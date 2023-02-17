Marriages for Jan. 16-31

Published 2:39 pm Friday, February 17, 2023

By Briana Sansom

The following couples were granted marriages from Jan. 16-31:

-Kevin Dewayne Colvert and Elizabeth Lacey Powell.

-Phyllis C. Porter and Roger Allen Porter.

-Charlie Wayne Reed and Jessica Leigh Self.

-Jay Howard Owens and Angela McGee Gurley.

-Kristopher Austin Haberstroh and Kendra Denise Shaw.

-Marcos Martinez and Jovita Garrido Carapia.

-David Theirandier Daniel, III, and Tamara Denise Jones.

-Brandaun Tyrone Love and Clariece Jovan Burns.

-Melinda Shante Nix and Khomeini Nikumus Datcher.

-Aaron Keith Snoddy and Amy Katherine Pullen.

-Cameron Joseph Gann and Marcella Martins.

-Shannon Lee Price and Bobbie Lynn Grammer.

-Michael Edward Yonosko and Kara Danyelle Yonosko.

-Dawson Truman Caudle and Promise Noelle Holsomback.

-Jake Michael Rouse and Sara Holly McDaniel.

-Lucy Lanette Castillo and Grayson Allen Gayle.

-Cari Lee Cline and Joseph Louise Lilla.

-Jonathan Earl Pearson and Jennafer Nicole Franklin.

-Colby Heath Moore and Cheyenne Rae Morrison.

-Juan Carlos Rodriguez Sensente to Rosa Carmen Cruz Orellana.

-Charles David Ernst to Phyllis Jean Ernst.

-Alan Scott Baker, Jr., and Lauren Elaine Vaughan.

-David Rhodes Rankin and Danielle Marie Wilkins.

-Ginger Lee Harris Davis and Mark Edward Hood.

-Kaley Jene Joiner and Marisa Mahlik St. John.

-Jeremy Allen Rodgers and Chelsea Alane Hill McKeever.

-Jordan Shelby Earl and Christopher Roy Burdette.

-Kenneth Eric Vonhollen and Amy Cay Kendall.

-Andrew John Malinoski and Kelly Marie Watson.

-Yuliana Diaz and Jose Guadalupe Villanueva Mayo.

-Fisher Canon Smith and Cristy Adams Flournoy.

-Colby Hill Hamill and Madalyn Brooke Sirmons.

-Mason Cain Taylor and Allison Michelle Palmer.

-Emily Rose Dickinson and Erin Elizabeth Dye.

-Lacey Rochelle Jenkins and Gregory Ottis White.

-Luke Guthrie Glausier and Jessica Lynn Adams.

-Marlee Suzanna Wilson and Caleb Tanner Brooks.

-Jeremy David Tennyson and Rachel Renee Eddins.

-Franklin Edilberto Henriquez Padilla and Ruth Sarai Espana Franco.

-Shanna Ladale Phillips and Krista Alaine Logan.

-Fernando Daniel Cortes and Ayesca Briseno.

-Jerome Antrone Speigner and Alice Patricia Harris.

-Wilton Kirkland Brantley, III, and Kristin Lee Heneghan.

More Records

Sheriff’s reports for Jan. 27 through Feb. 2

Land transactions for Feb. 6 through Feb. 10

Municipal police reports for Feb. 5 through Feb. 12

Arrest reports for Feb. 5 through Feb. 11

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