Hoover, Sr., 6-5, 261

DL: Hunter Osborne, Hewitt-Trussville, Jr., 6-4, 255

DL: James Quinnelly, Daphne, Sr., 6-4, 275

LB: Josh Carter, Hoover, Sr., 6-4, 227

LB: Brad Harper, Auburn, Sr., 6-1, 210

LB: Rowan Jones, Bob Jones, Jr., 5-10, 190

LB: Jax Van Zandt, Thompson, Sr., 6-1, 225

DB: Will James, Theodore, Jr., 6-0, 170

DB: Rodney Johnson, Gadsden City, Sr., 5-11, 164

DB: Jamal Mayers, James Clemens, Jr., 5-11, 160

DB: Dale Miller, Hoover, Jr., 5-10, 177

P: Cade Lancaster, Tuscaloosa Co., Jr., 6-2, 180

Athlete

Tyler Bradley, Daphne, Sr., 5-8, 180

Jamari Hawkins, Baker, Sr., 5-11, 180

Cole Turner, Vestavia Hills, Sr., 6-2, 180

Jayven Williams, Baker, Sr., 6-1, 180

HONORABLE MENTION

QB: Josh Flowers, Baker, So., 6-3, 210

QB: Bennett Meredith, Hoover, Sr., 6-3, 208

RB: Amare Griffin, Enterprise, So., 5-8, 165

RB: Terrance Salter, Bob Jones, Sr., 5-9, 200

WR: Matthew Rozier, Sparkman, Jr., 5-10, 170

WR: Kam White, Huntsville, Jr., 6-2, 180

OL: Hoke Smith, Vestavia Hills, Sr., 6-3, 315

OL: Edgerrin Watson, James Clemens, Sr., 6-3, 290

PK: Luke Freer, Fairhope, Sr., 6-3, 210

PK: Ethan Paul, Central-Phenix City, So., 5-10, 160

DL: Ronnie Mageo, Fairhope, Sr., 6-5, 250

DL: Gavin Nelson, Oak Mountain, Sr., 6-5, 250

LB: Houston Owen, Vestavia Hills, Jr., 5-11, 190

LB: Russell Shaw, Davidson, Sr., 5-9, 220

DB: Corbitt Grundhoefer, Oak Mountain, Sr., 6-0, 175

DB: Peyton Nero, Fairhope, Sr., 5-10, 185

P: None.

ATH: Maurice Jones, Austin, So., 5-9, 185

ATH: Justin Powe, Davidson, Sr., 5-11, 200

COACH OF THE YEAR

Chad McGehee, James Clemens

CLASS 6A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Khalib Johnson, Clay-Chalkville, Sr., 6-2, 205

RB: Braylon McReynolds, McGill-Toolen, Sr., 5-7, 180

RB: Edward Osley, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 190

RB: L.T. Sanders, Gardendale, Sr., 5-9, 200

WR: Deandre Coleman, Hueytown, Sr., 6-4, 205

WR: Kobe Prentice, Calera, Sr., 5-10, 180

WR: Jarel Williams, Saraland, Sr., 6-3, 180

OL: Wilder Hines, Mountain Brook, Sr., 6-0, 210

OL: Kyle Pilkington, Oxford, Sr., 6-0, 245

OL: Braxton Quattlebaum, Hartselle, Sr., 6-2, 275

OL: Cooper Wilson, Spanish Fort, Sr., 6-0, 215

OL: Nathan Wright, Gardendale, Sr., 6-3, 270

PK: Alex McPherson, Fort Payne, Sr., 5-10, 153

Defense

DL: Kelby Collins, Gardendale, Jr., 6-4, 250

DL: Trevon McAlpine, Saraland, Sr., 6-3, 280

DL: Jaquavious Russaw, Carver-Montgomery, Jr., 6-3, 235

DL: Yhonzae Pierre, Eufaula, Jr., 6-3, 233

LB: Drew Ball, Cullman, Sr., 5-10, 200

LB: DJ Barber, Clay-Chalkville, So., 6-0, 205

LB: John McMillan, Mountain Brook, Sr., 5-9, 175

LB: Austin Yelder, Lee-Montgomery, Sr., 5-10, 205

DB: Willie Butler, Saraland, Sr., 5-11, 180

DB: Miguel Mitchell, Oxford, Sr., 6-1, 205

DB: Julius Owens, Lee-Montgomery, Sr., 6-2, 171

DB: Jarell Stinson, Opelika, Sr., 5-10, 165

P: Luke Williams, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175

Athlete

Jaylen Mbakwe, Clay-Chalkville, So., 6-1, 180

Ty Mims, Baldwin Co., Sr., 5-6, 165

Ronnie Royal, Gulf Shores, So., 5-10, 175

Earl Woods, Hueytown, Jr., 5-10, 170

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Ethan Crawford, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 205

RB: Taven Curry, Robertsdale, Sr., 6-1, 205

RB: Makhi Hughes, Huffman, Sr., 5-11, 194

RB: Johnny Morris, Spanish Fort, Sr., 5-9, 195

WR: Jackson Beatty, Mountain Brook, Jr., 6-0, 155

WR: Izayah Fletcher, Hartselle, Jr., 6-2, 180

WR: Marquarius White, Clay-Chalkville, Sr., 5-11, 160

OL: Cameron Ambrose, Pinson Valley, Sr., 6-5, 265

OL: Kenton Jerido, Northridge, Sr., 6-3, 310

OL: Alex Moorer, Briarwood, Sr., 6-2, 290

OL: Caleb Newell, Pelham, Sr., 6-3, 315

OL: Patrick Screws, Eufaula, Jr., 6-6, 315

PK: Trey Stoddard, Muscle Shoals, Jr., 5-8, 175

Defense

DL: Javon Edwards, McGill-Toolen, Sr., 6-1, 194

DL: John Gilbert, Southside-Gadsden, Sr., 6-2, 225

DL: Jacob McRae, Decatur, Sr., 6-1, 255

DL: Jabrel Snowden, Spanish Fort, Sr., 6-1, 225

LB: Evan Brown, Hueytown, Sr., 5-10, 180

LB: Jordan Dobbins, Oxford, Sr., 6-0, 205

LB: Taylor Love, Opelika, Sr., 6-1, 210

LB: Kaleb Moore, Hartselle, Sr., 6-0, 221

DB: Jamar Kay, Cullman, Sr., 5-11, 150

DB: Dylan Sessions, Cullman, Sr., 6-1, 180

DB: Jayden Sweeney, Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 180

DB: Dallas Young, Gardendale, Jr., 6-0, 180

P: Haddon Stubbs, Briarwood, Sr., 5-11, 185

Athlete

Wes Johnson, Arab, Sr., 6-2, 190

Jordan Louie, Paul Bryant, Jr., 5-11, 202

Austin Morris, Mortimer Jordan, Sr., 6-4, 185

Jakel Williams, Lee-Montgomery, Sr., 5-8, 162

HONORABLE MENTION

QB: JT Blackwood, Hartselle, Sr., 6-2, 210

QB: Christopher Vizzina, Briarwood, Jr., 6-4, 200

RB: Ri Fletcher, Hartselle, So., 5-9, 165

RB: Jordan Washington, Helena, So., 6-1, 205

WR: Sidney Franklin, Carver-Montgomery, Sr., 6-0, 170

WR: Corri Milliner, Benjamin Russell, Jr., 6-2, 171

OL: Caden Hooper, Minor, Sr., 6-4, 285

OL: Collin Wright, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 310

PK: Crawford Lang, Hartselle, Jr., 5-10, 185

DL: Joel Logan, Helena, Sr., 6-5, 220

DL: Jonathan Pugh, Arab, Sr., 6-0, 215

LB: Mitchell Duquette, Arab, Sr., 6-0, 215

LB: Nick Rigdon, Gardendale, Sr., 5-10, 185

DB: Naeem Offord, Huffman, Fr., 6-1, 170

DB: Jaqueraius Thomas, Carver-Montgomery, Sr., 5-10, 175

P: Connor Wathen, Hueytown, Sr., 5-10, 160

ATH: Brendon Byrd, Spanish Fort, Jr., 6-1, 195

ATH: Jamarion Lewis, Eufaula, Sr., 6-0, 210

COACH OF THE YEAR

Drew Gilmer, Clay-Chalkville

CLASS 5A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Alex Young, Pleasant Grove, Sr., 6-3, 198

RB: Jamarion Burnett, Andalusia, So., 6-0, 185

RB: Quinshon Judkins, Pike Road, Sr., 6-0, 212

RB: DeMarcus Lacey, Pleasant Grove, Sr., 6-0, 190

WR: Ja’Kobi Albert, Fairfield, Sr., 6-0, 170

WR: Dalton Bailey, Sipsey Valley, Sr., 6-1, 185

WR: Raygan Edmondson, Douglas, Sr., 6-2, 190

OL: Anez Coper, Pleasant Grove, Sr., 6-6, 360

OL: Vysen Lang, Pike Road, Jr., 6-5, 335

OL: Damon Parr, Alexandria, Sr., 6-6, 332

OL: Luke Stringer, UMS-Wright, Sr., 6-2, 250

OL: Lucas Taylor, St. Paul’s, Sr., 6-4, 305

PK: Grant Carpenter, UMS-Wright, Sr., 6-2, 197

Defense

DL: Holden Aran, UMS-Wright, Sr., 6-2, 205

DL: Khurtiss Perry, Pike Road, Sr., 6-2, 265

DL: E.J. Simmons, Central-Clay Co., Sr., 6-3, 215

DL: Braxton Tucker, Alexandria, Sr., 6-4, 235

LB: Bo Carrington, St. Paul’s, Sr., 6-0, 195

LB: Robert Courtney, UMS-Wright, Sr., 6-1, 212

LB: Michael Hourel Jr., Andalusia, Sr., 6-1, 190

LB: Jake Upton, Alexandria, Sr., 6-2, 210

DB: Tanner Chambers, Leeds, Sr., 5-11, 170

DB: Markell Jordan, Pleasant Grove, Sr., 5-11, 180

DB: Dakaari Nelson, Selma, Jr., 6-3, 200

DB: LaQuan Robinson, Greenville, Sr., 6-2, 195

P: Zander Baird, Beauregard, Sr., 5-11, 192

Athlete

Cole Blaylock, UMS-Wright, Jr., 6-0, 181

Iverson Hooks, Pike Road, Sr., 5-11, 170

Parker Martin, Fairview, Sr., 5-10, 170

Javais McGhee, Alexandria, Sr., 6-0, 175

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Drew Seymore, Demopolis, Sr., 6-1, 165

RB: Khalifa Keith, Parker, Jr., 6-1, 217

RB: Logan Pate, Guntersville, Sr., 5-10, 200

RB: Maleek Pope, Sylacauga, Sr., 5-10, 190

WR: Nabryan Adams, Parker, Sr., 5-7, 160

WR: Brandon Fussell, Guntersville, Jr., 6-1, 175

WR: Cam Harris, Pleasant Grove, Sr., 6-2, 188

OL: Jackson Bartee, Leeds, Sr., 5-11, 283

OL: Ethan Bice, Fairview, Sr., 6-0, 250

OL: Malachi Carney, Pleasant Grove, Sr., 6-4, 280

OL: Curtis Peagler, Demopolis, Sr., 6-4, 346

OL: Brody Stewart, Andalusia, Jr., 6-3, 310

PK: Cleat Forrest, Alexandria, Fr., 5-9, 155

Defense

DL: DeRaiven Crawford, Center Point, Sr., 6-1, 245

DL: Kavion Henderson, Leeds, So., 6-3, 237

DL: James Vassar, Lee-Huntsville, Sr., 6-3, 282

DL: Braylon Woods, Pleasant Grove, Sr., 6-1, 235

LB: Charles Gray, Parker, Sr., 6-0, 210

LB: Braylon Jordan, Pleasant Grove, Jr., 6-1, 225

LB: Bryce Moore, Ardmore, Sr., 5-9, 209

LB: Dylan Walker, Selma, Sr., 6-2, 220

DB: Christopher Bracy, St. Paul’s, Jr., 6-1, 180

DB: KeMarius Horne, Center Point, So., 5-11, 170

DB: Jeremy Odem, Sylacauga, Sr., 6-0, 157

DB: Korbyn Pitts, Boaz, Jr., 5-9, 140

P: Clay Yates, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 190

Athlete

Eli Frost, Fairview, So., 5-10, 170

Anthony Rogers, Pike Road, Fr., 5-11, 175

Antonio Ross, Alexandria, Jr., 6-2, 192

Demir Smith, LeFlore, Sr., 6-2, 185

HONORABLE MENTION

QB: Eric Handley, Fairfield, So., 6-2, 190

QB: William Shelton, Parker, Sr., 6-0, 170

RB: Elisha McNeil, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 185

RB: Conner Warhurst, Russellville, Jr., 6-2, 190

WR: TJ King, Russellville, Jr., 6-1, 170

WR: Tadarrius Parker, Pleasant Grove, Sr., 5-11, 175

OL: Ahmad Harris, Parker, Sr., 6-3, 240

OL: DaMare’ Moore, Faith-Mobile, Jr., 6-1, 280

PK: Elijah Guyton, Fairview, Sr., 6-1, 175

DL: Cooper Mann, Holtville, Sr., 6-2, 235

DL: Cade Rouse, Corner, Jr., 6-0, 220

LB: Mikey Forney, Holtville, Sr., 6-3, 210

LB: Nathan Steiner, Elberta, Sr., 5-11, 210

DB: Suyeta DrowningBear, West Point, Sr., 5-7, 148

P: Nik Peerson, Charles Henderson, So., 5-9, 145

ATH: Kyan Maloy, Beauregard, Jr., 5-10, 169

COACH OF THE YEAR

George Redding, Fairview

CLASS 4A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Walter Taylor III, Jackson, Sr., 6-5, 220

RB: Joseph Anderson, Montevallo, Sr., 5-11, 208

RB: Mason Cartee, Priceville, Jr., 5-10, 175

RB: Tae Meadows, Handley, Sr., 5-9, 185

WR: Tylen Campbell, Jackson, Sr., 5-10, 180

WR: Antonio Kite, Anniston, Sr., 6-2, 180

WR: Knute Wood, Brooks, Sr., 6-4, 185

OL: Tyler Cappi, Priceville, Sr., 6-2, 300

OL: Cayden Kritner, Oneonta, Sr., 6-2, 275

OL: Ryqueze McElderry, Anniston, Jr., 6-4, 320

OL: Will Spain, Gordo, Sr., 6-2, 260

OL: Kaden Young, Madison Academy, Sr., 6-5, 300

PK: Ezra Sexton, St. Michael, Jr., 5-10, 170

Defense

DL: Kendrick Ball, White Plains, Sr., 5-11, 215

DL: Kobe Harper, Oneonta, Sr., 6-1, 245

DL: Dearion Prothro, Cleburne Co., Jr., 6-1, 255

DL: Michael Towner, Vigor, Jr., 6-2, 245

LB: Luke Hodge, Oneonta, Sr., 6-2, 225

LB: Brandon Purifoy, Vigor, So., 5-9, 170

LB: Deuce Spurlock, Madison Academy, Sr., 6-2, 220

LB: Robert Woodyard, Williamson, Sr., 6-3, 235

DB: CJ Gresham, Cherokee Co., Sr., 6-2, 175

DB: Jaden Lawson, Mobile Christian, Sr., 5-11, 174

DB: Kyler Murks, Brooks, Sr., 6-0, 170

DB: Lawson Neil, Gordo, Sr., 5-10, 170

P: Brennan Davis, Dora, Sr., 6-0, 150

Athlete

Sawyer Deerman, American Christian, Jr., 5-10, 180

Tanner Malin, Good Hope, Sr., 5-11, 172

Collin Moon, Oneonta, Sr., 5-11, 190

Will Stokes, Madison Academy, Sr., 5-10, 170

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Tanner Bailey, Gordo, Sr., 6-1, 195

RB: Ethan Anderson, Good Hope, Sr., 5-9, 179

RB: Cosner Harrison, St. James, Jr., 6-0, 200

RB: Walker O’Steen, White Plains, Sr., 6-2, 185

WR: Chance Henderson, American Christian, Jr., 6-2, 185

WR: Nic Strong, Randolph, Jr., 5-11, 175

WR: Jakoby Zachary, Jacksonville, Sr., 5-11, 170

OL: Donovan Cotton, St. Michael, Sr., 6-8, 285

OL: Eric Lang, Williamson, Sr., 6-3, 310

OL: Cooper Shafer, American Christian, Sr., 6-5, 240

OL: Jay Watts, Cherokee Co., Sr., 6-3, 295

OL: Jack Wimberly, Randolph, Sr., 6-3, 270

PK: Steven Taylor, St. John Paul II, Jr., 6-2, 170

Defense

DL: Cole Dennis, Montevallo, Sr., 5-11, 260

DL: Tae Diamond, Cherokee Co., Fr., 5-10, 215

DL: Brendan Parsons, Northside, So., 6-0, 220

DL: Jacob Sanford, Etowah, Sr., 6-1, 250

LB: Jager Burns, Good Hope, Sr., 6-0, 198

LB: Abraham Daniels, Vigor, Sr., 6-1, 220

LB: Quintavious Long, Jacksonville, Sr., 6-1, 200

LB: Jalen Pickens, Jackson, Jr., 6-0, 195

DB: Paydon Bagwell, Good Hope, Sr., 5-11, 158

DB: Conner Goodson, Randolph, Jr., 5-11, 170

DB: Colin Swindle, Oneonta, Sr., 5-11, 175

DB: Jordan West, Handley, Jr., 6-0, 173

P: Nathan Roubik, Mobile Christian, Sr., 6-1, 179

Athlete

Ben Capps, Gordo, Sr., 6-1, 205

Jayden Lewis, Anniston, So., 6-0, 170

Damien Ramsey, Cherokee Co., Sr., 6-0, 220

Jakobe Shaw, Williamson, Sr., 5-7, 140

HONORABLE MENTION

QB: Andrew Hunter, Randolph, Jr., 6-2, 165

QB: Jim Ogle, Jacksonville, So., 6-3, 185

RB: Jacori Barnes, Vigor, So., 5-8, 205

RB: Devontae Cantrell, Cleburne Co., Jr., 5-10, 165

WR: Omareon Finch, Etowah, Jr., 6-2, 175

WR: Brennan Maye-Jordan, Vigor, Sr., 5-10, 175

OL: Kaiden Arnold, Escambia Co., Jr., 6-7, 365

OL: Tristan Holmes, Priceville, Sr., 5-9, 180

PK: Daniel Mejia, Cherokee Co., Sr., 5-10, 165

DL: Walter Goggins, Deshler, Jr., 6-1, 260

DL: Christian Ross, Dale Co., Jr., 6-4, 215

LB: Jake Langlois, Priceville, Jr., 6-0, 180

LB: Grayshaun Swain, Anniston, Fr., 6-3, 215

DB: Kial Cottingham, Montevallo, Sr., 5-10, 165

P: Dylan Harris, Ashville, Sr., 6-1, 180

ATH: Brady Cunningham, North Jackson, Sr., 5-8, 130

ATH: Anthony Mix Jr., Vigor, Sr., 6-3, 215

COACH OF THE YEAR

Phil Phillips, Oneonta

CLASS 3A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Jack Hayes, Piedmont, Jr., 6-0, 195

RB: Jeremiah Cobb, Catholic-Montgomery, Jr., 5-11, 185

RB: Jashawn Cooper, Montgomery Academy, Jr., 6-0, 230

RB: Eli Ennis, Ohatchee, Sr., 6-1, 205

WR: Austin Estes, Piedmont, Sr., 5-9, 165

WR: Jalen McCants, Saks, Sr., 5-10, 190

WR: Derick Smith, Southside-Selma, So., 6-1, 175

OL: Brayden Dempsey, Walter Wellborn, Sr., 5-10, 230

OL: Ben Newton, Thomasville, Sr., 6-3, 320

OL: Steven Raney, Piedmont, Sr., 6-0, 230

OL: Hudson Whitt, Montgomery Academy, Sr., 6-1, 220

OL: Tucker Wilks, Fyffe, Fr., 6-0, 215

PK: Grayden Flowers, Trinity, Jr., 5-9, 165

Defense

DL: Austin Mulligan, Fyffe, Sr., 6-2, 210

DL: AJ Odom, Oakman, Sr., 6-3, 235

DL: Noah Reedy, Piedmont, Sr., 6-2, 190

DL: Braelan Robinson, Saks, Sr., 5-10, 260

LB: TJ Dudley, Catholic-Montgomery, sr., 6-3, 225

LB: Joe Handey, Trinity, Sr., 6-2, 200

LB: Wyatt Reaves, Ohatchee, Sr., 6-0, 210

LB: Landon Smart, Piedmont, Sr., 6-2, 220

DB: Jamal Cooper, Montgomery Academy, Sr., 5-11, 195

DB: Shon Elston, Saks, Sr., 5-6, 160

DB: Kesharvius Jones, Hillcrest-Evergreen, Sr., 6-1, 180

DB: Jourdan Thomas, Catholic-Montgomery, Sr., 6-2, 200

P: Zeb Vickery, Flomaton, Sr., 6-2, 195

Athlete

Omarion Foster, Piedmont, Sr., 6-3, 190

Mac McClinton, Trinity, Sr., 5-10, 185

Jaylen Nobles, Slocomb, Sr., 6-1, 220

Christopher Thomas, Southside-Selma, Sr., 5-10, 170

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Caleb McCreary, Catholic-Montgomery, So., 5-10, 185

RB: Jarius Houston, Chickasaw, Jr., 5-9, 165

RB: Matt Likely, Hillcrest-Evergreen, Sr., 5-10, 200

RB: Jaylen Murry, Wicksburg, Jr., 6-0, 205

WR: Sawyer Hughes, Sylvania, Sr., 6-3, 180

WR: Jaxon Timmerman, J.B. Pennington, Jr., 6-1, 155

WR: Will Wells, Houston Academy, Jr., 6-2, 165

OL: Lane Belue, Lauderdale Co., Sr., 6-4, 218

OL: Les Gaillard, Bayside Academy, Sr., 6-4, 265

OL: Austin Lambeth, Flomaton, Sr., 6-4, 245

OL: Zody McMillan, T.R. Miller, Sr., 6-3, 360

OL: Trey Thomas, Oakman, Sr., 5-11, 255

PK: Alex Kohn, Montgomery Academy, Sr., 5-10, 160

Defense

DL: Javen Augustus, Catholic-Montgomery, Sr., 6-5, 220

DL: John Herring, Phil Campbell, Sr., 6-3, 200

DL: Cole Jennings, Opp, Sr., 6-2, 240

DL: Ronald Stallworth, Hillcrest-Evergreen, Sr., 5-10, 295

LB: Chris Bouler, Thomasville, Sr., 5-10, 180

LB: Gage Mims, T.R. MIller, Sr., 6-1, 210

LB: Alex Partin, Bayside Academy, Sr., 6-2, 195

LB: Nigel Walker, Montgomery Academy, Sr., 6-3, 195

DB: Kylon Griffin, Catholic-Montgomery, Sr., 6-0, 190

DB: Ethan Hamm, Lauderdale Co., Sr., 6-1, 215

DB: Demarion Hicks, Chickasaw, Sr., 6-1, 170

DB: Landon Lindsey, T.R. Miller, Sr., 6-1, 172

P: Gabe Russo, Catholic-Montgomery, Jr., 6-1, 215

Athlete

ZaZa Lindsey, Opp, Sr., 5-11, 170

Jay Loper, Bayside Academy, Sr., 5-11, 175

Kaedyn Marchbanks, Oakman, Sr., 5-10, 165

Colby Miller, Vinemont, Sr., 6-0, 160

HONORABLE MENTION

QB: Sean Parnell, Saks, Sr., 6-0, 200

QB: Brody Smith, Sylvania, Sr., 6-2, 185

RB: Jaylon Byrd, Lauderdale Co., Jr., 5-9, 170

RB: Devon Daniel, Carbon Hill, Jr., 6-0, 205

WR: Ja’borri McGhee, Winfield, Sr., 6-1, 200

WR: Tae Spears, Southside-Selma, Sr., 6-0, 170

OL: Brock Cotton, Winfield, Sr., 5-10, 260

OL: Jaden Palms, Chickasaw, Sr., 6-0, 250

PK: Asael Morin, Slocomb, Sr., 5-10, 190

PK: Sloan Smith, Piedmont, Jr., 6-0, 150

DL: Rondarius Griffin, Reeltown, Sr., 6-1, 255

DL: Kameron Hogan, Danville, Sr., 6-0, 220

LB: Deniro Goode, Saks, Sr., 6-1, 190

LB: Brady Moore, Clements, Jr., 5-11, 240

DB: Deontay Averitt, Flomaton, Jr., 5-9, 165

DB: Nelson Hall, Opp, So., 5-10, 180

P: Wardrellis Cox, Dadeville, Jr., 5-8, 164

P: Carson Springer, Montgomery Academy, Jr., 5-11, 175

ATH: Mariyon Johnson, Southside-Selma, Sr., 6-3, 180

ATH: Zach Kittrell, Bayside Academy, Sr., 6-0, 175

COACH OF THE YEAR

Steve Smith, Piedmont

CLASS 2A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Logan Washburn, Cleveland, Sr., 5-11, 190

RB: Kamore Harris, B.B. Comer, So., 6-2, 235

RB: Emmanuel Henderson, Geneva Co., Sr., 6-1, 190

RB: D’Quez Madden, Lanett, Sr., 6-1, 185

WR: Cooper Austin, Spring Garden, Sr., 5-11, 170

WR: Pierce Gilliland, Cleveland, Sr., 5-10, 180

WR: Ben Hall, Southeastern-Blount, Jr., 6-1, 165

OL: D’Andre Chandler, Tanner, Sr., 5-8, 321

OL: Braeden Collins, Leroy, Sr., 5-8, 220

OL: Arturo Escamilla, Cleveland, Sr., 6-1, 300

OL: Koby Keenum, Mars Hill Bible, Jr., 6-4, 305

OL: JaMichael Pugh, Clarke Co., Jr., 5-10, 240

Defense

DL: Bryston Dixon, Leroy, Jr., 6-2, 233

DL: Keldric Faulk, Highland Home, Jr., 6-6, 250

DL: Caden Story, Lanett, Sr., 6-5, 270

DL: Antavious Woody, LaFayette, Sr., 6-5, 252

LB: Karter Adams, Cleveland, Sr., 5-10, 185

LB: Chrystyile Caldwell, Elba, Sr., 6-2, 212

LB: John Murphy, B.B. Comer, Sr., 5-10, 175

LB: C.J. Toles, Highland Home, Sr., 5-7, 220

DB: Jammarian Johnson, Clarke Co., Sr., 6-2, 180

DB: Chris Pearson, Orange Beach, Jr., 6-1, 185

DB: Olin Pruitt, Sand Rock, Sr., 5-9, 150

DB: Damian Thompson, Mars Hill Bible, So., 6-0, 180

P: Tanner Patton, G.W. Long, Jr., 6-2, 160

Athlete

Anthony Johnson, Midfield, Sr., 6-1, 170

Ryker Morgan, Winston Co., Sr., 5-11, 163

Nikki Taylor, Luverne, Sr., 5-10, 160

Jack Traffanstedt, Lexington, Sr., 5-10, 170

Pace Young, Clarke Co., Jr., 5-9, 170

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: TyJarian Williams, Aliceville, Jr., 6-2, 195

RB: Ron Johnson, Clarke Co., Sr., 5-9, 175

RB: Tyler Smith, Cleveland, Jr., 5-9, 185

RB: Jordan Smith, Ariton, Jr., 5-10, 180

WR: Tyler Craft, Ranburne, Sr., 6-4, 200

WR: Thad Pearce, West End-Walnut Grove, Jr., 5-10, 160

WR: Skyler Townsend, Tanner, So., 6-2, 165

OL: Tuff Hand, Ariton, Sr., 6-1, 250

OL: JD Martin, Pisgah, So., 6-0, 225

OL: Aiden Smith, Hatton, Sr., 6-0, 280

OL: Braden Stafford, Hatton, Jr., 6-3, 290

OL: Johnny Thomas, Lanett, Sr., 6-3, 260

Defense

DL: Landon Gowens, Spring Garden, Sr., 6-2, 215

DL: Carson Hall, Ranburne, Jr., 6-4, 285

DL: Jake McCluskey, Mars Hill Bible, Sr., 6-0, 240

DL: P.J. Rich, Luverne, Sr., 6-0, 220

LB: Jackson Chancey, G.W. Long, Sr., 6-1, 210

LB: Lakendrick Jordan, Luverne, So., 6-2, 175

LB: Cade Mitchell, Ranburne, Sr., 5-11, 185

LB: Halston Morris, Lexington, Sr., 5-10, 160

DB: Dominik Blair, Section, Sr., 5-9, 165

DB: Bryant Story, Lanett, Sr., 5-11, 155

DB: Noah Wheeler, Sulligent, Sr., 5-10, 145

DB: Brayden Whitehead, G.W. Long, So., 5-11, 165

P: Briley Kerby, Hatton, Jr., 5-11, 175

Athlete

Jacob Cornejo, Sand Rock, So., 6-0, 210

Nick Diaz, Highland Home, Sr., 6-1, 215

Jermarey Lawson, Vincent, Sr., 6-1, 185

Jorwayne Robinson, Clarke Co., Sr., 5-10, 180

Tray Youngblood, Vincent, Jr., 6-0, 155

HONORABLE MENTION

QB: Ian Senn, Ariton, So., 6-1, 165

QB: Shaun Swofford, Ranburne, Fr., 6-1, 160

RB: Andrew Floyd, Spring Garden, Sr., 5-7, 180

WR: Jaxon Langley, Ranburne, Sr., 5-11, 175

OL: Javontae Bradley, Clarke Co., Jr., 6-3, 220

PK: None.

DL: Jakeem Fletcher, Tanner, Sr., 6-2, 280

DL: Ben Shears, Clarke Co., Sr., 6-2, 220

LB: Alanteo Cheeks, Lanett, Sr., 6-1, 210

LB: Demetri Sudduth, Lamar Co., Sr., 5-10, 215

DB: DreVon Lee, Isabella, So., 5-9, 145

P: None.

ATH: Grayson Roe, Leroy, Sr., 6-0, 180

COACH OF THE YEAR

Gardner Gilliland, Cleveland

CLASS 1A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Brayden Kyle, Decatur Heritage, Sr., 6-2, 225

RB: Gage Alexander, Hubbertville, Sr., 6-1, 185

RB: Eian Bain, Valley Head, Jr., 5-8, 170

RB: Parker Woodham, Woodland, Sr., 5-8, 175

WR: Daniel Cooper, Hackleburg, Jr., 6-0, 165

WR: Alex Malone, Decatur Heritage, Sr., 6-1, 175

WR: Jordan Turner, Ragland, Jr., 6-3, 185

OL: Trevon Blackmon, Maplesville, Sr., 6-8, 400

OL: Calen Houston, Woodland, Sr., 6-4, 320

OL: Briley Mitchell, Gaylesville, Jr., 6-1, 290

OL: Saxon Sample, Decatur Heritage, Sr., 6-0, 225

OL: Tyler Ward, Sweet Water, Sr., 5-11, 240

PK: Landon Sanchez, Maplesville, Jr., 5-10, 258

Defense

DL: Preston Burt, Cedar Bluff, Sr., 5-11, 175

DL: Michael Alan Cole, Sweet Water, Sr., 6-1, 240

DL: Terel Crayton, Notasulga, Sr., 5-11, 205

DL: Montavius Orr, R.A. Hubbard, Sr., 6-0, 300

LB: Kedrick Brown, Brantley, Jr., 6-0, 218

LB: Ethan Courtney, Ragland, So., 5-10, 195

LB: Korbit Sommerville, Pickens Co., So., 5-10, 180

LB: Hermanski Todd, Keith, Sr., 5-11, 220

DB: Keyondrick Cobb, R.A. Hubbard, Sr., 6-2, 185

DB: Jacob Burleson, Cedar Bluff, Sr., 6-1, 200

DB: Anthony Lumpkin, Keith, Sr., 5-11, 160

DB: Landon Morrow, Marion Co., Jr., 6-6, 220

P: Tanner Parr, Berry, Sr., 6-1, 180

Athlete

Javion Belle, Pickens Co., Sr., 6-2, 210

Keylon Higgins, Gaylesville, Jr., 6-3, 255

Jaland Lewis-Horton, Sweet Water, Sr., 6-1, 215

Tyrese Mccullough, Notasulga, So., 5-7, 150

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Owen Schall, Ragland, Sr., 5-7, 155

RB: Christian Dunning, Sweet Water, Sr., 5-10, 200

RB: Jashaslin James, Winterboro, Sr., 5-11, 220

RB: Jacob Marable, Wadley, Sr., 5-8, 155

WR: Jacoris Barnes, Pickens Co., Sr., 6-0, 170

WR: Morel Edwards, Brantley, Sr., 5-10, 158

WR: Jayln Jones, Keith, Sr., 5-10, 180

OL: Tyler Cooper, Meek, Jr., 5-11, 230

OL: Demetric Edwards, Linden, Jr., 6-3, 340

OL: Dylan Kinard, Cedar Bluff, Jr., 6-2, 290

OL: Derrick Ingram, Central-Hayneville, Sr., 6-4, 320

OL: Jake McDonald, Sumiton Christian, Sr., 5-11, 212

PK: Justin Tirado, Notasulga, Sr., 5-10, 220

Defense

DL: Xander Morrow, Marion Co., Sr., 6-5, 220

DL: Jamari Payne, Loachapoka, Jr., 6-3, 251

DL: Michael Reynolds, Gaylesville, Sr., 6-0, 215

DL: Dawson Youngblood, Hubbertville, Sr., 6-1, 245

LB: Antonio Jones, Linden, Jr., 6-2, 245

LB: Tyler Ingle, Sumiton Christian, Sr., 5-10, 185

LB: Nash Rippen, Decatur Heritage, Sr., 6-2, 210

LB: Walker Thomson, Sweet Water, Sr., 5-10, 195

DB: Tyler Founds, Decatur Heritage, Sr., 6-0, 175

DB: JC Hart, Loachapoka, Jr., 6-3, 183

DB: Daquan Pittman, Brantley, Sr., 5-10, 165

DB: Lazavier Waters, Linden, Jr., 6-1, 165

P: Owen Hendry, Millry, Sr., 6-4, 192

Athlete

Braxton Brooks, Samson, Sr., 5-9, 170

Brady Harrison, Maplesville, Sr., 5-8, 165

Jakavion Jackson, Maplesville, Jr., 5-10, 155

Zane Weeks, Florala, Jr., 6-1, 185

HONORABLE MENTION

QB: Tucker Kilcrease, Brantley, Sr., 6-2, 190

QB: Blaise Vickery, Hackleburg, Fr., 6-1, 180

RB: Jumall Buchanan, Wadley, Sr., 5-8, 168

RB: Robert Shine, Brantley, Jr., 6-0, 228

WR: Jquan Stewart, Millry, Fr., 5-9, 150

OL: Kai Dunn, Brantley, Sr., 6-3, 297

OL: Romeo Presseley, Brantley, So., 5-10, 286

PK: None.

DL: Cole Gray, Maplesville, Sr., 5-11, 227

DL: Blu Herren, Woodland, Jr., 6-2, 270

LB: Jerel Crayton, Notasulga, Sr., 6-0, 205

DB: None.

P: None.

ATH: Troy McKinney, Winterboro, Sr., 5-9, 160

COACH OF THE YEAR

Shenan Motley, Wadley

AISA

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Rob Rose, Autauga Academy, Sr., 6-1, 175

RB: Jordan Benbrook, Chambers Academy, Sr., 5-10, 205

RB: Karl Ligon, Autauga Academy, Sr., 5-10, 180

RB: Deveren Wilkins, Pickens Academy, Sr., 5-8, 175

WR: Sam Bloodworth, Fort Dale Academy, Sr., 6-1, 185

WR: Trevor Rodie, Edgewood, Sr., 6-3, 175

WR: Jack Standeffer, Tuscaloosa Academy, Sr., 5-11, 170

OL: Jackson Earnhart, Lee-Scott, Sr., 6-0, 275

OL: Jack Gibson, Patrician, Jr., 5-11, 240

OL: Trevor Hill, Bessemer Academy, Sr., 6-1, 260

OL: Tomorrion Knight, Escambia Academy, Sr., 6-0, 355

OL: Keith Williams, Pike Liberal Arts, Jr., 6-2, 295

K: Alan Alvarez, Fort Dale Academy, So., 5-11, 160

Defense

DL: Justus Adams, Cornerstone-Columbiana, Sr., 6-1, 200

DL: David Clifton, Wilcox Academy, Sr., 6-2, 205

DL: Kross Colley, Chambers Academy, Sr., 6-1, 215

DL: Walker Whitehead, Jackson Academy, Jr., 6-2, 265

LB: Chandler Box, Pickens Academy, Sr., 6-0, 258

LB: Trey Jones, Morgan Academy, Sr., 6-0, 210

LB: Phillip Lancaster, Tuscaloosa Academy, Sr., 5-11, 190

LB: Teron Wright, Macon-East, Sr., 5-10, 180

DB: Tate Boykin, Patrician, Jr., 5-10, 165

DB: Clayton Hussey, Lowndes Academy, So., 6-3, 170

DB: Wilson King, Tuscaloosa Academy, Sr., 6-2, 190

DB: Samad Muhammad, Bessemer Academy, Sr., 6-0, 195

P: John Gabehart, Autauga Academy, Jr., 5-11, 215

Athlete

AJ Harris, Glenwood, Jr., 6-1, 180

Bubba Nettles, Escambia Academy, Sr., 6-1, 190

Landon Sims, Escambia Academy, Sr., 6-2, 185

TY Trammell, Chambers Academy, Sr., 5-9, 175

SECOND TEAM-ALL-STATE

Offense

QB: Cason Eubanks, Pike Liberal Arts, Sr., 5-8, 165

RB: Joseph Barnes, Jackson Academy, Sr., 5-8, 160

RB: Josh Bonner, Banks Academy, Jr., 5-9, 175

RB: John Allen Ingram, Morgan Academy, Jr., 5-10, 160

WR: Cink Minter, Morgan Academy, Sr., 6-2, 175

WR: Josh Palmer, Autauga Academy, Jr., 6-5, 215

WR: James Wright, Autauga Academy, Sr., 6-1, 185

OL: Triston Bedell, Sparta, Sr., 6-2, 260

OL: Bryson Boone, Edgewood, Jr., 6-0, 225

OL: Mel Capurs, Autauga Academy, Sr., 6-3, 305

OL: Chris Long, Escambia Academy, Sr., 6-0, 310

OL: JP Pugh, Macon-East, Sr., 6-2, 245

K: Shawn Pierce, Autauga Academy, Sr., 5-11, 190

Defense

DL: De’Marion Daniels, Banks Academy, Jr., 6-3, 260

DL: O’Ronde Henderson, Autauga Academy, Sr., 5-11, 295

DL: Jay Lindsey, Patrician, So., 6-5, 215

DL: Braydon Moncus, Chambers Academy, Sr., 6-2, 310

LB: Kam Baker, Pike Liberal Arts, Sr., 6-2, 230

LB: Clark Ezell, Patrician, Jr., 5-10, 205

LB: DJ Harris, Bessemer Academy, Jr., 6-0, 205

LB: Jaden Stevens, Escambia Academy, Sr., 6-0, 225

DB: Ian Foster, Pike Liberal Arts, Jr., 5-11, 175

DB: Caden Henry, Autauga Academy, Sr., 6-0, 170

DB: Parker Strickland, Macon-East, Sr., 5-10, 175

DB: John White, Chambers Academy, Sr., 6-1, 175

P: Ethan Alford, Fort Dale Academy, So., 5-10, 180

Athlete

Dakota Baxter, Jackson Academy, Sr., 6-4, 200

Tyler Daniels, Macon-East, Sr., 6-2, 190

Zakevin Pennington, Pike Liberal Arts, Sr., 6-0, 185

Trinity McDonald, Monroe Academy, Sr., 6-1, 180

HONORABLE MENTION

QB: Dallas Crow, Glenwood, So., 5-10, 175

QB: Tyler Tyus, Lowndes Academy, Sr., 5-10, 185

RB: Gabe Spencer, Macon-East, Jr., 5-8, 180

WR: Spud Conway, Chambers Academy, Sr., 5-10, 165

WR: Bryson Pate, Sparta, Sr., 6-4, 170

OL: Josh Dailey, Bessemer Academy, Jr., 6-3, 275

OL: Colton Jones, Edgewood, Sr., 6-2, 255

DL: Frankie Jefcoat, Pike Liberal Arts, Sr., 5-11, 215

DL: Trey Thomas, Lowndes Academy, Jr., 5-11, 175

LB: Dalan Bush, Lee-Scott, Jr., 5-11, 215

LB: Cooper Dansby, Lowndes Academy, So., 5-9, 155

DB: None.

P: Andrew Thomas, Morgan Academy, Sr., 6-3, 170

K: Watters Box, Lowndes Academy, Fr., 5-10, 165

K: Wade Mason, Morgan Academy, Sr., 6-0, 155

ATH: Warren Goodwin, Cornerstone-Columbiana, Sr., 6-2, 225

ATH: Parker Spears, Sparta, Sr., 6-3, 220

COACH OF THE YEAR

Shane Moye, Lowndes Academy