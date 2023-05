Marriages for May 1 through 15 Published 3:22 pm Friday, May 19, 2023

The following couples were granted marriages from May 1-15:

-Anna Elizabeth Wood and James Ralph Cox, II.

-Charles Henry Sherwin and Karen Jones Cunningham.

-Taylor Nicole Lamay and Matthew Blake Rader.

-Clayton William Swint and Cristy Leanne Brasher Jenkins.

-James Gibson, Jr., and Evelyn D. Oliver.

-Brandon Samuel Abbott and Meagan Mitchell Jones.

-Benjamin Wanene Maina and Millicent Wanjugu Nguyo.

-William Parker Mercier and Madison Victoria Murrell.

-Bryant Ray Price and Abigail Brooke Ballew.

-Abigail Elizabeth Williams and Matthew Slade Singleton.

-Eulalio Reyes Velazquez and Gloriz Estela Cruz.

-Federico Munoz Molina and Olga Guadalupe Rochin.

-Carla Mitchell and Anthony Darnell Simmons.

-Anna Grace Watson and Jacob Austin Evans.

-John Dylan Dispennette and Savannah Marie Kehres.

-Hunter Riley Henson and Alexandra Bailee Curtis.

-Jhoanna Alexandria Jimenez and Eleazar Everardo Pena.

-Autumn Hope Horton and Michael Wade Bevard.

-Melissa Kay Kemp and Faith Ann Marie Wilkerson.

-John Henry Carson, III, and Nakia Catherine Porter.

-Neville Page Parsons, III, and Amy Michelle West.

-Aurelia Faye Goodwin and Michael Edward Reid.

-Jada Pearl Willoughby and Khalief Marquise Spencer.

-Michael Steven Dodwell and Sally Ledbetter Hebson.

-Kevin Joseph Major and Tracey Lynn Gerelds.

-Dallas Jay Sadler and Kaedri Alina Panter.

-Christopher Drake Johnston and Monica Sue Weiben.

-Jace Evan Bailey and Annika Lynn Walker.

-Chloe Alexandria Bunn and Phillip John Ward, Jr.

-Elesha Renee Adams and Myles Anthony Dent.

-Hannah Lynn Hamm and Austin Taylor Smith

-Nolan Alexander Craig and Hannah Gabrielle Guerrero.

-Charles Wayne Brantley and Aree Frederick.

-Jonathan Paul Carra and Meredith Leigh Brooks.

-John Robert Andrews and Dezirae Alexis Hays.

-Blake Michael Ellis and Josie Savannah Albin.

-Andrew Brock Bugg and Sarah Elizabeth Elder.

-James Carlton Olliff and Lea Burgess Faulkner.

-Christopher William Brown and Abby Elizabeth Burns.

-Joseph Michael Samaniego, Jr., and Kathryn Anne Weiland.

-Carrie Marie Hammock and Chad Taylor Ware.

-Adam Payton Smith and Jessie Marie Johnson.

-Samantha Jane Sawzak and Jack Eric Stewart.

-Erin Moser Kendall and Payton Webb Gardner.

-Tai Huu Nguyen and Thu Thuy Thi Nguyen.

-Charles Edward Rice and McKenzie Lynn Paduch.

-Grant Koby Dunnam and Tamara Janay Meinnger.

-Diana Marie Sprayberry and Dwayne Patrick McKenzie.

-Mackenna Anne Laws and Jose Ernesto Morales.

-Ronald Holden Robertson and Kate Elizabeth Workman.

-Christian Mills Parris and Alexandra LEigh Aerni.

-Ronald Awulley Addico and Allana Mone Alexander.

-Donald Jessie Kennedy and Maegan Ashley McCollum.

-Matthew Allen Norris and Brenna Rae Vincent.

-Austin Lanier Finch and Taylor Madison Graben.

-Juan Jose Jimenez and Gabriela Aguilera Gallegos.

-Lauren Elizabeth Van Fleet and Carson Clay Crow.

-Christopher Leonard Wright and Kendra Denise Starks.

-Kelsey Eugenia Givner and Jeffrey Lamont Givhan.

-Emily Ann English and Sebastian Andrew Dahn.

-Daniel Patrick Tierney and Alana Gabrielle Blocker.

-Jonathan Seth Charles Whitman and Sandra Renee Roberson.

-James Dylan Uhrig and Hannah Elisabeth Walsh.

-Connor Alfred Elkin and Samantha Tyrol Thornton.

-Lauren Elise Robertson and Marcus Andrew Thompson.

-Terry Lynn Riney and Carol Ann Riney.

-Yancy Tyler Roper and Melissa Elaine Kutscher.

-James Bradley McGlothin and Ann Elizabeth Goodsell.

-Caitlyn Danielle Jones and Denzel Octavius Tevin Williams.

-Francisco Israel Robles and Josephine Elizabeth Barron.

-Justin Ross Young and Lauren Margaret Barranger.

-Nadir Kalubhai Charania and Tamanna Hajiyani.

-Meagan Elizabeth Johns and John Blalock Cardwell.

-Lanie Lea Goodwin and Horacio Azua Sosa.

-Jake Aaron Gannon and Clara Elizabeth Odom.