Restaurant scores for February Published 2:23 pm Friday, April 7, 2023

The following food scores were issued from Shelby County from Feb. 1-28:

Food Service Establishment

-Donut Joe’s; 3199 Lee Street, Pelham; 2/1/23; 87.

-McDonald’s #32515; 205 South Colonial Drive, Alabaster; 2/28/23; 90.

-El Santaurio; 400 Keystone Court, Pelham; 2/6/23; 90.

-Full Moon Bar-B-Que; 4635 Highway 280 East, Birmingham; 2/6/23; 91.

-Longhorn Steakhouse #51590; 4775 Highway 280, Hoover; 2/23/23; 92.

-Mi Pueblo Supermarket Deli; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 2/1/23; 92.

-La Fiesta Snack Bar & Dulceria LLC; 410 1st Street SW, Alabaster; 2/21/23; 92.

-Tin Top BBQ; 121 Old Highway 25 West, Columbiana; 2/24/23; 93.

-Momma’s Country Cooking; 21244 Highway 25, Columbiana; 2/24/23; 93.

-Wendy’s – 1258; 4671 Highway 280 South, Birmingham; 2/23/23; 93.

-Refined To Go LLC; 1915 Highway 58, Helena; 2/1/23; 93.

-Freddy’s Frozen Custard & Steakburger; 2445 Helena Road, Suite A, Helena; 2/21/23; 93.

-Cafe Trentuno; 3018 Pelham Parkway, Pelham; 2/21/23; 94.

-Moe’s Southwest Grill; 270 Doug Baker Blvd., Birmingham; 2/7/23; 94.

-Chicken Salad Chick Lee Branch; 210 Doug Baker Blvd., Hoover; 2/7/23; 94.

-Buffalo Wild Wings; 110 Atchison Parkway, Chelsea; 2/9/23; 94.

-Columbiana Sport Complex Concession; McDow Road, Columbiana; 2/8/23; 95.

-Piggly Wiggly Deli (Baker Foods); 211 West College Street, Columbiana; 2/24/23; 95.

-Piggly Wiggly Market (Baker Foods); 211 West College Street, Columbiana; 2/24/23; 95.

-Kentucky Fried Chicken; 630 Cahaba Valley Road, Pelham; 2/13/23; 95.

-Taziki’s Mediterranean Cafe; 601 Doug Baker Blvd., Hoover; 2/14/23; 95.

-Mi Pueblo Supermarket; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 2/1/23; 95.

-Salvatore’s Pizza & Pasta; 4673 Highway 280 South, Birmingham; 2/23/23; 95.

-Danberry at Inverness; 235 Inverness Center Drive, Hoover; 2/22/23; 95.

-Mikey’s Grill; 4524 Southlake Parkway, Hoover; 2/28/23; 95.

-Red Shamrock Pub; 42 Manning Place, Mt Laurel; 2/22/23; 95.

-Wendy’s; 16056 Highway 280, Chelsea; 2/9/23; 95.

-Mi Pueblo Supermarket Bakery; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 2/1/23; 95.

-Yisush, Inc; 601 Doug Baker Blvd., Birmingham; 2/14/23; 95.

-Main Street Tavern; 710 North Boundary Street, Montevallo; 2/16/23; 95.

-Las Trojas Cantina; 5287 Highway 280, Birmingham; 2/28/23; 95.

-Taco Mama; 6801 Cahaba Valley Road South, Birmingham; 2/3/23; 95.

-Sushi Bar @ Piggly Wiggly – Dunnavant; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 2/10/23; 95.

-Pelham Shell; 75 Highway 35, Pelham; 2/21/23; 96.

-Bowlero Riverview; 2908 Riverview Road, Birmingham; 2/27/23; 96.

-Cahaba Valley Elks Lodge #1738; 1738 Morgan Park Drive, Pelham; 2/8/23; 96.

-Firehouse Subs; 5269 Highway 280 South, Birmingham; 2/28/23; 96.

-Edgar’s; 6801 Cahaba Valley Road, Birmingham; 2/3/23; 96.

-Sonic Drive In; 64 Chelsea Pointe Drive, Chelsea; 2/27/23; 96.

-Jack’s #227; 1231 First Street North, Alabaster; 2/17/23; 96.

-Panera Bread Bakery #1391; 100 South Colonial Drive, Alabaster; 2/28/23; 96.

-Publix #1281 Seafood Market; 90 Marketplace Circle, Calera; 2/21/23; 96.

-Publix #1282 Bakery; 90 Marketplace Circle, Calera; 2/21/23; 96.

-Publix #1282 Deli; 90 Marketplace Circle, Calera; 2/21/23; 96.

-Encompass Rehabilitation Shelby County; 900 Oak Mountain Comm, Pelham; 2/3/23; 96.

-Siluria Brewing Company, LLC (Bar); 145 1st Street West, Alabaster; 2/21/23; 96.

-Wingstop; 830 Inverness Corners, Hoover; 2/24/23; 96.

-New China; 5361 Highway 280 Suite 104, Birmingham; 2/8/23; 97.

-Applebee’s Neighborhood Grill & Bar; 360 Cahaba Valley Road, Pelham; 2/10/23; 97.

-Chick-fil-A at Inverness; 4620 Highway 280, Birmingham; 2/27/23; 97.

-Greystone Golf & Country Club; 4100 Greystone Drive, Birmingham; 2/24/23; 97.

-Greystone Golf Club Cellar 91; 4100 Greystone Drive, Birmingham; 2/24/23; 97.

-Publix #838 Meat Market; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 2/2/23; 97.

-Jimbo’s Soda Fountain; 9 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 2/21/23; 97.

-Oak Mountain Lanes; 300 Bowling Lane, Pelham; 2/8/23; 97.

-The Fresh Market #49; 4700 Highway 280 East Suite 6, Birmingham; 2/13/23; 97.

-Habaneros Mexican Grill; 16054 Highway 280, Chelsea; 2/9/23; 97.

-Zaxby’s #37802; 110 Doug Baker Blvd., Hoover; 2/14/23; 97.

-Zaxby’s; 102 Limestone Parkway, Calera; 2/21/23; 97.

-Publix #1281 Meat Market; 90 Marketplace Circle, Calera; 2/21/23; 97.

-Tao Asian Restaurant LLC; 345 Huntley Parkway, Pelham; 2/7/23; 97.

-Chuck E. Cheese’s #707; 4647 U.S. Highway 280 South, Birmingham; 2/6/23; 97.

-Wok ’n Roll 76 LLC; 175 Inverness Plaza, Hoover; 2/27/23; 97.

-Little Donkey; 5363 U.S. Highway 280 South, Birmingham; 2/8/23; 97.

-Las Mesas Mexican Grill; 362 Chelsea Crossroads, Chelsea; 2/3/23; 97.

-Alabaster Concessions – Warrior Park; 100 City Park Lane, Alabaster; 2/24/23; 98.

-Pelham Marathon/Sneaky Pete’s; 2260 Pelham Parkway, Pelham; 2/8/23; 98.

-The Fresh Market #49 Seafood; 4700 Highway 280 #6, Birmingham; 2/13/23; 98.

-The Fresh Market #49 Bakery; 4700 Highway 280 #6, Birmingham; 2/13/23; 98.

-The Fresh Market #49 Deli; 4700 Highway 280 #6, Birmingham; 2/13/23; 98.

-Area 41 Pizza Company; #30 Manning Place, Birmingham; 2/22/23; 98.

-Loboda Entertainment, LLC; 5479 Highway 280 Suite 1, Birmingham; 2/3/23; 98.

-Mt Laurel Grocery – Deli; 19 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 2/22/23; 98.

-Whataburger #927; 1101 1st Street South, Alabaster; 2/6/23; 98.

-Arby’s #7850; 105 South Colonial Drive, Alabaster; 2/28/23; 98.

-Taco Bell #029167; 4804 Highway 52, Helena; 2/21/23; 98.

-Applebee’s Neighborhood Grill & Bar; 89 Chesser Plantation Lane, Chelsea; 2/9/23; 98.

-Tee’s Cakes and Pastries; 100 Chelsea Corners Way, Chelsea; 2/2/23; 98.

-Wasabi Juan’s; 5037 Highway 280 Suite 101, Hoover; 2/10/23; 98.

-Piggly Wiggly Deli/Bakery Dunnavant; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 2/10/23; 98.

-Milos Hamburgers; 1103 1st Street North, Alabaster; 2/17/23; 98.

-Wendy’s #413; 2152 Kent Dairy Road, Alabaster; 2/13/23; 98.

-Taco Bell #040114; 4525 Valleydale Road, Hoover; 2/27/23; 98.

-McAlisters Deli #1032; 152 Bowling Lane, Pelham; 2/8/23; 99.

-Raceway #6818; 3314 Pelham Parkway, Pelham; 2/6/23; 99.

-Shelby County Parks & Rec/Heardmont; 5452 Cahaba Valley Road, Birmingham; 2/13/23; 99.

-McDonald’s #10502; 580 Cahaba Valley Road, Pelham; 2/7/23; 99.

-AMC Lee Branch 15; 801 Doug Baker Blvd., Hoover; 2/14/23; 99.

-Alabaster Concessions – Veteran’s Park; 7305 Highway 119, Alabaster; 2/24/23; 99.

-Edgar’s; 499 Southgate Drive, Pelham; 2/10/23; 99.

-Oak Mountain Presbyterian Church; 5080 Cahaba Valley Trace, Birmingham; 2/2/23; 99.

-Starbucks Coffee #13210; 345 South Colonial Drive, Alabaster; 2/28/23; 99.

-Sushi With Gusto (The Fresh Market); 4700 Highway 280 No. 6, Birmingham; 2/13/23; 99.

-Bevelle Family Cafe; 3548 Highway 31, Pelham; 2/7/23; 99.

-Burger King; 15622 Highway 280 East, Chelsea; 2/9/23; 99.

-Five Guys Burgers and Fries; 5413 Highway 280, Hoover; 2/6/23; 99.

-Eli’s Jerusalem Grill; 4673 Highway 280 Suite 2, Birmingham; 2/23/23; 99.

-Taqueria Garibaldi’s Mexican Restaurant; 3550 B Pelham Parkway South, Pelham; 2/7/23; 99.

-Hudd’s Food Center Deli; 9910 N Main Street, Wilsonville; 2/24/23; 99.

-Oak Mountain State Park Pro Shop; 877 John Findley Drive, Pelham; 2/24/23; 100.

-Alabaster Concessions – Buck Creek; 701 6th Street Southwest, Alabaster; 2/24/23; 100.

-City of Pelham Baseball Concession; 300 Ball Park Road, Pelham; 2/1/23; 100.

-Publix #1074 Meat Market; 4730 Highway 17, Helena; 2/9/23; 100.

-Publix #838 Seafood Market; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 2/2/23; 100.

-Publix #838 Bakery; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 2/2/23; 100.

-Publix #838 Deli; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 2/2/23; 100.

-Wal-Mart #5262 Bakery; 2181 Pelham Parkway, Pelham; 2/8/23; 100.

-Wal-Mart #5262 Deli; 2181 Pelham Parkway, Pelham 2/8/23; 100.

-Publix #1074 Bakery; 4730 Highway 17, Helena; 2/9/23; 100.

-Publix #1074 Deli; 4730 Highway 17, Helena; 2/9/23; 100.

-Publix #1074 Seafood Market; 4730 Highway 27, Helena; 2/9/23; 100.

-Home Plate Cooking, LLC; 5129 Highway 17, Helena; 2/7/23; 100.

-Heardmont Park Rear Concession; 5452 Cahaba Valley Road, Birmingham; 2/13/23; 100.

-Bojangles’ OPCO LLC #868; 15392 Highway 280, Chelsea; 2/3/23; 100.

-Oak Mountain Brewing Company LLC; 110 Cahaba Valley Road, Pelham; 2/13/23; 100.

-AFC Sushi @ Publix #1074; 4720 Highway 17, Helena; 2/9/23; 100.

-Rickey J’s Bakery, Inc.; 4647B U.S. Highway 280, Birmingham; 2/23/23; 100.

-31 Nutrition; 100 Hampton Drive Suite F, Calera; 2/21/23; 100.

-Coffee Run Fresh Food and Bakery; 780 2nd Street, Helena; 2/7/23; 100.

-AFC Sushi @ Publix #838; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 2/2/23; 100.

Limited Food

-Montevallo Nutrition; 746 Main Street, Montevallo; 2/3/23; 91.

-Adventurer’s Coffee Co. LLC; 10874 Highway 25, Calera; 2/1/23; 93.

-Circle K #2704888; 630 Cahaba Valley Road, Pelham; 2/13/23; 95.

-Circle K #2723806; 16725 Highway 280, Chelsea; 2/2/23; 95.

-Pure 280; 5127 Highway 280, Harpersville; 2/24/23; 96.

-Murphy USA #7545; 16077 Highway 280, Chelsea; 2/2/23; 96.

-Hop In II #010483 (AJEX Food Mart); 5275 U.S. Highway 280, Harpersville; 2/24/23; 96.

-La Quinta Inn & Suites #954; 120 Riverchase Parkway, Birmingham; 2/10/23; 97.

-Best Western Plus; 800 Corporate Ridge Drive, Birmingham; 2/28/23; 97.

-Sweet Frog; 250 Doug Baker Blvd., Hoover; 2/6/23; 97.

-Domino’s; 5285 U.S. Highway 280, Birmingham; 2/28/23; 97.

-Food Outlet #460 Produce; 42746 Highway 25, Vincent; 2/24/23; 97.

-Hop In #010480 (Samarth LLC); 16937 U.S. Highway 280, Chelsea; 2/2/23; 97.

-Cinnaholic; 270 Doug Baker Blvd., Hoover; 2/6/23; 97.

-Skates 280; 7043 Meadowlark Lane, Birmingham; 2/10/23; 98.

-Piggly Wiggly Produce; 211 West College Street, Columbiana; 2/24/23; 98.

-Hudd’s Food Center Produce; 9910 North Main Street, Wilsonville; 2/24/23; 98.

-Dunkin Donuts (Pelham Donuts LLC); 480 Cahaba Valley Road, Pelham; 2/10/23; 98.

-Publix #1281 Produce; 90 Marketplace Circle, Calera; 2/21/23; 98.

-Chelsea Sports Complex – Concessions; 177 Grand Slam Drive, Chelsea; 2/7/23; 98.

-Greystone Golf & Country Club Plaza; 4100 Greystone Drive, Birmingham; 2/24/23; 98.

-Jimmy Johns; 634 First Street North, Alabaster; 2/7/23; 98.

-4th & Inches Nutrition; 48 Chesser Crane Road South, Chelsea; 2/2/23; 98.

-RaceTrac #2599; 15486 Highway 280, Chelsea; 2/3/23; 98.

-Heardmont Park/Oak Mountain Youth Baseball; 5452 Cahaba Valley Road, Birmingham; 2/13/23; 99.

-Mi Pueblo Supermarket Produce; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 2/1/23; 99.

-Ozan Vineyard & Cellars; 173 Highway 301, Calera; 2/1/23; 99.

-Cigars & More; 4673 Highway 280 East, Birmingham; 2/6/23; 99.

-Piggly Wiggly Produce Dunnavant Valley; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 2/10/23; 99.

-Publix #838 Produce; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 2/2/23; 100.

-Publix #1074 Produce; 4730 Highway 17, Helena; 2/9/23; 100.

-The Fresh Market #49 Produce; 4700 Highway 280 #6, Birmingham; 2/13/23; 100.

-Grady Parker Senior Center; 434 Vine Street, Montevallo; 2/1/23; 100.

-Ground Up Coffee & Smoothies; 15582 Highway 280 Suite 100, Chelsea; 2/2/23; 100.

-Rocketts Bug Juice Gardens Inc.; 1402 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 2/13/23; 100.

-Harpersville Community Center; 39321 Alabama Highway 25, Harpersville; 2/24/23; 100.

-Buck Creek Coffee, LLC; 2947 Pelham Parkway, Pelham; 2/15/23; 100.

Retail Food Store

-Hudd’s Food Center; 9910 North Main Street, Wilsonville; 2/24/23; 95.

-Food Outlet #460; 42746 Highway 25, Vincent; 2/24/23; 97.

-Piggly Wiggly Meat Market Dunnavant; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 2/10/23; 100.

Mobile Food Service

-Pazzo Big Slice/Cafe Trentuno; 3018 Pelham Parkway Suite 1, Pelham; 2/22/23; 97.

-Tacos Veracruz LLC/Chelsea Food; 16585 Highway 280, Chelsea; 2/14/23; 97.

-Mister Taco Truck/El Santaurio; 400 Keystone Court, Pelham; 2/6/23; 99.

-Roxxy On The Road/Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 2/6/23; 99.

-Wasabi Juan Food Trailer/Sushi Inn; 5037 Highway 280 Suite 101, Birmingham; 2/22/23; 100.

-Wasabi Juan’s Food Van; 5037 Highway 280 Suite 101, Hoover; 2/22/23; 100.

-Hawg Tide Bar-B-Q; 41 Kelley Hill Road, Harpersville; 2/7/23; 100.

-Chicks N Donuts/Mikey’s Grill; 4524 Southlake Parkway, Hoover; 2/28/23; 100.

-JaWanda’s Sweet Potato Pies Truck; 5291 Valleydale Road Suite 11, Hoover; 2/24/23; 100.

-Taste of the South Whole Wings/Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 2/3/23; 100.

-Coffee Run Fresh Food & Bakery; 780 2nd Street, Helena; 2/7/23; 100.

-Mojo’s Grill LLC; Mikey’s Grill; 4524 Southlake Parkway, Hoover; 2/21/23; 100.

-Del-Hammer Enterprises, LLC; 4524 Southlake Parkway, Hoover; 2/21/23; 100.

Mobile Good Commissary

-Perk’s Commissary; 41 Kelley Hill Road, Harpersville; 2/7/23; 100.

-Food and Shelter LLC; 780 2nd Street, Helena; 2/7/23; 100.

Hotel/Motel

-La Quinta Inn & Suites #954; 120 Riverchase Parkway, Birmingham; 2/10/23; 92.

-Best Western Plus; 800 Corporate Ridge Drive, Birmingham; 2/28/23; 93.

-Fairfield Inn & Suites; 230 Cahaba Valley Road, Pelham; 2/15/23; 94.

-Ramada Inn, Pelham; 113 Cahaba Valley Park East, Pelham; 2/22/23; 95.

-Seigel Select Birmingham 2; 1902 Highway 31 South, Birmingham; 2/28/23; 98.

Daycare Food Service

-Kingwood Christian Child Development; 200 Harvest Way, Alabaster; 2/2/23; 99.

-Kiddie Academy; 5412 U.S. Highway 280, Birmingham; 2/14/23; 99.

-Little Cubs Learn & Play Daycare; 1040 14th Street, Calera; 2/16/23; 99.

-Lit’l Bit of Fun Child Development Center; 938 14th Street, Calera; 2/2/23; 100.

-Ardent Preschool Valleydale; 25 Southlake Lane, Hoover; 2/6/23; 100.

School Lunchroom – Public

-Wilsonville Elementary School; 71 School Street, Wilsonville; 2/1/23; 100.