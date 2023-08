Health scores for May 1-31 Published 2:01 pm Tuesday, August 1, 2023

The following health scores were issued in Shelby County from May 1-31:

Food Service Establishment

-Texas Roadhouse; 60 Drivers Way, Pelham; 5/26/23; 86.

-DC’s Smokehouse LLC; 7850 Highway 31, Calera; 5/12/23; 88.

-Pelham Exxon; 1286 Highway 52 East, Pelham; 5/9/23; 89.

-Hibachi Sushi Super Buffer; 3578 Pelham Parkway, Pelham; 5/19/23; 89.

-McDonald’s #17513; 907 Main Street, Montevallo; 5/18/23; 91.

-Papa Johns Montevallo; 4000 Alabama Highway 25, Montevallo; 5/18/23; 91.

-Subway #21818; 100 Chelsea Corner Way, Chelsea; 5/4/23; 92.

-Huddle House; 4653 Highway 25, Montevallo; 5/30/23; 92.

-Marco’s Pizza #8324; 4969 Highway 17, Helena; 5/17/23; 92.

-Happy Dragon Inc.; 100 Hampton Drive, Calera; 5/11/23; 92.

-Big Bad Breakfast; 5361 Highway 280 Suite 113, Hoover; 5/17/23; 93.

-Spring Creek Grocery; 4634 Highway 71, Shelby; 5/16/23; 94.

-Sage Restaurant LLC; 4979 Highway 31, Calera; 5/4/23; 94.

-Wilton Chevron; 2400 Highway 25 South, Wilton; 5/23/23; 95.

-Sarris Cafe; 2651 Pelham Parkway, Pelham; 5/15/23; 95.

-Sonic Drive In #2787; 3545 Pelham Parkway, Pelham; 5/19/23; 96.

-McDonald’s #10502; 580 Cahaba Valley Road, Pelham; 5/25/23; 96.

-Hooters of Pelham; 400 Cahaba Valley Road, Pelham; 5/25/23; 96.

-Taco Bell #029134; 430 Colonial Promenade, Alabaster; 5/26/23; 96.

-Olive Garden #1740; 20 South Colonial Drive #8, Alabaster; 5/1/23; 96.

-Winn Dixie #0445 Bakery/Deli; 500 Inverness Corners, Hoover; 5/19/23; 96.

-McDonald’s #6652; 1499 First Street North, Alabaster; 5/25/23; 97.

-Sonic Drive In #3598; 2226 Pelham Parkway, Pelham; 5/18/23; 97.

-Subway – Montevallo; 844 Main Street, Montevallo; 5/18/23; 97.

-Zaxby’s of Alabaster; 9134 Highway 119 South, Alabaster; 5/22/23; 97.

-Target #2276 – Starbucks; 250 South Colonial Drive, Alabaster; 5/1/23; 97.

-Nueva Michoacana 2; 202 Bowling Lane, Pelham; 5/18/23; 97.

-Quick Shop #22; 203 East College Street, Columbiana; 5/22/23; 97.

-The Healthcare Center at Buck Creek; 850 9th Street NW, Alabaster; 5/2/23; 97.

-Sonic Drive In; 30 Meadowview Drive, Birmingham; 5/17/23; 97.

-Wendy’s #413; 2152 Kent Dairy Road, Alabaster; 5/26/23; 97.

-Arby’s #6469; 571 Cahaba Valley Road, Pelham; 5/15/23; 98.

-City of Pelham – Ballantrae Golf Club; 1300 Ballantrae Club Drive, Pelham; 5/31/23; 98.

-Wal-Mart #423 Bakery; 630 Colonial Promenade, Alabaster; 5/26/23; 98.

-Wal-Mart #423 Deli; 630 Colonial Promenade, Alabaster; 5/26/23; 98.

-Moe’s Southwest Grill; 300 Colonial Promenade, Alabaster; 5/5/23; 98.

-Longhorn Steakhouse #5300; 30 South Colonial Parkway, Alabaster; 5/1/23; 98.

-Winn Dixie #0445 Market; 500 Inverness Corners, Hoover; 5/19/23; 98.

-Cajun Boys & Our Po Boys; 3120 Highway 52 West, Pelham; 5/2/23; 98.

-Z & G Ichiban Express; 160 Market Place Circle South, Calera; 5/10/23; 98.

-RaceTrac Store #2595; 550 Highway 31, Alabaster; 5/23/23; 98.

-Timberline Gold Club LLC; 300 Timberline Trail, Calera; 5/31/23; 99.

-WalMart Neighborhood Market #475; 9085 Highway 119, Alabaster; 5/22/23; 99.

-Pinspiration; 201 Cahaba Park Circle, Birmingham; 5/5/23; 99.

-Rack Em Billiards; 2613 Pelham Parkway, Pelham; 5/25/23; 99.

-ROE Hobby, LLC; 10870 Highway 25, Calera; 5/5/23; 99.

-Subway #71139 – Alabaster; 438 1st Street SW, Alabaster; 5/22/23; 99.

-Creations Galore and Moore LLC; 8261 U.S. Highway 31, Calera; 5/11/23; 99.

-Target #2276 – Food Avenue; 250 South Colonial Drive, Alabaster; 5/1/23; 100.

-Fox and Pheasant Bed and Breakfast; 540 Shelby Street, Montevallo; 5/18/23; 100.

-Winn Dixie #0445 Seafood, 500 Inverness Corners, Hoover; 5/19/23; 100.

-Gordos Market Inc. Deli/Bakery; 110 Commerce Parkway, Pelham; 5/18/23; 100.

-City of Westover Mt. Tabor Annex; 4419 Old Highway 28, Westover; 5/31/23; 100.

Limited Food

-Hampton Inn & Suites; 232 Cahaba Valley Road, Pelham; 5/31/23; 95.

-Jones Airport Shell LLC; 60 Highway 87, Calera; 5/25/23; 95.

-Crossroad Food Mart; 4737 Highway 119, Montevallo; 5/19/23; 95.

-Med Center Shell; 701 First Street North, Alabaster; 5/3/23; 95.

-MDR Calera LLC; 5842 Smokey Road, Calera; 5/9/23; 95.

-Quick Shop #2; 1565 Simmsville Road, Alabaster; 5/9/23; 97.

-Alabaster Shell/RKP Foodmart LLC; 1091 First Street South, Alabaster; 5/5/23; 97.

-Alabaster Amstar 14; 820 Colonial Promenade, Alabaster; 5/5/23; 97.

-Fairfield Inn & Suites; 230 Cahaba Valley Road, Pelham; 5/31/23; 97.

-Alabaster Nutrition; 507 1st Street SW, Alabaster; 5/22/23; 97.

-Best Western Oak Mountain Inn; 100 Bishop Circle, Pelham; 5/31/23; 98.

-BP Alabaster; 1366 First Street North, Alabaster; 5/8/23; 98.

-Subway; 5184 Caldwell Mill Road, Hoover; 5/19/23; 98.

-Valleydale Coosa Mart; 2692 Valleydale Road, Birmingham; 5/31/23; 98.

-Winn Dixie #0445 Produce; 500 Inverness Corners, Hoover; 5/19/23; 98.

-Boho Tea Bar, LLC; 462 1st Street SW, Alabaster; 5/23/23; 98.

-The 500 Club; 204 Washington Street, Columbiana; 5/22/23; 99.

-Ramada Inn; 113 Cahaba Valley Parkway, Pelham; 5/31/23; 99.

-Papa Johns #0696 Alabaster; 565 First Street North, Alabaster; 5/2/23; 99.

-O.M. Inc. Chevron 119; 560 Cahaba Valley Road, Pelham; 5/15/23; 99.

-Planet Smoothie – Alabaster; 630 1st Street North, Alabaster; 5/3/23; 99.

-Neveria Los Nietos; 9187 A Highway 119, Alabaster; 5/5/23; 99.

-Papa Murphy’s Take ’N’ Bake Pizza; 2536 Helena Road, Helena; 5/17/23; 99.

-Alabaster Senior Center; 1097 7th Street SW, Alabaster; 5/3/23; 100.

-Hampton Inn & Suites; 6220 Farley Court, Birmingham; 5/30/23; 100.

-Gym Time Inc.; 244 1st Street SW, Alabaster; 5/22/23; 100.

-Good Vibes Nutrition; 9200 Highway 119, Alabaster; 5/3/23; 100.

Retail Food Store

-Gordos Market Inc.; 110 Commerce Parkway, Pelham; 5/18/23; 99.

Mobile Food Service

-El Sason de Iety/La Colonia Mexican; 111 Railroad Avenue #3, Montevallo; 5/26/23; 91.

-Eat-Abilities, LLC/Chubbfathers; 1207 1st Street South, Alabaster; 5/16/23; 99.

-Tacos Jalisco/DC’s Smokehouse; 7850 Highway 31, Calera; 5/4/23; 99.

-Tacos Don Andy 2/Taco Fiesta; 228 1st Street SW, Alabaster; 5/8/23; 99.

-Boho Tea Bar LLC MU; 462 1st Street SW, Alabaster; 5/23/23; 100.

-Smoke House Grill/Pollo Goyo; 8101 U.S. Highway 31, Calera; 5/30/23; 100.

-Mo’s Hawg House Catering/Mt Tabor; 9800 Hihgway 55, Westover; 5/31/23; 100.

Hotel/Motel

-Hampton Inn & Suite; 6220 Farley Court, Birmingham; 5/30/23; 92.

Daycare Food Service

-Chase Youth Center; 330 Canyon Park Drive, Pelham; 5/31/23; 99.

-Chase Learning Center & Daycare; 330 Canyon Park Drive, Pelham; 5/25/23; 100.

-Chandalar Innovative Learning Academy; 1968 Chandalar Office Parkway, Pelham; 5/18/23; 100.

School Lunchroom – Public

-Calera High School; 100 Eagle Drive, Calera; 5/4/23; 97.

-Elvin Hill Elementary School; 201 Washington Street, Columbiana; 5/16/23; 99.

-Shelby County High School; 101 Washington Street, Columbiana; 5/10/23; 99.

-Chelsea Middle School; 2315 Highway 39, Chelsea; 5/1/23; 100.

-Chelsea High School; 10510 Highway 11/P.O. Box 6, Chelsea; 5/8/23; 100.

-Columbiana Middle School; 222 Joinertown Road, Columbiana; 5/16/23; 100.

-Shelby Elementary School; 19099 Highway 145, Shelby; 5/15/23; 100.

-Shelby County College and Career Center; 701 Highway 70, Columbiana; 5/10/23; 100.

-Vincent High School; 42505 Highway 25, Vincent; 5/9/23; 100.

-Wilsonville Elementary School; 71 School Street, Wilsonville; 5/10/23; 100.

-Riverchase Elementary School; 1950 Old Montgomery Highway, Hoover; 5/2/23; 100.

-Chelsea Park Elementary School; 9000 Chelsea Park, Chelsea; 5/5/23; 100.

-Forest Oaks Elementary School; 1000 Hornet Parkway, Chelsea; 5/2/23; 100.

-Vincent Elementary School; 40800 Highway 25, Vincent; 5/9/23; 100.

School Lunchroom – Private

-Cornerstone Christian School; 24975 Highway 25, Columbiana; 5/10/23; 96.

-Coosa Valley Academy; 163 Park Street, Harpersville; 5/9/23; 98.