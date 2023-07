Marriages for May 16-31 Published 1:03 pm Monday, July 3, 2023

The following couples were granted marriages from May 16-31:

-Kimberly Erin Vansandt and Matthew Scott Alexander.

-Julianne Nicole Jackson and Chandler Wallace Thomason.

-Monica Nicole Watson and Eldon Denard Hall.

-Deep Jatinkumar Patel and Priy Aben Mukeshbhai Patel.

-Hayden Connor Reese and Emily Rose Moore.

-Mathew Tyler Smith and Emmaleigh Grace Farmer.

-Jeffrey Lynn Cobb and Kellye Rohrabaugh.

-William Reedy Davis and Bethany Sheron Forsythe.

-Jose Miguel Torres, Jr. and Angela Michelle Pilkington.

-Joseph Ryan Marlow and Britney Nicole Comans.

-August Nicole Newberry and Jackson Hodge Singletary.

-Michael David Foster, Jr. and Sandra Vanesa Cardona.

-Andrea Denise Echols and Matthew John Augustine.

-Nicole M. Tosado Rodriguez and Alexander Quijano Rivera.

-Mark Alan Bell, Jr. and Emily Teresa Simpson.

-Andrew Cole Wilson and Kirsten Taylor Rushing.

-Madison Leanne Pate and Charles Ethan Franklin.

-Austin Davis Platt and Hannah Taylor Burgess.

-James Nelson Van Scoyoc and Jessica Lynn Atchison.

-Joshua Douglas Drew and Laura Michelle Davis.

-Wesley Kyle Holley and Hayden Lane Woods.

-Cary Paul Cavender and Mary Arthur Brinkerhoff.

-Latoshia Evette Donald and Darrius Lemont Parker.

-Matthew Russell Abney and Chloe Rachele Batchelder.

-Andrew Grayson Johns and Samantha Jayden Snipes.

-Ivan Sotero Ortiz Mendoza and Rebeca Guadalupe Maldonado Aguilar.

-Hannah Elizabeth Kratz and Caleb Matthew Lindholm.

-Chrissa Dawn Guthrie and James Adam McKenzie.

-Ochoa Welter Gregorio Aguilar to Rico Estefani Herrera.

-Cody Allen Venable to Hannah Christine Jones.

-Kedeem Shabaz Todd and Sierra Asia Sanders.

-Christian Andrew Hayes and Caroline Joy Johnson.

-Jhaylen Tyrone Caffey and Bryanell Lakeith Bivins.

-Afi Camara Ashanti Jamia Nicole Dial.

-Armond Edward Dalessandro and Kippy Love Macleroy.

-Dennis Wilson and Sherri Lee Guy.

-Austin Blake Roberts and Lacie Juliann Penny.

-Jacob Dennis Davenport and Michelle Christine Shackelford.

-Larry Melton, Sr. and Erica Lynn Sheffield.

-Alexander Robert Strazewski and Holly Marie Ann McGee.

-Ronald Mark Farmer and Brandy Gore Honeycutt.

-Sakeya Michelle Torres and Kevin Larell Ballard.

-Kaley Ann Shirley and Hunter Harley Hopkins.

-Owen Michael Hopper and Reagan Tyler Lowden.

-Mark Wilcox Mathews, IV and Kathryn Louise Jakiel.

-James Colton Woodham and Ashton Taylor Broughton.

-Shane Seth Owens and Silvana Moron Soler.

-Kendra Teonta Ward and Brandon Davis Thomas.

-Jessica Elinor Schulz and Brandon William Blake.

-Jackson Everett Davis and Annaruth Dorris.

-Annet Rico Ruiz and Jaime Morales Castelan.

-Joseph Mark Burnett and Leigh Lawrence Burnett.