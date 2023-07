Health scores for April Published 1:26 pm Monday, July 3, 2023

The following health scores were issued in Shelby County from April 1-30:

Food Service Establishment

-Metro Diner; 180 Inverness Plaza, Birmingham; 4/11/23; 85.

-A & F Foodmart; 1042, Highway 31 South, Saginaw; 4/21/23; 87.

-Brito’s Supermarket – Deli/Bakery; 103 Buck Creek Plaza, Alabaster; 4/14/23; 88.

-Popeye’s Chicken; 3300 Pelham Parkway, Pelham; 4/28/23; 89.

-Jim ’N Nick’s B-B-Q; 295 Alabaster Blvd., Alabaster; 4/12/23; 91.

-Montevallo Shell; 4640 Highway 25, Montevallo; 4/17/23; 91.

-Mi Ranchito Restaurant LLC; 152 Cahaba Valley Road, Pelham; 4/13/23; 91.

-Jack’s Family Restaurant $265; 100 Highway 87, Calera; 4/7/23; 91.

-Jim ’N Nick’s BBQ; 2831 Greystone Commerce, Birmingham; 4/7/23; 92.

-Calera C-Store/Diamond Jubilee Inc.; 11465 Highway 25, Calera; 4/27/23; 92.

-Goodfellas – House of Havana; 4091 Helena Road, Helena; 4/10/23; 92.

-Golden Fish & Chicken; 1556 1st Street North, Alabaster; 4/28/23; 92.

-Panjwani and Son LLC dba Exxon; 5373 Highway 280, Harpersville; 4/19/23; 92.

-Homewood Suites Birmingham; 215 Inverness Center Drive, Birmingham; 4/5/23; 93.

-Mizu Japanese Inc.; 750 Colonial Promenade, Alabaster; 4/12/23; 93.

-El Agave; 628 Main Street, Montevallo; 4/17/23; 93.

-Lloyd’s Restaurant; 5301 Highway 280, Birmingham; 4/12/23; 94.

-Speed Trac Inc.; 11845 Highway 25, Calera; 4/27/23; 94.

-Starbucks Coffee #10796; 2171 Kent Dairy Road, Alabaster; 4/14/23; 94.

-UNI Country Mart (dbs Citgo Food); 13861 Highway 17, Montevallo; 4/7/23; 94.

-Pizza Hut #4048; 750 Main Street, Montevallo; 4/5/23; 95.

-Alabama 4H Youth Development Center; 892 4H Road, Columbiana; 4/4/23; 95.

-Brito’s Supermarket – Meat Market; 103 Buck Creek Plaza, Alabaster; 4/14/23; 95.

-Publix #1370 Deli; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 4/4/23; 95.

-Diamond Gas & Grocery Inc.; 4154 Highway 47 South, Shelby; 4/4/23; 95.

-Mi Ranchito Supermarket; 150 Cahaba Valley Road, Pelham; 4/13/23; 95.

-BP Shop/Sneaky Petes; 9200 Highway 17, Maylene; 4/3/23; 95.

-Casa Fiesta Grill; 110 Inverness Plaza, Hoover; 4/4/23; 95.

-Subway of Calera; 8111 Highway 31, Calera; 4/27/23; 96.

-Buddy’s BBQ; 411 First Street North, Alabaster; 4/7/23; 96.

-Bellini’s Ristorante & Bar; 6801 Cahaba Valley Road South, Hoover; 4/5/23; 96.

-Taco Fiesta; 228 First Street SW, Alabaster; 4/12/23; 96.

-Walk On’s Bistreaux & Bar; 6401 Tattersall Park Drive, Hoover; 4/14/23; 96.

-La Conchita Bakery of Montevallo; 609 Main Street, Montevallo; 4/17/23; 96.

-Sunrise Donuts; 1141 Ashville Road, Montevallo; 4/7/23; 96.

-Azalea Cafe; 750 Colonial Promenade Parkway, Alabaster; 4/7/23; 96.

-Pic N’ Save Market #244; 4563 Highway 25, Montevallo; 4/3/23; 97.

-Wal-Mart #2111 Deli; 5335 Highway 280, Hoover; 4/11/23; 97.

-Wendy’s -5250; 579 Cahaba Valley Road, Pelham; 4/18/23; 97.

-VJ’s Restaurant; 2258 Highway 46, Shelby; 4/27/23; 97.

-Comfort Suites; 2235 Pelham Parkway, Pelham; 4/26/23; 97.

-Courtyard 280; 4643 Highway 280 Suite M, Birmingham; 4/11/23; 97.

-Courtyard Oyster Bar; 1205 First Street North, Alabaster; 4/28/23; 97.

-Panda Express #2784; 101 Resource Center Park, Birmingham; 4/4/23; 97.

-R & G Foodmart; 300 Highway 10, Montevallo; 4/17/23; 97.

-Calera BP Pioneer 1; 7004 B Highway 70, Calera; 4/21/23; 97.

-Rolling Hills Campground Kitchen; 521 Highway 304, Calera; 4/11/23; 98.

-Wal-Mart #2111 Bakery; 5335 Highway 280, Hoover; 4/11/23; 98.

-Taco Bell #029118; 101 Cahaba Valley Parkway, Pelham; 4/18/23; 98.

-Legends LW Concession Stand at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 98.

-Legends UE Concession Stand at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 98.

-The Honey Baked Ham Company; 100 South Colonial Drive, Alabaster; 4/12/23; 98.

-Highland Gourmet Scones; 210 Cahaba Valley Road, Pelham; 4/13/23; 98.

-Panda Express #2409; 245 South Colonial Drive, Alabaster; 4/10/23; 98.

-BBQ Fundraising; 22985 Highway 25, Harpersville; 4/19/23; 98.

-Taco Bell #033445; 915 Main Street, Montevallo; 4/5/23; 98.

-Compass Group NA (EBB at University); 1010 Farmer Lane, Montevallo; 4/25/23; 98.

-Taco Bell 036416; 6806 Tattersall Way, Hoover; 4/14/23; 98.

-Waxahatchee Creek Marina; 265 Waxahatchee Road, Shelby; 4/27/23; 98.

-McDonald’s #22308; 7210 Wyndham Parkway, Helena; 4/7/23; 99.

-Vincent Youth Baseball; 25 Florey Street, Vincent; 4/17/23; 99.

-McDonald’s – 280 7969; 4625 Highway 280 South, Birmingham; 4/4/23; 99.

-Corbin Farms Winery; 800 Highway 87, Calera; 4/7/23; 99.

-Chipotle Mexican Grill #1131; 4719 Highway 280 South, Birmingham; 4/18/23; 99.

-Tropical Smoothie Cafe; 1350 Inverness Corners, Birmingham; 4/21/23; 99.

-Publix #1370 Meat Market; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 4/4/23; 99.

-Compass Group NA (Chartwells -Pit); 1010 Farmer Lane, Montevallo; 4/25/23; 99.

-Starbucks Coffe Co; 240 Cahaba Valley Road, Pelham; 4/18/23; 99.

-Thirstea Cafe Helena; 265 Helena Market Place, Helena; 4/7/23; 99.

-Crumbl Cookies; 100 Colonial Promenade, Alabaster; 4/7/23; 99.

-Inverness Country Club Pool Cabana; #1 Country Club Drive, Hoover; 4/17/23; 100.

-Legends Backstage Kitchen at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Legends Commissary at at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Legends UW Concession Stand at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Legends LE Concession Stand at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Dairy Queen; 2258 Pelham Parkway, Pelham; 4/26/23; 100.

-AFC Sushi at Publix #1073; 9200 Highway 119 Suite 1400, Alabaster; 4/14/23; 100.

-Cakes Las Comadres, LLC; 2691 Pelham Parkway, Pelham; 4/25/23; 100.

-Publix #1370 Seafood Market; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 4/4/23; 100.

-Publix #1370 Bakery; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 4/4/23; 100.

-The Commissary (LS Property LLC); 21078 Highway 25, Columbiana; 4/10/23; 100.

-AFC Sushi at Publix #1370; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 4/4/23; 100.

Limited Food

-Helena Coosa Mart; 1919 Highway 58, Helena; 4/19/23; 95.

-Fox Valley Mart; 6753 Highway 17, Maylene; 4/25/23; 95.

-Casper Quick Mart; 49700 Highway 25, Sterrett; 4/17/23; 96.

-261 Helena Food Mart; 7921 Helena Road, Pelham; 4/25/23; 96.

-Jet-Pep; 4925 Highway 17, Helena; 4/11/23; 97.

-Mi Ranchito Supermarket Produce; 150 Cahaba Valley Road, Pelham; 4/13/23; 97.

-Circle K #2723816; 1107A Townhouse Road, Helena; 4/19/23; 97.

-Holiday Inn Express & Suites; 1000 Balmoral Drive, Alabaster; 4/12/23; 97.

-Pic N’ Sav #244 Produce; 4563 Highway 25, Montevallo; 4/3/23; 98.

-Legends UE Bar at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 98.

-Legends UE Express at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 98.

-Legends UW Bar at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 98.

-Shelby County Corner; 4155 Highway 47, Shelby; 4/4/23; 98.

-MAPCO #7549; 200 Inverness Center Drive, Hoover; 4/18/23; 98.

-Sav-Mor Food Outlet Produce; 11028 Highway 25, Calera; 4/4/23; 99.

-Legends LW Bar at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 99.

-Legends LE Bar at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 99.

-Cahaba Valley Shell; 1571 Cahaba Valley Road, Pelham; 4/18/23; 99.

-Helena Chevron; 4654 Highway 17, Helena; 4/11/23; 99.

-Hampton Inn Calera; 93 Metro Drive, Calera; 4/25/23; 99.

-Brito’s Supermarket – Produce; 103 Buck Creek Plaza, Alabaster; 4/14/23; 99.

-Top It Off Frozen Yogurt and Smoothie; 4746 Highway 52, Helena; 4/20/23; 99.

-Murphy Oil USA #7687; 560 Colonial Promenade, Alabaster; 4/7/23; 99.

-Helena Nutrition; 131 Ace Place, Helena; 4/14/23; 99.

-Legends Beer Garden at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Legends LE Express at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Legends VIP Bar at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Legends UW Express at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Publix #1370 Produce; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 4/4/23; 100.

-Legends OMA Lounge at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Legends Cocktail Deck Portable at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/19/23; 100.

-Legends UE Cocktail Portable at Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 4/6/23; 100.

Retail Food Store

-Sav-Mor Food Outlet Market; 11028 Highway 25, Calera; 4/4/23; 96.

-New York Butcher Shoppe/NYBGR; 6801 Cahaba Valley Road South, Birmingham; 4/5/23; 98.

Mobile Food Service

-GG’S Mobile Unit/DC’s Smokehouse; 2850 Highway 31, Calera; 4/12/23; 95.

-Moe & Moore’s/Calera BP; 101 George Roy Parkway, Calera; 4/14/23; 96.

-Moonpie’z Shaved Ice and Sweet Treats; 209 Supercenter Drive, Calera; 4/17/23; 96.

-Some To Eat LLC/Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 4/10/23; 97.

-Sun and C’s LLC DBA Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 4/18/23; 100.

-Mrs. Paola; 21078 Highway 25, Columbiana; 4/10/23; 100.

-Corn King/Chubbfathers; 1207 First Street North, Alabaster; 4/12/23; 100.

-Louise’s Cakes & Supply MU; 2655 Pelham Parkway, Pelham; 4/25/23; 100.

Hotel/Motel

-Siegel Select Birmingham 1; 5429 U.S. 280, Birmingham; 4/7/23; 93.

-Alabama 4H Youth Development Center; 892 4H Road, Columbiana; 4/4/23; 100.

Daycare Food Services

-Milestone Academy; 1205 Ashville Road, Montevallo; 4/17/23; 97.

School Lunchroom – Public

-Inverness Elementary School; 5251 Valleydale Road, Birmingham; 4/17/23; 98.

-Montevallo Middle School; 235 Sanford Street, Montevallo; 4/27/23; 98.

-Linda Nolen Learning Center; 2280 Highway 35, Pelham; 4/10/23; 98.

-Calera Middle School; 9178 Highway 22, Montevallo; 4/14/23; 98.

-Calera Elementary School; 855 10th Street, Calera; 4/27/23; 99.

-Helena Intermediate School; 3500 Highway 52, Helena; 4/10/23; 99.

-Montevallo Elementary School; 171 Jeter Circle, Montevallo; 4/27/23; 99.

-Oak Mountain High School; 5476 Caldwell Mill Road, Birmingham; 4/14/23; 99.

-Oak Mountain Middle School; 5650 Cahaba Valley Road, Birmingham; 4/10/23; 99.

-Thompson Intermediate School; 1509 Kent Dairy Road, Alabaster; 4/20/23; 99.

-Greystone Elementary School; 300 Village Street, Hoover; 4/25/23; 100.

-Spain Park High School; 4700 Valleydale Road, Hoover; 4/21/23; 100.

-Calera Intermediate School; 8454 Highway 31 South, Calera; 4/28/23; 100.

-Creek View Elementary School; 8568 Highway 17, Maylene; 4/13/23; 100.

-Helena Elementary School; 187 Third Street, Helena; 4/10/23; 100.

-Meadow View Elementary School; 2800 Smokey Road, Alabaster; 4/20/23; 100.

-Montevallo High School; 980 Oak Street, Montevallo; 4/26/23; 100.

-Oak Mountain Elementary School; 5640 Cahaba Valley Road, Birmingham; 4/10/23; 100.

-Oak Mountain Intermediate School; 5486 Caldwell Mill Road, Birmingham; 4/14/23; 100.

-Pelham High School; 2500 Panther Circle, Pelham; 4/25/23; 100.

-Thompson Middle School; 100 Warrior Drive, Alabaster; 4/20/23; 100.

-Pelham Oaks Elementary School; 2200 Highway 33, Pelham; 4/10/23; 100.

-Mt Laurel Elementary School; 1321 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 4/20/23; 100.

-Berry Middle School; 4500 Jaguar Drive, Hoover; 4/21/23; 100.

-Bumpus Middle School; 6055 Flemings Parkway, Hoover; 4/13/23; 100.

-Helena Middle School; 1299 Hillsboro Parkway, Helena; 4/11/23; 100.

-Helena High School; 1310 Hillsboro Parkway, Helena; 4/11/23; 100.

-Pelham Ridge Elementary School; 251 Applegate Parkway, Pelham; 4/25/23; 100.

-Pelham Park Middle School; 2016 Pelham Park Blvd., Pelham; 4/19/23; 100.

-Thompson High School; 1921 Warrior Parkway, Alabaster; 4/20/23; 100.

School Lunchroom – Private

-Briarwood Christian School; 6255 Cahaba Valley Road, Birmingham; 4/28/23; 99.

-Indian Springs School; 190 Woodward Drive, Indian Springs; 4/19/23; 99.

-Hilltop Montessori School; 6 Abbott Square, Birmingham; 4/20/23; 99.

-Joseph Bruno Montessori-Christian; 5509 Timberhill Road, Birmingham; 4/28/23; 99.