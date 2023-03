Restaurant scores for January Published 3:55 pm Thursday, March 9, 2023

The following food scores were issued from Shelby County from Jan. 1-31:

Food Service Establishment

-Lucky’s Deli & Bakery; 4000 Highway 25, Montevallo; 1/6/23; 85.

-Bojangles’ OPCO, LLC #891; 5070 Highway 31, Calera; 1/3/23; 86.

-Sarris Cafe; 2651 Pelham Parkway, Pelham; 1/3/23; 87.

-DC’s Smokehouse LLC; 7850 Highway 31, Calera; 1/17/23; 87.

-Magic Wok Inc.; 275 Supercenter Drive, Calera; 1/6/23; 88.

-McDonald’s #26780; 706 Supercenter Drive, Calera; 1/6/23; 89.

-Pelham Diner; 2147 Pelham Parkway, Pelham; 1/3/23; 89.

-Wings Lee Branch; 1001 Doug Baker Blvd., Hoover; 1/9/23; 90.

-Pelham Exxon; 1286 Highway 52 East, Pelham; 1/11/23; 90.

-Chick-fil-A FSU #3934; 64 Highway 304, Calera; 1/17/23; 90.

-Calera BP; 101 George Roy Parkway, Calera; 1/3/23; 90.

-Sonic Drive In #2787; 3545 Pelham Parkway, Pelham; 1/24/23; 91.

-Golden City AL LLC; 3221 Highway 52 West, Pelham; 1/3/23; 91.

-Mama Coco Cantina LLC; 8176 Highway 31, Calera; 1/18/23; 91.

-Eurest Dining @ Regions RICO; 2050 Parkway Office Circle, Hoover; 1/23/23; 92.

-ANR Texaco, LLC; 4570 Highway 25, Montevallo; 1/19/23; 92.

-Hibachi Sushi Super Buffet; 3578 Pelham Parkway, Pelham; 1/24/23; 92.

-Burger Kind #22010; 3076 Pelham Parkway, Pelham; 1/6/23; 92.

-Good Ole Boys BBW, IV; 16634 Highway 280, Chelsea; 1/6/23; 92.

-Sonic Drive In #3598; 2226 Pelham Parkway, Pelham; 1/9/23; 93.

-Pelham Civic Complex/City of Pelham; 500 Amphitheater Road, Pelham; 1/25/23; 93.

-Subway #21818; 100 Chelsea Corner Way, Chelsea; 1/25/23; 93.

-Lucky’s Seafood; 4000 Highway 25, Montevallo; 1/6/23; 93.

-Texas Roadhouse; 60 Drivers Way, Pelham; 1/27/23; 93.

-San Antonio Grill; 425 Helena Market Place, Helena; 1/23/23; 93.

-Arby’s #6469; 571 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/4/23; 94.

-Carrabba’s Italian Grill; 4503 Riverview Parkway, Birmingham; 1/26/23; 94.

-Lucky’s Market; 4000 Highway 25, Montevallo; 1/6/23; 94.

-Zapopan Mexican Restaurante; 4551 Highway 25, Montevallo; 1/19/23; 94.

-Hooters of Pelham; 400 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/30/23; 94.

-Taco Bell #029134; 430 Colonial Promenade, Alabaster; 1/23/23; 94.

-The Purple Onion Inverness LLC; 4505 Riverview Parkway, Birmingham; 1/19/23; 94.

-Somerby at St. Vincent’s 119; 200 One Nineteen Blvd., Hoover; 1/4/23; 94.

-Pizza Hut #4414; 136 C Calera Marketplace, Calera; 1/30/23; 94.

-Courtyard Oyster Bar; 1205 First Street North, Alabaster; 1/5/23; 94.

-Burger King #21983; 5076 Highway 31, Calera; 1/4/23; 94.

-Golden Fish & Chicken; 1556 1st Street North, Alabaster; 1/5/23; 94.

-Milo’s Hamburgers; 1210 Inverness Highland, Birmingham; 1/18/23; 95.

-IHOP #4439; 2000 Pelham Parkway, Pelham; 1/4/23; 95.

-Ming’s Cuisine; 514 Cahaba Park Circle, Birmingham; 1/13/23; 95.

-Captain D’s #3753; 420 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/27/23; 95.

-Jack’s #176; 113 Highway 280 East, Harpersville; 1/24/23; 95.

-China Doll II; 2656 Valleydale Road, Birmingham; 1/6/23; 95.

-Starbucks Coffee #6965; 4710 Highway 280 East, Birmingham; 1/25/23; 95.

-Olive Garden $1740; 20 South Colonial Drive #8, Alabaster; 1/4/23; 95.

-Homewood Suites Birmingham SW; 121 Riverchase Parkway East, Hoover; 1/23/23; 95.

-Thirstea Cafe 280 LLC; 170 Inverness Plaza, Birmingham; 1/13/23; 95.

-Dos Tequilas LLC; 10569 Old Highway 280 Suite 1, Chelsea; 1/31/23; 95.

-Cracker Barrel #70; 655 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/18/23; 96.

-Waffle House #1295; 1985 Highway 31 South, Birmingham; 1/4/23; 96.

-Wal-Mart #327 Bakery; 5100 Highway 31, Calera; 1/17/23; 96.

-Hamburger Heaven; 5309 Highway 280 South, Birmingham; 1/4/23; 96.

-Highway 119 Chevron; 7645 Highway 119, Alabaster; 1/5/23; 96.

-Subway of Calera #2; 4601 Highway 31, Calera; 1/19/23; 96.

-Zaxby’s; 2636 Valleydale Road, Hoover; 1/27/23; 96.

-Full Moon BBQ; 470 Colonial Promenade, Alabaster; 1/26/23; 96.

-Joe’s Italian; 21 Weatherly Club Drive, Alabaster; 1/27/23; 96.

-Little Caesars; 5408 Highway 280, Suite B, Hoover; 1/25/23; 96.

-Pinto Thai; 16712 Highway 280, Chelsea; 1/5/23; 96.

-Dondi and Shell’s Food Oasis; 778 Second Street, Helena; 1/30/23; 96.

-Tony’s Hot Dogs; 1922 Highway 31 South, Birmingham; 1/4/23; 97.

-China Garden; 111 Railroad Avenue Unit 5, Montevallo; 1/5/23; 97.

-Buffalo Wild Wings; 4507 Riverview Parkway, Birmingham; 1/19/23; 97.

-Publix #1073 Deli; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 1/12/23; 97.

-Publix #1073 Bakery; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 1/12/23; 97.

-Taziki’s Mediterranean Cafe; 630 First Street North, Building 2, Alabaster; 1/24/23; 97.

-Full Moon BBQ – Pelham; 2252 Pelham Parkway, Pelham; 1/9/23; 97.

-Golden City 2; 3000 Meadow Lake Drive, Hoover; 1/30/23; 97.

-Altitude 261/Skyline Cafe; 8581 Helena Road, Pelham; 1/9/23; 97.

-Los Michoacanos Bar & Grill LLC; 100 Ferry Road, Columbiana; 1/5/23; 97.

-Dairy Queen; 780 Colonial Promenade, Alabaster; 1/23/23; 97.

-McDonald’s #14428; 2640 Valleydale Road, Birmingham; 1/6/23; 98.

-Raceway #6819; 310 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/4/23; 98.

-City of Calera Concession #2; 9758 Highway 25 (Oliver Park), Calera; 1/20/23; 98.

-Stephens Park; 500 Highway 10, Montevallo; 1/20/23; 98.

-Arby’s #5301; 4615 Highway 280 South, Birmingham; 1/18/23; 98.

-Chelsea Food Mar; 16585 Highway 280, Chelsea; 1/31/23; 98.

-Publix #1073 Meat Market; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 1/12/23; 98.

-Pelham Civic Complex Concession/City of Pelham; 500 Amphitheater Road, Pelham; 1/25/23; 98.

-El Korita Market; 1005 Oliver Street, Pelham; 1/10/23; 98.

-Zaxby’s; 3427 Pelham Parkway, Pelham; 1/12/23; 98.

-AFC Sushi @ Publix #1073; 9200 Highway 119, Suite 1400, Alabaster; 1/12/23; 98.

-PUB 261; 9340 Helena Road B & C, Birmingham; 1/5/23; 98.

-Tacos El Paisano; 50 Griffin Corp. Drive, Chelsea; 1/31/23; 98.

-Eagle Sports Complex/Concessions Stand; 3176 Highway 20, Calera; 1/20/23; 98.

-Sun and C’s LLC DBA Chubbfathers; 1207 First Street North, Alabaster; 1/11/23; 98.

-Whataburger #1116; 111 Resource Center Park, Birmingham; 1/18/23; 98.

-Lil Bits Tavern; 3221 Highway 52 West, Pelham; 1/12/23; 98.

-Lickin Good Donuts; 9330 Highway 119 Suite 400, Alabaster; 1/12/23; 98.

-Seafood 168 Pelham Inc. DBA; 615 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/9/23; 98.

-Chick-fil-A Helena; 2432 Helena Road, Helena; 1/5/23; 98.

-Blues Bourbon and Brews, LLC; 9340 Helena Road Suite H, Pelham; 1/4/23; 98.

-Dunkin – Alabaster; 1114 1st Street North, Alabaster; 1/5/23; 98.

-University of Montevallo Baseball Concession; 1242 Middle Street, Montevallo; 1/18/23; 98.

-Wal-Mart #3271 Deli; 5100 Highway 31, Calera; 1/17/23; 99.

-City of Pelham Baseball Concession; 300 Ball Park Road, Pelham; 1/26/23; 99.

-Margarita Grill LLC; 234 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/3/23; 99.

-Whataburger #959; 557 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/6/23; 99.

-Eagle Sports Complex/High School; 3176 Highway 20, Calera; 1/20/23; 99.

-Walmart Market #4189 Bakery; 335 Helena Marketplace, Helena; 1/30/23; 99.

-Walmart Market #4189 Deli; 335 Helena Marketplace, Helena; 1/30/23; 99.

-Joseph’s Table; 100 Chelsea Corners Way, Chelsea; 1/31/23; 99.

-Eagle Sports Complex Baseball; 3176 Highway 20, Calera; 1/20/23; 99.

-Pelham Civic Complex East Concessions; 500 Amphitheater Road, Pelham; 1/25/23; 99.

-Brown Sugar Desserts by Renea; 4290 County Road 52, Helena; 1/11/23; 99.

-AFC Sushi @ Publix #841; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 1/27/23; 100.

-Domino’s Pizza; 125 Buck Creek Plaza, Alabaster; 1/27/23; 100.

-City of Pelham Football Concession; 300 Ball Park Road, Pelham; 1/26/23; 100.

-Just For You Catering; 3569 Pelham Parkway, Pelham; 1/13/23; 100.

-Shugah’s, LLC; 3187 Lee Street, Pelham; 1/30/23; 100.

-Louise’s Cakes & Supply; 2655 Pelham Parkway, Pelham; 1/30/23; 100.

-University of Montevallo Softball Concession; 446 Vine Street, Montevallo; 1/18/23; 100.

-The Chandelier Lounge LLC; 212 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/9/23; 100.

Limited Food

-Holiday Inn Express & Suites; 156 Resource Center Park, Birmingham; 1/13/23; 89.

-Alabaster Marathon; 10777 Highway 119, Alabaster; 1/26/23; 90.

-DEFY; 6009 Tattersall Drive, Hoover 1/25/23; 90.

-Greystone Shell; 5408 Highway 280, Hoover; 1/25/23; 91.

-Quik Trip #7171; 2220 Highway 84, Calera; 1/20/23; 92.

-Lucky’s Foodland #449 Produce; 4000 Highway 25, Montevallo; 1/6/23; 93.

-Quality Inn; 357 Highway 304, Calera; 1/26/23; 93.

-Calera Chevron; 11431 Highway 25, Calera; 1/26/23; 93.

-Alabaster Nutrition; 507 1st Street SW, Alabaster; 1/25/23; 93.

-Munchies Convenience Store; 132 Highway 87, Calera; 1/20/23; 94.

-Industrial Food Mart; 151 Industrial Road, Alabaster; 1/26/23; 94.

-Circle K #6732; 2157 Valleydale Road, Hoover; 1/18/23; 95.

-Jerry’s Kwik Shop of Wilsonville, Inc; 31195 Highway 25 North, Wilsonville; 1/26/23; 95.

-Subway Walmart #2111; 5335 Highway 280, Birmingham; 1/25/23; 96.

-The Dive Bar; 721 Middle Street, Montevallo; 1/27/23; 96.

-Circle K #2723907; 8233 Highway 119, Alabaster; 1/27/23; 97.

-Circle K #2723682; 715 Cahaba Valley Road, Pelham; 1/25/23; 97.

-Circle K #2704893; 5122 Highway 31 South, Calera; 1/20/23; 98.

-Calera Petro; 10380 Highway 25, Calera; 1/26/23; 98.

-Sleep Inn; 200 Southgate Drive, Pelham; 1/30/23; 98.

-Mapco #5175 (Discount Food Mart); 8361 Highway 31 North, Calera; 1/19/23; 98.

-Publix #1073 Produce; 9200 Highway 119 South Suite 14 Alabaster; 1/12/23; 98.

-The Healthy Hangout; 100 Plaza Circle, Alabaster; 1/25/23; 98.

-Quick Shop #21; 1314 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 1/18/23; 98.

-Bullet Coffee Company; 5299 Highway 280, Birmingham; 1/25/23; 98.

-24e Fitness, LLC; 2244-A Pelham Parkway, Pelham; 1/3/23; 98.

-Toulo Food Mart; 8000 Highway 31, Calera; 1/19/23; 98.

-Chelsea Food Shop; 16634 U.S. Highway 280, Chelsea; 1/6/23; 99.

-Spur Stop Shell; 9737 Highway 119 South, Alabaster; 1/13/23; 99.

-Dogtown Chevron; 5900 Highway 31, Calera; 1/20/23; 99.

-Papa John’s Pizza #5094; 100 Hampton Dr. Suite A, Calera; 1/20/23; 99.

-Sayona Food Mart; 11731 Highway 25, Calera; 1/19/23; 100.

-Yogurt Mountain #3108; 300 Colonial Promenade, Alabaster; 1/20/23; 100.

Retail Food Store

-Publix #1073 Seafood Market; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 1/12/23; 99.

Mobile Food Service

-Tacos Don Andy @ Chefs Workshop; 3439 Lorna Lane, Hoover; 1/10/23; 91.

-Taqueria La Chilanguita LLC/Chefs; 3439 Lorna Lane, Hoover; 1/19/23; 91.

-Thirstea Cafe 280 Mobile Unit; 170 Inverness Plaza, Birmingham; 1/24/23; 96.

-Baba Java Coffee Mobile Unit 2; 2007 Old Montgomery Highway, Pelham; 1/6/23; 96.

-Nettie B’s Grill LLC/Pollo Goyo; 8101 Highway 31, Calera; 1/5/23; 96.

-La Tia Paisa Taco MU; 406 West Valley Avenue 104, Homewood; 1/19/23; 96.

-Taco Morro Loco/El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 1/10/23; 97.

-Tacos Veracruz #2/Chelsea Food; 1685 U.S. 280, Chelsea; 1/31/23; 98.

-Sun and C’s LLC DBA Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 1/11/23; 98.

-Los Originales Taco El Guero/El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 1/10/23; 99.

-Plus Holdings/Highway 119 Chevron; 7645 Highway 119, Alabaster; 1/19/23; 99.

-Tacos Jalisco; 224 1st Street South Suite 200, Alabaster; 1/24/23; 99.

-Tacos y Huaraches La Huerta 2; 202 Bowling Lane, Pelham; 1/27/23; 99.

-El Crucerito/Chubbfathers; 1207 First Street North, Alabaster; 1/26/23; 99.

-El Parrandero LLC/El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 1/10/23; 100.

-Sunshine Lemonade LLC/Mikey’s at Fox Valley; 6745 Highway 17, Maylene; 1/30/23; 100.

-The Great American Hot Dog Trailer; 21078 Highway 25, Columbiana; 1/19/23; 100.

-JR Kitchen/Alabama 4H Center; 19451 Highway 25, Columbiana; 1/10/23; 100.

Hotel/Motel

-Relax Inn; 11960 Highway 25, Calera; 1/6/23; 80.

-Holiday Inn Express & Suites; 156 Resource Center Park, Birmingham; 1/25/23; 95.

Daycare Food Service

-School for Amazing Kids – Weatherly; 61 Weatherly Club Drive, Alabaster; 1/27/23; 94.

-Mothers With Care; 296 Yeager Parkway, Pelham; 1/30/23; 94.

-Ardent Preschool & Daycare; 6801 Tatterall Way, Hoover; 1/4/23; 97.

-River & Cape Montessori Nursery School; 534 Industrial Road, Alabaster; 1/25/23; 98.

-School for Amazing Kids – Calera; 53 Leah Lane, Calera; 1/26/23; 99.

-Primrose School of Riverwoods; 501 Riverwoods Court, Helena; 1/24/23; 99.

-Heritage Preschool; 450 Huntley Parkway, Pelham; 1/27/23; 99.

-La Petite Academy #7369; 2825 Highway 31 South, Pelham; 1/30/23; 100.

-Stepping Stones Playschool; 8293 Helena Road, Pelham; 1/30/23; 100.

-School for Amazing Kids – Dearing Downs; 209 Village Parkway, Helena; 1/5/23; 100.

-Pink & Blue LLC; 500 Highway 52, Helena; 1/24/23; 100.

-Young Impressions Child Care Center; 1321 7th Street SW, Alabaster; 1/23/23; 100.

-Grace Community School & Daycare; 8777 Helena Road, Pelham; 1/27/23; 100.

-Blooming Butterfly Nursery ELC, LLC; 200 Ridge Drive, Pelham; 1/4/23; 100.

School Lunchroom – Private

-Coosa Valley Academy; 163 Park Street, Harpersville; 1/24/23; 97.

-Hilltop Montessori School; 6 Abbott Square, Birmingham; 1/18/23; 98.

-Cornerstone Christian School; 24975 Highway 25, Columbiana; 1/30/23; 98.

-Indian Springs School; 190 Woodward Drive, Indian Springs; 1/19/23; 99.

-Joseph Bruno Montessori; 5509 Timberhill Road, Birmingham; 1/25/23; 99.

School Lunchroom – Public

-Chelsea Middle School; 2315 Highway 39, Chelsea; 1/23/23; 98.

-Elvin Hill Elementary School; 201 Washington Street, Columbiana; 1/26/23; 98.

-Montevallo High School; 980 Oak Street, Montevallo; 1/29/23; 98.

-Oak Mountain High School; 5476 Caldwell Mill Road, Birmingham; 1/19/23; 98.

-Oak Mountain Intermediate School; 5486 Caldwell Mill Road, Birmingham; 1/19/23; 98.

-Pelham Oaks Elementary School; 2200 Highway 33, Pelham; 1/20/23; 98.

-Berry Middle School; 4500 Jaguar Drive, Hoover; 1/26/23; 98.

-Calera High School; 100 Eagle Drive, Calera; 1/24/23; 98.

-Linda Nolen Learning Center; 2280 Highway 25, Pelham; 1/11/23; 98.

-Vincent Elementary School; 40800 Highway 25, Vincent; 1/24/23; 98.

-Spain Park High School; 4700 Valleydale Road, Hoover; 1/26/23; 99.

-Briarwood Christian School; 6255 Cahaba Valley Road, Birmingham; 1/25/23; 99.

-Calera Elementary School; 855 10th Street, Calera; 1/23/23; 99.

-Helena Elementary School; 187 Third Street, Helena; 1/11/23; 99.

-Helena Intermediate School; 3500 Highway 52, Helena; 1/11/23; 99.

-Montevallo Middle School; 235 Sanford Street, Montevallo; 1/19/23; 99.

-Pelham High School; 2500 Panther Circle, Pelham; 1/18/23; 99.

-Vincent High School; 42505 Highway 25, Vincent; 1/24/23; 99.

-Riverchase Elementary School; 1950 Old Montgomery Highway, Hoover; 1/10/23; 99.

-Greystone Elementary School; 300 Village Street, Hoover; 1/25/23; 100.

-Calera Intermediate School; 8454 Highway 31 South, Calera; 1/23/23; 100.

-Chelsea High School; 10510 Highway 11, Chelsea; 1/31/23; 100.

-Columbiana Middle School; 222 Joinertown Road, Columbiana; 1/30/23; 100.

-Creek View Elementary School; 8568 Highway 17, Maylene; 1/9/23; 100.

-Inverness Elementary School; 5251 Valleydale Road, Birmingham; 1/25/23; 100.

-Meadow View Elementary School; 2800 Smokey Road, Alabaster; 1/19/23; 100.

-Montevallo Elementary School; 171 Jeter Circle, Montevallo; 1/19/23; 100.

-Oak Mountain Elementary School; 5640 Cahaba Valley Road, Birmingham; 1/19/23; 100.

-Oak Mountain Middle School; 5650 Cahaba Valley Road, Birmingham; 1/25/23; 100.

-Shelby County High School; 101 Washington Street, Columbiana; 1/26/23; 100.

-Shelby Elementary School; 19099 Highway 145, Shelby; 1/10/23; 100.

-Shelby County College and Career Center; 701 Highway 70, Columbiana; 1/30/23; 100.

-Thompson Intermediate School; 1509 Kent Dairy Road, Alabaster; 1/19/23; 100.

-Thompson Middle School; 100 Warrior Drive, Alabaster; 1/17/23; 100.

-Mt Laurel Elementary School; 1321 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 1/18/23; 100.

-Bumpus Middle School; 6055 Flemings Parkway, Hoover; 1/9/23; 100.

-Helena Middle School; 1299 Hillsboro Parkway, Helena; 1/10/23; 100.

-Chelsea Park Elementary School; 9000 Chelsea Park, Chelsea; 1/23/23; 100.

-Forest Oaks Elementary School; 1000 Hornet Parkway, Chelsea; 1/26/23; 100.

-Helena High School; 1310 Hillsboro Parkway, Helena; 1/10/23; 100.

-Calera Middle School; 9178 Highway 22, Montevallo; 1/24/23; 100.

-Pelham Ridge Elementary School; 251 Applegate Parkway, Pelham; 1/20/23; 100.

-Pelham Park Middle School; 2016 Pelham Park Blvd., Pelham; 1/20/23; 100.

-Thompson High School; 1921 Warrior Parkway, Alabaster; 1/23/23; 100.