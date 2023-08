Marriages for July 17-31 Published 8:47 am Thursday, August 10, 2023

The following couples were granted marriages in Shelby County from July 17-31:

-Brandon Jabari Abrams and Mary Elizabeth Stronge.

-Juan Alfredo Alvizo Reza and Dayra Galindo.

-Johnny Labrun Patterson and Latorya Cosha Freeman.

-Jack Loranze Cargile and Rebecca Eugenia McIntosh.

-Kelly Lynn Breland and Samuel Joseph Lanclos.

-Matthew Ross Suazo and Allison Taylor Gerelds.

-Jose Rodriguez Cruz and Berenice Aguilera Gallegos.

-Madison Bailey Plunkett and Gage Lynn Motes.

-Walter Lloyd Fenn and Dovey Ann McWhorter.

-Regina Olivia Reed and Josue Derice.

-Whitley Elizabeth Harman and Rigsby Harrison Mosley.

-Eli David Brasher and Brianna Faith Headley.

-Joshua Aaron Shelton and Julia Lee Greiner.

-Cedar Matinez Guzman and Elena Duenas Cordoba.

-Walter James Hunter and LaTandra Shandrice Jones.

-Adolfo Francisco Perez and Candelaria Pascual Andres.

-Kimberly Noel Camp and Victor Robert Williams.

-William Ray Reed and Mildred Danese Lanier.

-Landyn Michael Chadwick and Shyanne McKenzie Beane.

-Leslie Lynne Vernon and Gary Joseph Gagnard, Jr.

-Raul Niksander Mejia Zelaya and Jesica Marilin Avila Sacaza.

-Kamaria De Angelique Blevins and Clifton Thomas Ambers, Jr.

-Evan Wesley Dix and Kaylyn Billingsley Oliver.

-James Wesley Barnes and Alyssa Hisako Krug.

-Jonathan Alexander White and Mary Ramsay Murray.

-Ann Boschert Rayburn and Kevin Jay Roberts.

-Stephen Lance Byrd and Liana Tskhadaia.

-Alexander Lloyd Arnold and Shelby Ann Macon.

-Jonathan Charles Cantrell and Paula Lynn Croxton Durrett.

-Elisa Guerrero Lezama and Luiz Arreola Salas.

-Autumn Alexa Farrell and Justin Hunter Orr.

-Ahmad Abder Ruhman Hamad and Adriana Ines Figari.

-Bryan Valencia Cacho and Leslie Lopez.

-Cameron Cylde Langley and Alexis Gabrielle Timberlake.

-Alden Lee Davis and Naomi Hernandez.

-Natasha Noelle Patronsky and William Pierce Gowan.

-Taylor Michael Adams and Margaret Anne Smith.

-Zuleyma Arredondo Flores and Martin Patino Magallanes.

-Woods Fogleman Mcroy and Stephanie Diane Brown Corwin.

-Joshua Aven Rowley and Audelia Catalina Theresa Gonzalez.

-Katrice Deneane Lewis and Chad Levon Williams.

-Billy Ray Montgomery and Michelle Lee Suggs.

-Corben Patton Green and Ashley Tyler White.

-Britony Christeny Fitts and Chaustin James McCastler, Sr.

-Ryan Allen Blair and Tracie Collier Blair.

-Reginald Brown and Jacqueline Ruth Porter.

-Norma Fernandez and Hector Rojas Gutierrez.

-Blaine Aaron Ellis and Sophia Grace King.

-Preston Jerome Horton and Cacy Lowe Hadaway.