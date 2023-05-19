Marriages for May 1 through 15
Published 3:22 pm Friday, May 19, 2023
The following couples were granted marriages from May 1-15:
-Anna Elizabeth Wood and James Ralph Cox, II.
-Charles Henry Sherwin and Karen Jones Cunningham.
-Taylor Nicole Lamay and Matthew Blake Rader.
-Clayton William Swint and Cristy Leanne Brasher Jenkins.
-James Gibson, Jr., and Evelyn D. Oliver.
-Brandon Samuel Abbott and Meagan Mitchell Jones.
-Benjamin Wanene Maina and Millicent Wanjugu Nguyo.
-William Parker Mercier and Madison Victoria Murrell.
-Bryant Ray Price and Abigail Brooke Ballew.
-Abigail Elizabeth Williams and Matthew Slade Singleton.
-Eulalio Reyes Velazquez and Gloriz Estela Cruz.
-Federico Munoz Molina and Olga Guadalupe Rochin.
-Carla Mitchell and Anthony Darnell Simmons.
-Anna Grace Watson and Jacob Austin Evans.
-John Dylan Dispennette and Savannah Marie Kehres.
-Hunter Riley Henson and Alexandra Bailee Curtis.
-Jhoanna Alexandria Jimenez and Eleazar Everardo Pena.
-Autumn Hope Horton and Michael Wade Bevard.
-Melissa Kay Kemp and Faith Ann Marie Wilkerson.
-John Henry Carson, III, and Nakia Catherine Porter.
-Neville Page Parsons, III, and Amy Michelle West.
-Aurelia Faye Goodwin and Michael Edward Reid.
-Jada Pearl Willoughby and Khalief Marquise Spencer.
-Michael Steven Dodwell and Sally Ledbetter Hebson.
-Kevin Joseph Major and Tracey Lynn Gerelds.
-Dallas Jay Sadler and Kaedri Alina Panter.
-Christopher Drake Johnston and Monica Sue Weiben.
-Jace Evan Bailey and Annika Lynn Walker.
-Chloe Alexandria Bunn and Phillip John Ward, Jr.
-Elesha Renee Adams and Myles Anthony Dent.
-Hannah Lynn Hamm and Austin Taylor Smith
-Nolan Alexander Craig and Hannah Gabrielle Guerrero.
-Charles Wayne Brantley and Aree Frederick.
-Jonathan Paul Carra and Meredith Leigh Brooks.
-John Robert Andrews and Dezirae Alexis Hays.
-Blake Michael Ellis and Josie Savannah Albin.
-Andrew Brock Bugg and Sarah Elizabeth Elder.
-James Carlton Olliff and Lea Burgess Faulkner.
-Christopher William Brown and Abby Elizabeth Burns.
-Joseph Michael Samaniego, Jr., and Kathryn Anne Weiland.
-Carrie Marie Hammock and Chad Taylor Ware.
-Adam Payton Smith and Jessie Marie Johnson.
-Samantha Jane Sawzak and Jack Eric Stewart.
-Erin Moser Kendall and Payton Webb Gardner.
-Tai Huu Nguyen and Thu Thuy Thi Nguyen.
-Charles Edward Rice and McKenzie Lynn Paduch.
-Grant Koby Dunnam and Tamara Janay Meinnger.
-Diana Marie Sprayberry and Dwayne Patrick McKenzie.
-Mackenna Anne Laws and Jose Ernesto Morales.
-Ronald Holden Robertson and Kate Elizabeth Workman.
-Christian Mills Parris and Alexandra LEigh Aerni.
-Ronald Awulley Addico and Allana Mone Alexander.
-Donald Jessie Kennedy and Maegan Ashley McCollum.
-Matthew Allen Norris and Brenna Rae Vincent.
-Austin Lanier Finch and Taylor Madison Graben.
-Juan Jose Jimenez and Gabriela Aguilera Gallegos.
-Lauren Elizabeth Van Fleet and Carson Clay Crow.
-Christopher Leonard Wright and Kendra Denise Starks.
-Kelsey Eugenia Givner and Jeffrey Lamont Givhan.
-Emily Ann English and Sebastian Andrew Dahn.
-Daniel Patrick Tierney and Alana Gabrielle Blocker.
-Jonathan Seth Charles Whitman and Sandra Renee Roberson.
-James Dylan Uhrig and Hannah Elisabeth Walsh.
-Connor Alfred Elkin and Samantha Tyrol Thornton.
-Lauren Elise Robertson and Marcus Andrew Thompson.
-Terry Lynn Riney and Carol Ann Riney.
-Yancy Tyler Roper and Melissa Elaine Kutscher.
-James Bradley McGlothin and Ann Elizabeth Goodsell.
-Caitlyn Danielle Jones and Denzel Octavius Tevin Williams.
-Francisco Israel Robles and Josephine Elizabeth Barron.
-Justin Ross Young and Lauren Margaret Barranger.
-Nadir Kalubhai Charania and Tamanna Hajiyani.
-Meagan Elizabeth Johns and John Blalock Cardwell.
-Lanie Lea Goodwin and Horacio Azua Sosa.
-Jake Aaron Gannon and Clara Elizabeth Odom.