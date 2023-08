Health scores for June 1-30 Published 11:22 am Wednesday, August 16, 2023

The following health scores were issued in Shelby County from June 1-30:

Food Service Establishment

-Little Caesars; 4730 Highway 17 Suite A, Helena; 6/9/23; 88.

-Little Caesars #52; 8111 Highway 31, Calera; 6/16/23; 89.

-Bojangles’ OPCO, LLC #891; 5070 Highway 31, Calera; 6/13/23; 90.

-Shelby Sandwich Shop LLC; 11105 Highway 42, Shelby; 6/16/23; 90.

-Heatherwood Golf and Country Club; 400 St. Anne’s Drive, Birmingham; 6/23/23; 91.

-Full Moon BBQ-Pelham; 2252 Pelham Parkway, Pelham; 6/22/23; 91.

-Shelby Baptist Medical Center; 1000 First Street North, Alabaster; 6/27/23; 92.

-Wings Lee Branch; 1001 Doug Baker Boulevard, Hoover; 6/1/23; 92.

-Kentucky Fried Chicken; 950 North Main Street, Montevallo; 6/1/23; 92.

-McDonald’s #26780; 706 Supercenter Drive, Calera; 6/26/23; 92.

-Waffle House #1825; 5087 Highway 31, Calera; 6/13/23; 92.

-Jack’s #226; 207 West College Street, Columbiana; 6/22/23; 92.

-La Fiesta Snack & Dulceria LLC; 410 1st Street SW, Alabaster; 6/23/23; 92.

-Sonic #6725; 124 Highway 304, Calera; 6/8/23; 92.

-Wendy’s – 1258; 4671 Highway 280 South, Birmingham; 6/15/23; 92.

-Beef O’Brady’s (MJB Boot, LLC); 5279 Highway 280, Birmingham; 6/2/23; 92.

-Margarita Grill LLC; 234 Cahaba Valley Road, Pelham; 6/28/23; 93.

-McDonald’s #32515; 205 South Colonial Drive, Alabaster; 6/23/23; 93.

-Hardee’s; 9940 Highway 119, Alabaster; 6/9/23; 93.

-Birds & Burgers; 717 1st Street North, Alabaster; 6/12/23; 93.

-Mama Coco Cantina LLC; 8176 Highway 31, Calera; 6/26/23; 93.

-Creekside Foods LLC; 1020 Oak Mountain State, Pelham; 6/16/23; 93.

-Half Shell Oyster House; 2408 Pelham Parkway Suite 21, Pelham; 6/14/23; 93.

-Calera Elks Lodge #2703; 355 Pilgreen Drive, Calera; 6/30/23; 94.

-Lin’s Bamboo Garden Inc.; 149 Buck Creek Plaza, Alabaster; 6/23/23; 94.

-Cozumel Grill Mexican Restaurant; 2754 Pelham Parkway, Pelham; 6/6/23; 94.

-Magic Wok Inc.; 275 Supercenter Drive, Calera; 6/29/23; 94.

-Buffalo Wild Wings; 840 Colonial Promenade, Alabaster; 6/15/23; 94.

-Two Sisters Taqueria LLC; 8156 Highway 31 South, Calera; 6/16/23; 94.

-Zapopans Mexican Restaurante, Inc.; 45 Beverly Drive, Calera; 6/7/23; 94.

-Bertolone’s; 209 Supercenter Drive, Calera; 6/29/23; 94.

-Crossroad Chevron; 3229 Highway 52 West, Pelham; 6/9/23; 95.

-Montevallo Exxon; 3910 Highway 25, Montevallo; 6/15/23; 95.

-Barrio Fiesta/TGAC, LLC; 710 Colonial Promenade, Alabaster; 6/15/23; 95.

-Tequilas Mexican Grill & Cantina, LLC; 3018 Pelham Parkway, Pelham; 6/21/23; 95.

-Raceway #6819; 310 Cahaba Valley Road, Pelham; 6/28/23; 96.

-Inverness Country Club Main Kitchen; #1 Country Club Drive, Hoover; 6/14/23; 96.

-Hardee’s #15014035; 8441 U.S. Highway 31 North, Calera; 6/15/23; 96.

-Waffle House #1365; 2965 Pelham Parkway, Pelham; 6/14/23; 96.

-Rio’s Bar & Grill; 2693 Highway 95, Helena; 6/14/23; 96.

-Shiki Sakura; 27 Olmsted Street, Birmingham; 6/13/23; 96.

-Champy’s Famous Fried Chicken; 10695 Highway 119, Alabaster; 6/1/23; 96.

-Chick-fil-A FSU #3934; 64 Highway 304, Calera; 6/26/23; 96.

-C’s Cakes and Coffee House; 1241 Valley Street, Montevallo; 6/14/23; 96.

-Slice Montevallo LLC; 1105 Ashville Road, Montevallo; 6/15/23; 96.

-Cafe Trentuno; 3018 Pelham Parkway, Pelham; 6/16/23; 97.

-Shelby Ridge Nursing Home; 881 3rd Street NE, Alabaster; 6/12/23; 97.

-Compass Group NA (University of Montevallo); 1 Vine Street, Montevallo; 6/15/23; 97.

-Moe’s Southwest Grill; 270 Doug Baker Boulevard, Birmingham; 6/27/23; 97.

-Cracker Barrel #558; 199 Supercenter Drive, Calera; 6/15/23; 97.

-Zaxby’s; 3437 Pelham Parkway, Pelham; 6/22/23; 97.

-Zou’s Kitchen; 1917 Highway 58, Helena; 6/29/23; 97.

-Firehouse Subs; 100 South Colonial Drive, Alabaster; 6/15/23; 97.

-Donut Joe’s; 3199 Lee Street, Pelham; 6/27/23; 97.

-Chicken Salad Chick Lee Branch; 210 Doug Baker Boulevard, Hoover; 6/27/23; 97.

-Huskies Food Mart; 490 Riverwoods Court, Helena; 6/14/23; 97.

-Navarros Fresh Market; 1149 Ashville Road, Montevallo; 6/1/23; 97.

-Calera BP; 101 George Roy Parkway, Calera; 6/13/23; 97.

-Ruby Sunshine Cafe; 5243 U.S. Highway 280, Birmingham; 6/2/23; 97.

-Chick-fil-A Oak Mountain; 320 Cahaba Valley Road, Pelham; 6/1/23; 98.

-Hunan II (Red Palace Restaurant); 466 1st Street Southwest, Alabaster; 6/1/23; 98.

-Raceway #6824; 5349 Highway 280 South, Birmingham; 6/30/23; 98.

-Captain D’s #3776; 101 Supercenter Drive, Calera; 6/1/23; 98.

-Chick-fil-A at Alabaster; 125 Colonial Promenade, Alabaster; 6/30/23; 98.

-Sprouts Farmers Market; 5265 U.S. Highway 280, Birmingham; 6/14/23; 98.

-Burger King #21983; 5076 Highway 31, Calera; 6/29/23; 98.

-Lickin Good Donuts; 9330 Highway 119 Suite 400, Alabaster; 6/23/23; 98.

-Villaggio Colafrancesco; 3600 Cedar Lane, Birmingham; 6/27/23; 98.

-Simple Sushi, LLC (Piggly Wiggly); 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 6/12/23; 98.

-Subway Sandwiches; 2800 Greystone Commerce, Hoover; 6/2/23; 99.

-The Craft Burger; 5184 Caldwell Mill Road, Hoover; 6/1/23; 99.

-Pizza Hut #4414; 136 C Calera Marketplace, Calera; 6/29/23; 99.

-Sprouts Farmers Market Bakery/Deli; 5265 U.S. Highway 280, Birmingham; 6/14/23; 99.

-Oumi Sushi at Sprouts #482; 5265 Highway 280, Birmingham; 6/14/23; 99.

-Green China; 9200 Highway 119 Suite 1, Alabaster; 6/23/23; 99.

-The Beer Hog LLC; 2408 Pelham Parkway, Pelham; 6/22/23; 99.

-Pollo Goyo, LLC/Commissary; 8101 Highway 31, Calera; 6/16/23; 99.

-Seafood 168 Pelham, Inc.; 615 Cahaba Valley Road, Pelham; 6/28/23; 99.

-Ivy League Meadery LLC-Bar; 633 11th Avenue SW, Alabaster; 6/23/23; 99.

-Proveer at Grande View; 700 Corporate Ridge, Birmingham; 6/30/23; 99.

-Los Dos Compadres LLC; 4416 Highway 31, Calera; 6/14/23; 99.

-Whataburger #959; 557 Cahaba Valley Road, Pelham; 6/16/23; 100.

-Inverness Country Club Tavern; #1 Country Club Drive, Hoover; 6/14/23; 100.

-Barb’s Cakes LLC; 233 Thoroughbred Lane, Alabaster; 6/22/23; 100.

-Siluria Brewing Company, LLC (Bar); 145 1st Street West, Alabaster; 6/30/23; 100.

-The Chandelier Lounge LLC; 212 Cahaba Valley Road, Pelham; 6/20/23; 100.

Limited Food

-Namya Inc. dba Country Corner; 5845 Chelsea Road, Columbiana; 6/14/23; 94.

-Mark’s (Andalusia Holden Energy, LLC); 1520 Alabama Highway 70, Columbiana; 6/14/23; 95.

-Caldwell Shell; 5502-D Caldwell Mill Road, Birmingham; 6/6/23; 96.

-Sno Biz; 134 Market Center Drive, Alabaster; 6/13/23; 96.

-Circle K #2723808; 2078-A Valleydale Road, Birmingham; 6/1/23; 97.

-Warrior Express; 9970 Highway 119, Alabaster; 6/9/23; 97.

-Hooligan’s Arcade; 519 1st Street SW, Alabaster; 6/1/23; 97.

-Quality Inn; 110 Cahaba Valley Parkway, Pelham; 6/1/23; 98.

-Vocelli’s Pizza; 5479 Highway 280 Suite 12, Birmingham; 6/2/23; 98.

-Clean Juice Greystone; 6215 Tattersall Boulevard, Hoover; 6/20/23; 98.

-Spur Stop Shell; 9737 Highway 119 South, Alabaster; 6/15/23; 99.

-Chelsea Sno; 11728 Chelsea Road, Chelsea; 6/12/23; 99.

-Nutrition Center; 3549 Pelham Parkway, Pelham; 6/15/23; 99.

-Circle K #2723809; 2677 Valleydale Road, Birmingham; 6/1/23; 99.

-24e Fitness, LLC; 2244-A Pelham Parkway, Pelham; 6/6/23; 99.

-SoCal Nutrition LLC; 46 Manning Place, Birmingham; 6/13/23; 99.

-Sprouts Farmers Market Produce; 5265 U.S. Highway 280, Birmingham; 6/14/23; 100.

-Uplift Nutrition; 1401 Doug Baker Boulevard, Birmingham; 6/1/23; 100.

-The Petal Cart LLC; 4040 Helena Road, Helena; 6/29/23; 100.

Hotel/Motel

-Quality Inn; 110 Cahaba Valley Parkway, Pelham; 6/1/23; 96.

-Homewood Suites by Hilton; 215 Inverness Center Drive, Birmingham; 6/1/23; 97.

Mobile Food Service

-C’s Cakes and Coffee House Mobile; 1241 Valley Street, Montevallo; 6/14/23; 97.

-Stacked & Stuffed, LLC/Mikey’s Grill; 4524 Southlake Parkway, Hoover; 6/23/23; 98.

-Wasabi Juan Food Trailer; 2969 Pelham Parkway, Pelham; 6/29/23; 98.

-Wasabi Juan’s Food Van; 2969 Pelham Parkway, Pelham; 6/29/23; 98.

-Word of Mouth BBQ/Buddy’s; 411 First Street North, Alabaster; 6/7/23; 99.

-Pollo Goyo Mobile Truck; Pollo Goyo; 8101 Highway 31, Calera; 6/16/23; 99.

-London’s Family Kitchen/Pollo Goyo; 8101 Highway 31, Calera; 6/8/23; 99.

-Margarita Grill LLC MU; 234 Cahaba Valley Road, Pelham; 6/28/23; 99.

-Pazzo Italian Bistro/Cafe Trentuno; 3018 Pelham Parkway Suite 1, Pelham; 6/7/23; 100.

-Sunshine Lemonade LLC/Crossroad; 3229 Highway 52 West, Pelham; 6/16/23; 100.

-The Craft Burger Mobile Unit; 5184 Caldwell Mill Road, Hoover; 6/1/23; 100.

-Smokey Joe’s BBQ MU/Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 6/20/23; 100.

-Dixieland Grill and Funnel Cakes #2; 1207 1st Street North, Alabaster; 6/27/23; 100.

-Pollo Goyo Trailer, LLC; 8101 Highway 31, Calera; 6/16/23; 100.

Mobile Food Commissary

-La Colonia Mexicana; 111 Railroad Avenue #3, Montevallo; 6/13/23; 89.

Daycare Food Service

-New Beginnings Academy; 8033 Highway 119, Alabaster; 6/7/23; 95.

-Cahaba Valley Learning Center; 151 Narrows Parkway Suite E, Birmingham; 6/13/23; 97.

-Bright Horizons Day Care; 140 Riverchase Parkway, Birmingham; 6/29/23; 99.

-Odyssey Early Schools, Inc.; 104 Heatherbrooke Park Drive, Birmingham; 6/15/23; 99.

-South Shelby Early Learning Center; 1734 14th Street, Calera; 6/8/23; 99.

-Riverside Early Learning Center; 1919 Highway 52 West, Helena; 6/15/23; 99.

-School for Amazing Kids, Helena; 5141 Highway 17, Helena; 6/15/23; 100.

-Young Impressions Child Care #2; 1208 Fifth Avenue, Calera; 6/8/23; 100.