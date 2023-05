Restaurant scores for March Published 10:59 am Monday, May 1, 2023

The following food scores were issued from Shelby County from March 1-31:

Food Service Establishment

-Mellow Mushroom; 920 Inverness Corners, Hoover; 3/1/23; 87.

-On Tap Sports Cafe; 810 Inverness Corners, Hoover; 3/27/23; 89.

-Burger King #10327; 681 First Street SW, Alabaster; 3/13/23; 89.

-Shoal Creek Country Club; 100 New Williamsburg Drive, Shoal Creek 3/22/23; 89.

-L.A. Burrito; 1614 Kent Dairy Road Suite 20, Alabaster; 3/23/23; 89.

-Jack’s #258; 4864 Highway 17, Helena; 3/20/23; 89.

-Golden City 4; 113 West College Street, Columbiana; 3/9/23; 89.

-Fish Market Restaurant; 5409 Highway 280, Hoover; 3/14/23; 90.

-Ginza Sushi and Korean BBQ; 5291 Valleydale Road Suite 10, Hoover; 3/27/23; 90.

-Birmingham Greystone LLC; 6328 Farley Lane, Birmingham; 3/21/23; 90.

-Jersey Mike’s Subs; 1114 First Street Suite 30, Alabaster; 3/20/23; 90.

-The Steak House of Helena Inc.; 4079 & 4085 Helena Road, Helena; 3/28/23; 90.

-McDonald’s #15280; 301 West College Street, Columbiana; 3/9/23; 91.

-First Watch Restaurant #404; 5479 Highway 280 South Suite 1, Birmingham; 3/6/23; 91.

-Pasta Extraordinarie, LLC; 5511 Highway 280 Suite 109, Birmingham; 3/8/23; 91.

-Besitos Mexican Kitchen, LLC; 5479 U.S. Highway 280 Unit 10, Birmingham; 3/10/23; 91.

-Ragtime Cafe, Inc.; 2080 Valleydale Road, Hoover; 3/28/23; 92.

-Zapata’s; 2005 Valleydale Road, Birmingham; 3/27/23; 92.

-Cava Mezze Grille; 5247 Highway 280, Birmingham; 3/23/23; 92.

-Publix #841 Deli; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 3/13/23; 93.

-McDonald’s Chelsea #24310; 16758 Highway 280, Chelsea; 3/29/23; 93.

-Chevron Alabaster Foodmart; 844 Highway 31 South, Alabaster; 3/23/23; 93.

-Jack’s #225; 1032 North Main Street, Montevallo; 3/28/23; 93.

-Crazy Cajuns Boiling Pot; 125 Inverness Plaza, Birmingham; 3/22/23; 94.

-Winn Dixie #0509 Deli; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 3/21/23; 94.

-CC Food Mart; 4685 Highway 280 East, Birmingham; 3/20/23; 94.

-Arby’s #5567; 652 First Street North, Alabaster; 3/13/23; 94.

-Sanpeggio’s Pizza; 50 Chelsea Corners, Chelsea; 3/21/23; 94.

-Burger King #5490; 517 Cahaba Park Circle, Birmingham; 3/14/23; 94.

-Don Pepe’s Mexican Restaurant; 230 Doug Baker Blvd., Birmingham; 3/1/23; 94.

-Pelham Jet Pep; 3071 Pelham Parkway, Pelham; 3/7/23; 94.

-Kobe Japanese Steakhouse and Sushi; 340 Inverness Corners, Birmingham; 3/27/23; 94.

-Rancho Escondido Mexican Grill; 844 Highway 31 South Suite B, Alabaster; 3/23/23; 94.

-Outback Steakhouse #1260; 5231 Highway 280 South, Birmingham; 3/23/23; 95.

-Vincent Food Mart; 41690 Highway 25, Vincent; 3/13/23; 95.

-North Shelby Baptist Church; 4100 Belcher Drive, Birmingham; 3/20/23; 95.

-Mt Fuji Seafood Steakhouse; 120 Doug Baker Blvd., Hoover; 3/7/23; 95.

-The Humidor Room; 5511 Highway 280 Suite 1, Birmingham; 3/8/23; 95.

-Freddy’s Frozen Custard & Steakburger; 301 Doug Baker Blvd., Hoover; 3/21/21; 95.

-Little Caesar’s #2724222; 21195 Highway 25, Columbiana; 3/9/23; 95.

-Dreamland Bar-B-Que; 101 Inverness Corners, Birmingham; 3/7/23; 95.

-The Local Oyster House and Seafood; 21270 Highway 25, Columbiana; 3/9/23; 95.

-Burger King – Harpersville #27281; 5482 Highway 280, Harpersville; 3/13/23; 95.

-The Crossings at Riverchase; 2171 Parkway Lake Drive, Hoover; 3/27/23; 95.

-The Copper Train; 224 1st Street South, Suite 200, Alabaster; 3/3/23; 95.

-University Citgo; 740 Middle Street, Montevallo; 3/28/23; 95.

-Mr. Lin; 475 Helena Market Place, Helena; 3/2/23; 96.

-Davis Drug Co.; 111 South Main Street, Columbiana; 3/9/23; 96.

-Schlotzsky’s Deli; 103 Inverness Corners, Hoover; 3/1/23; 96.

-The Purple Onion; 2296 Pelham Parkway, Pelham; 3/7/23; 96.

-Hunan Cuisine; 5510 Highway 280 South Suite 11, Birmingham; 3/7/23; 96.

-Lay Port Inc.; 110 Layport Loop, Shelby; 3/31/23; 96.

-Huddle House 521; 16937 U.S. Highway 280, Chelsea; 3/9/23; 96.

-Little Caesars #8; 565 1st Street SW, Alabaster; 3/20/23; 96.

-Chelsea Quick Mart; 62 Griffin Corp Drive, Chelsea; 3/9/23; 96.

-Amore Restaurant; 5510 Highway 280 South Suite 1, Birmingham; 3/8/23; 96.

-Pizza Hut #1123; 495 Helena Market Place, Helena; 3/16/23; 96.

-Little Caesars; 16724 Highway 280 East, Chelsea; 3/8/23; 96.

-Saigon Noodle House; 4606 Highway 280 Suite 108, Birmingham; 3/14/23; 96.

-Delicious Bakery; 844C Highway 31 South, Alabaster; 3/23/23; 96.

-Ashley Mac’s, Inc.; 5299 Valleydale Road, Hoover; 3/14/23; 96.

-1 Pesos Cantina; 101 Southgate Drive, Pelham; 3/17/23; 96.

-All Original Pizzeria/AOP LLC; 215 Helena Market Place, Helena; 3/16/23; 96.

-Station 31 Kitchen LLC; 104 Chesser Drive, Chelsea; 3/29/23; 96.

-Cardwell Golf dba The Meadows Golf; 1 Water Oak Way, Harpersville; 3/15/23; 96.

-Oak House; 300 Carlow Lane #114, Birmingham; 3/1/23; 96.

-Pizza Hut #1102; 634 1st Street North, Alabaster; 3/13/23; 97.

-Taco Bell #029133; 16778 Highway 280, Chelsea; 3/8/23; 97.

-Subway #42196 (Wal-Mart); 16077 Highway 280, Chelsea; 3/22/23; 97.

-Chelsea Shell; 16851 Highway 280, Chelsea; 3/16/23; 97.

-Zaxby’s; 30 Coalmont Road, Helena; 3/20/23; 97.

-Pho Place; 4647 K Highway 280, Birmingham; 3/22/23; 97.

-Mt Laurel LaPaz; 3 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 3/1/23; 97.

-Popeye’s Chicken #13164; 5478 U.S. 280, Harpersville; 3/13/23; 97.

-The Anvil Pub & Grill, LLC; 611 Doug Baker Blvd., Hoover; 3/7/23; 97.

-Yum Yai Thai Takeout; 5426 Highway 280 Suite 9, Birmingham; 3/30/23; 97.

-East 59 Cafe; 701 Doug Baker Blvd., Hoover; 3/7/23; 97.

-KD’s Fine Meats; 9414 Highway 119, Alabaster; 3/23/23; 97.

-Culver’s Butterburgers and Fresh; 6222 Tattersall Blvd., Birmingham; 3/30/23; 97.

-O’Henrys Coffee Company; 300 Carlow Lane #111, Birmingham; 3/20/23; 97.

-Beulah Mae’s; 569 1st Street SW, Alabaster; 3/28/23; 97.

-280 China Garden; 10569 Old Highway 280, Chelsea; 3/9/23; 98.

-Dairy Queen; 5295 U.S. Highway 280, Birmingham; 3/20/23; 98.

-Publix #841 Meat Market; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 3/13/23; 98.

-C & K Catering; 744 Highway 87 (Alabama Power), Calera; 3/2/23; 98.

-Subway; 720 Highway 87, Calera; 3/20/23; 98.

-Publix #882 Deli; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 3/14/23; 98.

-Publix #882 Bakery; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 3/14/23; 98.

-Panera Bread Bakery #845; 200 Doug Bakery Blvd, Birmingham; 3/1/23; 98.

-Columbiana Health and Rehabilitation; 22969 Highway 25, Columbiana; 3/9/23; 98.

-Dairy Queen; 16857 Highway 280, Chelsea; 3/16/23; 98.

-Wal-Mart #4330 Deli; 16077 Highway 280, Chelsea; 3/22/23; 98.

-Yan Express; 1948 Highway 31 South, Birmingham; 3/28/23; 98.

-Pizza Hut #1124; 411 Chelsea Crossroads, Chelsea; 3/16/23; 98.

-Feel Good Entertainment LLC dba Pita Mediterranean; 21553 Highway 25, Columbiana; 3/9/23; 98.

-Taco Bell #036502; 218 West College Street, Columbiana; 3/9/23; 98.

-Maya Mexican Restaurant; 478 1st Street SW, Alabaster; 3/15/23; 98.

-Jersey Mike’s Subs; 5413 Highway 280 Suite 1, Hoover; 3/6/23; 98.

-Osaka Japanese Sushi Steak House; 4290 Highway 52 Suite A, Helena; 3/15/23; 98.

-Milo’s Hamburgers; 2020 Pelham Parkway, Pelham; 3/27/23; 99.

-Winn Dixie #0509 Bakery; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 3/21/23; 99.

-Winn Dixie #0509 Market; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 3/21/23; 99.

-Penhale Park Concession Stand; Highway 58 P.O. Box 61, Helena; 3/17/23; 99.

-Happy China; 4524 Southlake Parkway, Hoover; 3/27/23; 99.

-La Libertad Restaurant; 2834B Pelham Parkway, Pelham; 3/7/23; 99.

-Hungry Howies #2318/GSA Foods; 2214 Kent Dairy Road, Alabaster; 3/6/23; 99.

-Grey Bar; 5426 Highway 280 East, Suite 4&5, Hoover; 3/10/23; 99.

-Bama Burgers; 2846 Pelham Parkway, Pelham; 3/7/23; 99.

-Burnette Farms Market Cafe; 8551 Helena Road, Pelham; 3/7/23; 99.

-Las Mesas Mexican Grill; 291 Supercenter Drive A-3, Calera; 3/9/23; 99.

-The Turn at Shoal Creek; 100 New Williamsburg Drive, Shoal Creek; 3/22/23; 99.

-Just a Tish, Wine & More; 113 West College Street, Columbiana; 3/9/23; 99.

-Dunkin – Alabaster; 1114 1st Street North, Alabaster; 3/20/23; 99.

-Arby’s; 160 Atchison Parkway, Chelsea; 3/21/23; 99.

-Leaders Corner Coffee & Tea; 100 South Main Street, Columbiana; 3/9/23; 99.

-Dunkin Donuts – 280; 5413 Highway 280, Suite 100, Hoover; 3/6/23; 99.

-Publix #841 Bakery; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 3/13/23; 100.

-Publix #841 Seafood Market; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 3/13/23; 100.

-Winn Dixie #0509 Seafood; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 3/21/23; 100.

-AFC Sushi @ Publix #882; 410 Doug Baker Blvd., Birmingham; 3/14/23; 100.

-Publix #882 Meat Market; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 3/14/23; 100.

-Helena Sports Complex Baseball Concession; 100 Sports Complex Drive, Helena; 3/17/23; 100.

-Wal-Mart #4330 Bakery; 16077 Highway 280, Chelsea; 3/22/23; 100.

-Oumi Sushi at Sprouts #482; 5265 Highway 280, Birmingham; 3/16/23; 100.

-Paradise Point Marina Inc.; 231 Paradise Point Drive, Columbiana; 3/31/23; 100.

-AFC Sushi @ Publix #1687; 6219 Tattersall Blvd., Birmingham; 3/16/23; 100.

-creACTive Yoga @ Wellness Center; 200 1st Street South, Alabaster; 3/15/23; 100.

Limited Food

-Riverchase Exxon; 2030 Old Montgomery Highway, Hoover; 3/1/23; 92.

-Domino’s Pizza; 4527 Valleydale Road, Birmingham; 3/9/23; 93.

-Oak Mountain Encore; 2310 Pelham Parkway, Pelham; 3/30/23; 93.

-Calera Senior Center; 15863-A Highway 25, Calera; 3/3/23; 94.

-Mapco #7547; 3000 Pelham Parkway, Pelham; 3/8/23; 94.

-Holiday Inn Express; 260 Cahaba Valley Road, Pelham; 3/10/23; 95.

-Pelham Chevron/KRP Foodmart LLC; 2500 Highway 52 East, Pelham; 3/31/23; 95.

-Cream & Cones; 2152B Pelham Parkway, Pelham; 3/7/23 96.

-Circle K #6736; 4734 U.S. Highway 280, Birmingham; 3/16/23; 97.

-Domino’s Pizza; 376 Chesser Road, Chelsea; 3/9/23; 97.

-51 Country Store; 7447 Highway 51, Sterrett; 3/15/23; 97.

-Pelham Citgo II; 3670 Highway 11, Pelham; 3/9/23; 97.

-Feel Good/Feel Good Enterprise LLC; 21553 Highway 25, Columbiana; 3/9/23; 97.

-Clean Juice Greystone; 6215 Tattersall Blvd., Hoover; 3/6/23; 97.

-Nisa, Inc. dba CC Food Mart; 2855 Pelham Parkway, Pelham; 3/10/23; 98.

-Brook Highland Shell; 7360 Cahaba Valley Road, Birmingham; 3/14/23; 98.

-Circle K #2723869; 21195 Highway 25, Columbiana; 3/9/23; 98.

-Pelham Nutrition; 2994 Pelham Parkway, Pelham; 3/8/23; 98.

-Boho Tea Bar Montevallo; 1225 Valley Street, Montevallo; 3/28/23; 98.

-Papa John’s #1001; 2128 Montgomery Highway, Pelham; 3/16/23; 99.

-Winn Dixie Store #0509 Produce; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 3/21/23; 99.

-Quick Shop #5; 6950 Cahaba Valley Road, Hoover; 3/7/23; 99.

-Domino’s Pizza; 2681 Pelham Parkway, Pelham; 3/9/23; 99.

-Domino’s; 111 Railroad Avenue #1, Montevallo; 3/20/23; 99.

-Greystone BP (Marathon); 5423 Highway 280, Hoover; 3/10/23; 99.

-Columbiana Senior Center; 110 Mildred Street, Columbiana; 3/9/23; 99.

-Pelham Corner Store, Inc.; 9249 Helena Road, Pelham; 3/20/23; 99.

-Circle K #2723817; 701 Key Drive, Birmingham; 3/14/23; 99.

-Dunnaway Enterprises, LLC; 104 South Make Street, Columbiana; 3/9/23; 99.

-Dunkin Donuts – Helena; 2536 Helena Road Suite D, Helena; 3/1/23; 99.

-Elizabeth Moore Chocolates; 2742 Pelham Parkway, Pelham; 3/31/23; 99.

-Tropical Sno Pelham; 3040 Pelham Parkway, Pelham; 3/10/23; 99.

-Publix #841 Produce; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 3/13/23; 100.

-Publix #882 Produce; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 3/14/23; 100.

-Legends UW Cocktail Portable Station; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 3/24/23; 100.

-Legends UW Cocktail Portable 2; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 3/24/23; 100.

-Ragtime Cafe Down; 2080 Valleydale Road Suite 11, Hoover; 3/28/23; 100.

-Brain Freeze LLC dba Freezy’s Creation; 4025 Helena Road, Helena; 3/28/23; 100.

-Burnette Farms Market; 8551 Helena Road, Pelham; 3/7/23; 100.

-Calera Nutrition; 101 George Roy Parkway, Calera; 3/20/23; 100.

-Highway 52 Nutrition; 500 Riverwoods Parkway, Helena; 3/1/23; 100.

-Legends UW Cocktail Portable 3; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 3/24/23; 100.

Retail Food Store

-Publix #882 Seafood Market; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 3/14/23; 100.

Mobile Food Service

-Los Originales Taco El Guero / El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 3/6/23; 98.

-Nawlins Style PoBoys, LLC MU 2; 1207 1st Street North, Alabaster; 3/20/23; 98.

-Taqueria Ortega LLC/Taco Fiesta; 228 1st Street SW, Alabaster; 3/15/23; 99.

-Summer Snow (Brackner LLC); 2007 Old Montgomery Highway, Pelham; 3/8/23; 100.

-Baba Java Coffee Cart; 2007 Old Montgomery Highway, Pelham; 3/8/23; 100.

-Mama Maria / Tacos El Paisano LLC; 50 Griffin Corporation Drive, Chelsea; 3/29/23; 100.

-Temper Coffee/Sage Bar and Grill; 4979 Highway 31, Calera; 3/7/23; 100.

Hotel/Motel

-Holiday Inn Express; 260 Cahaba Valley Road, Pelham; 3/10/23; 90.

-Harpersville Motel; 4941 Highway 280 East, Harpersville; 3/15/23; 91.

-Holiday Inn Express & Suites; 1000 Balmoral Drive, Alabaster; 3/6/23; 92.

-Intown Suites Southpark; 1840 Southpark Drive, Hoover; 3/30/23; 93.

-Best Western Oak Mountain Inn; 100 Bishop Circle, Pelham; 3/8/23; 94.

Daycare Food Service

-New Vision Learning Academy; 2383 County Road 95, Helena; 3/20/23; 95.

-Ready Set Grow Child Development Center; 110 Highway 337, Chelsea; 3/16/23; 100.