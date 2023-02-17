Marriages for Jan. 16-31
Published 2:39 pm Friday, February 17, 2023
The following couples were granted marriages from Jan. 16-31:
-Kevin Dewayne Colvert and Elizabeth Lacey Powell.
-Phyllis C. Porter and Roger Allen Porter.
-Charlie Wayne Reed and Jessica Leigh Self.
-Jay Howard Owens and Angela McGee Gurley.
-Kristopher Austin Haberstroh and Kendra Denise Shaw.
-Marcos Martinez and Jovita Garrido Carapia.
-David Theirandier Daniel, III, and Tamara Denise Jones.
-Brandaun Tyrone Love and Clariece Jovan Burns.
-Melinda Shante Nix and Khomeini Nikumus Datcher.
-Aaron Keith Snoddy and Amy Katherine Pullen.
-Cameron Joseph Gann and Marcella Martins.
-Shannon Lee Price and Bobbie Lynn Grammer.
-Michael Edward Yonosko and Kara Danyelle Yonosko.
-Dawson Truman Caudle and Promise Noelle Holsomback.
-Jake Michael Rouse and Sara Holly McDaniel.
-Lucy Lanette Castillo and Grayson Allen Gayle.
-Cari Lee Cline and Joseph Louise Lilla.
-Jonathan Earl Pearson and Jennafer Nicole Franklin.
-Colby Heath Moore and Cheyenne Rae Morrison.
-Juan Carlos Rodriguez Sensente to Rosa Carmen Cruz Orellana.
-Charles David Ernst to Phyllis Jean Ernst.
-Alan Scott Baker, Jr., and Lauren Elaine Vaughan.
-David Rhodes Rankin and Danielle Marie Wilkins.
-Ginger Lee Harris Davis and Mark Edward Hood.
-Kaley Jene Joiner and Marisa Mahlik St. John.
-Jeremy Allen Rodgers and Chelsea Alane Hill McKeever.
-Jordan Shelby Earl and Christopher Roy Burdette.
-Kenneth Eric Vonhollen and Amy Cay Kendall.
-Andrew John Malinoski and Kelly Marie Watson.
-Yuliana Diaz and Jose Guadalupe Villanueva Mayo.
-Fisher Canon Smith and Cristy Adams Flournoy.
-Colby Hill Hamill and Madalyn Brooke Sirmons.
-Mason Cain Taylor and Allison Michelle Palmer.
-Emily Rose Dickinson and Erin Elizabeth Dye.
-Lacey Rochelle Jenkins and Gregory Ottis White.
-Luke Guthrie Glausier and Jessica Lynn Adams.
-Marlee Suzanna Wilson and Caleb Tanner Brooks.
-Jeremy David Tennyson and Rachel Renee Eddins.
-Franklin Edilberto Henriquez Padilla and Ruth Sarai Espana Franco.
-Shanna Ladale Phillips and Krista Alaine Logan.
-Fernando Daniel Cortes and Ayesca Briseno.
-Jerome Antrone Speigner and Alice Patricia Harris.
-Wilton Kirkland Brantley, III, and Kristin Lee Heneghan.