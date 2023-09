Health scores for July 1-31 Published 3:42 pm Thursday, September 14, 2023

The following health scores were issued in Shelby County from July 1-31:

Food Service Establishment

-McDonald’s Chelsea #24310; 16758 Highway 280, Chelsea; 7/25/23; 89.

-Chuck’s Fish; 5426 Highway 280 South, Birmingham; 7/11/23; 92.

-Tin Top BBQ #2; 121 Old Highway 25 West, Columbiana; 7/26/23; 92.

-Pelham Civic Complex/City of Pelham; 500 Amphitheater Road, Pelham; 7/27/23; 93.

-Riverchase Country Club; 2000 Club Road, Birmingham; 7/5/23; 93.

-Kentucky Fried Chicken; 630 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/27/23; 93.

-Taco Bell #029132; 121 Super Center Drive, Calera; 7/3/23; 93.

-Cowboy’s 280; 5492 Highway 280 East, Birmingham; 7/10/23; 93.

-Sun and C’s LLC DBA Chubbfathers; 1207 First Street North, Alabaster; 7/28/23; 93.

-Blue Agave Cantina; 115 Main Street, Columbiana; 7/5/23; 93.

-Lucky’s Deli & Bakery; 4000 Highway 25, Montevallo; 7/7/23; 94.

-Captain D’s #3753; 420 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/21/23; 95.

-Lucky’s Market; 4000 Highway 25, Montevallo; 7/7/23; 95.

-Waffle House #1151; 5419 Highway 280, Hoover; 7/12/23; 95.

-Mi Pueblo Supermarket; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 7/26/23; 95.

-Mi Pueblo Supermarket Deli; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 7/26/23; 95.

-Wendy’s; 16056 Highway 280, Chelsea; 7/3/23; 95.

-First Watch Restaurant #404; 5479 Highway 280 South Suite 1, Birmingham; 7/11/23; 95.

-Good Ole Boys BBQ, IV; 16634 Highway 230, Chelsea; 7/3/23; 95.

-Starbucks Coffee #3478; 5403 Highway 280, Hoover; 7/10/23; 96.

-Hardee’s of Hoover; 2162 Valleydale Road, Hoover; 7/3/23; 96.

-Los Michoacanos Bar & Grill LLC; 100 Ferry Road, Columbiana; 7/12/23; 96.

-Cracker Barrel #70; 655 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/21/23; 97.

-Milo’s Hamburger; 1 Limestone Parkway, Calera; 7/3/23; 97.

-Mi Pueblo Supermarket Bakery; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 7/26/23; 97.

-Beeswax; 25747 Highway 145 South, Columbiana; 7/3/23; 97.

-Arby’s #7206; 110 Riverchase Parkway, Hoover; 7/3/23; 98.

-Domino’s Pizza; 125 Buck Creek Plaza, Alabaster; 7/24/23; 98.

-Lucky’s Seafood; 4000 Highway 25, Montevallo; 7/7/23; 98.

-Riverchase Country Club Grill; 2000 Club Road, Birmingham; 7/5/23; 98.

-Subway #6775; 424 Cahaba Park Circle, Birmingham; 7/31/23; 98.

-China Garden; 111 Railroad Avenue Unit 5, Montevallo; 7/12/23; 98.

-Edgar’s; 499 Southgate Drive, Pelham; 7/31/23; 98.

-Panda House & Lin, LLC; 750 Colonial Promenade, Alabaster; 7/28/23; 98.

-Pelham Jet Pep; 3071 Pelham Parkway, Pelham; 7/5/23; 98.

-Little Caesars; 5408 Highway 280, Suite B, Hoover; 7/14/23; 98.

-Arby’s 9006; 1996 County Road 84, Calera; 7/10/23; 98.

-The Provincial Pub; 108 Mildred Street, Columbiana; 7/25/23; 98.

-Baba Java Coffee; 620 Main Street, Montevallo; 7/10/23; 98.

-City of Pelham Baseball Concession; 300 Ball Park Road, Pelham; 7/31/23; 99.

-Riverchase Country Club Pool Grill; 2000 Club Road, Birmingham; 7/5/23; 99.

-The Pizza Star; 295 Columbiana Square, Columbiana; 7/3/23; 99.

-Pelham Civic Complex Concession/City of Pelham; 500 Amphitheater Road, Pelham; 7/27/23; 99.

-Publix #1202 Bakery; 365 Huntley Parkway, Pelham; 7/6/23; 99.

-Publix #1202 Meat Market; 365 Huntley Parkway, Pelham; 7/6/23; 99.

-Walmart Neighborhood Market #342; 2653 Valleydale Road, Birmingham; 7/7/23; 99.

-Pelham Civic Complex East Concession; 500 Amphitheater Road, Pelham; 7/27/23; 99.

-City of Pelham Baseball Concession; 300 Ball Park Road, Pelham; 7/31/23; 100.

-City of Pelham Football Concession; 300 Ball Park Road, Pelham; 7/31/23; 100.

-Publix #1202 Deli; 365 Huntley Parkway, Pelham; 7/6/23; 100.

-Publix #1202 Seafood Market; 365 Huntley Parkway, Pelham; 7/6/23; 100.

-Shelby Iron Works Park; 10268 Highway 42, Shelby; 7/19/23; 100.

-Walmart Neighborhood Market #342; 2653 Valleydale Road, Birmingham; 7/7/23; 100.

-Sheffield Cafe; 900 Corporate Drive, Birmingham; 7/12/23; 100.

-AFC Sushi @ Publix #1202; 365 Huntley Parkway, Pelham; 7/6/23; 100.

Limited Food

-Greystone Shell; 5408 Highway 280, Hoover; 7/14/23; 89.

-Calera Chevron; 11431 Highway 25, Calera; 7/26/23; 90.

-Toulo Food Mart; 8000 Highway 31, Calera; 7/25/23; 92.

-Munchies Convenience Store; 132 Highway 87, Calera; 7/25/23; 93.

-Circle K #2704888; 630 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/27/23; 94.

-Dunkin Donuts (Circle Donuts LLC); 400 Cahaba Park Circle South, Birmingham; 7/31/23; 94.

-Papa John’s Pizza #5094; 100 Hampton Drive Suite A, Calera; 7/25/23; 94.

-Antojitos La Poblana; 224 2nd Street SW, Alabaster; 7/20/23; 94.

-Circle K #2723815/Saboor LLC; 7994 Helena Road, Pelham; 7/6/23; 96.

-Papa Johns #1377 Inverness; 4629A Highway 280, Birmingham; 7/28/23; 97.

-Alabaster Marathon; 10777 Highway 119, Alabaster; 7/24/23; 97.

-Quik Trip #7171; 2220 Highway 84, Calera; 7/12/23; 97.

-Lucky’s Foodland #449 Produce; 4000 Highway 25, Montevallo; 7/7/23; 98.

-Industrial Food Mart; 151 Industrial Road, Alabaster; 7/24/23; 98.

-Mi Pueblo Supermarket Produce; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 7/26/23; 98.

-Circle K #2723807; 8233 Highway 119, Alabaster; 7/24/23; 98.

-Papa Johns Pizza – Chelsea; 100 Chelsea Corners Way, Chelsea; 7/25/23; 98.

-Chelsea Food Shop; 16634 U.S. Highway 280, Chelsea; 7/3/23; 99.

-Bruster’s Real Ice Cream; 5212 Caldwell Mill Road, Birmingham; 7/14/23; 99.

-Yogurt Mountain #3108; 300 Colonial Promenade, Alabaster; 7/28/23; 99.

-Kona Ice of Birmingham Commissary; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/3/23; 99.

-Dogtown Chevron; 5900 Highway 31, Calera; 7/25/23; 99.

-Domino’s DBA Midgette’s Pizza Inc.; 4685 Highway 17, Helena; 7/5/23; 99.

-Square 1 Nutrition LLC; 5291 Valleydale Road Suite 1, Birmingham; 7/14/23; 99.

-Riverchase Country Club Bar; 2000 Club Road, Birmingham; 7/5/23; 100.

-Publix #1202 Produce; 365 Huntley Parkway, Pelham; 7/6/23; 100.

Mobile Food Service

-Icee Junkie/El Taco Truck; 8101 Highway 31, Calera; 7/25/23; 99.

-El Crucerito/Chubbfathers; 1207 First Street North, Alabaster; 7/28/23; 99.

-Kona Ice of Birmingham Truck #1; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Kona Ice of Birmingham Truck #2; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Kona Ice of Birmingham Truck #3; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC Trailer; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC Truck; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC Mini; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Evby Luv Flex’s Sno-Balls/Helena; 1919 County Road 58, Helena; 7/10/23; 100.

-Seven-Den Tacos Mobile Unit; 944 Highway 10, Montevallo; 7/18/23; 100.

-Kona Ice of Birmingham – KET; 1520 Simmsville Road, Suite 120, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC #5; 1520 Simmsville Road Suite 120, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Kent Koffee Services/Kona Ice; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Kona Ice of Birmingham Truck #4; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/3/23; 100.

-Greasy Grill/Courtyard Bar and Grill; 1187 1st Avenue North, Alabaster; 7/21/23; 100.

Mobile Food Commissary

-Seven-Devn Commissary; 944 Highway 10, Montevallo; 7/18/23; 100.

Hotel/Motel

-Motel 6; 4627 Highway 280, Birmingham; 7/27/23; 90.

-Homewood Suites Birmingham; 121 Riverchase Parkway East, Hoover; 7/7/23; 98.

Daycare Food Service

-La Petite Academy #7363; 5198 Valleydale Road, Birmingham; 7/31/23; 94.

-Young Impressions Child Care Center; 1321 7th Street SW, Alabaster; 7/20/23; 99.

-School for Amazing Kids – Weatherly; 61 Weatherly Club Drive, Alabaster; 7/7/23; 100.