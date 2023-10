Health scores for August 2023 Published 3:54 pm Monday, October 9, 2023

The following health scores were issued in Shelby County from Aug. 1-31:

Food Service Establishment

-Beef O’Brady’s 4300 Helena Road, Helena; 8/22/23; 86.

-Publix #1073 Deli; 9200 Highway 119 South suite 14, Alabaster; 8/24/23; 88.

-Carrabba’s Italian Grill; 4503 Riverview Parkway, Birmingham; 8/15/23; 89.

-Full Moon BBQ; 470 Colonial Promenade, Alabaster; 8/1/23; 89.

-Taziki’s Mediterranean Cafe’ 630 First Street North, Alabaster; 8/22/23; 89.

-Subway of Calera #2; 4601 Highway 31, Calera; 8/24/23; 90.

-Sanpeggio’s Pizza; 2657 Valleydale Road, Birmingham; 8/28/23; 91.

-El Agave; 628 Main Street, Montevallo; 8/21/23; 91.

-Waffle House #2087; 5176 Caldwell Mill Road, Hoover; 8/23/23; 91.

-Pelham Shell; 75 Highway 35, Pelham; 8/24/23; 92.

-Jersey Mike’s Subs; 1114 First Street, Suite 30, Alabaster; 8/22/23; 92.

-Publix #1073 Bakery; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 8/24/23; 93.

-AFC Sushi @ Publix #1073; 9200 Highway 119 Suite 1400, Alabaster; 8/24/23; 93.

-Rancho Escandido Mexican Grill; 844 Highway 31 South Suite B, Alabaster; 8/4/23; 93.

-Publix #1073 Meat Market; 9200 Highway 119 South, Suite 14, Alabaster; 8/24/23; 94.

-Chevron Alabaster Foodmart; 844 Highway 31 South, Alabaster; 8/4/23; 94.

-Delicious Bakery; 844C Highway 31 South, Alabaster; 8/4/23; 94.

-Dairy Queen; 780 Colonial Promenade, Alabaster; 8/1/23; 95.

-Capella Pizzeria/Eterna Pizzeria, LLC; 4700 Highway 280, Suite 13, Hoover; 8/1/23; 95.

-Burger King #10327; 681 First Street SW, Alabaster; 8/1/23; 96.

-Jack’s Family Restaurant #265’ 100 Highway 87, Calera; 8/28/23; 96.

-Altitude 261/Skyline Cafe; 8581 Helena Road, Pelham; 8/3/23; 96.

-L.A. Burrito; 1614 Kent Dairy Road Suite 20, Alabaster; 8/1/23; 97.

-Waffle House #2266; 2401 Helena Road, Helena; 8/2/23; 97.

-Penhale Park Concession Stand; Highway 58, P.O. Box 61, Helena; 8/15/23; 98.

-Zaxby’s; 102 Limestone Parkway, Calera; 8/24/23; 98.

-Smiley Brothers Specialty Foods; 214 Huntley Parkway, Pelham; 8/4/23; 98.

-Chelsea Food Mart; 16585 Highway 280, Chelsea; 8/10/23; 99.

-Helena Sports Complex Baseball Concession Stand; 100 Sports Complex Drive, Helena; 8/15/23; 99.

-Jefferson State Community College; 4692 Valleydale Road, Hoover; 8/29/23; 99.

-Guthrie’s Chicken Finger Restaurant; 4629 Highway 280 South, Birmingham; 8/1/23; 99.

-Pizza Hut #4211; 4500 Valleydale Road, Suite 3, Birmingham; 8/29/23; 99.

-Louise’s Cakes & Supply; 2655 Pelham Parkway, Pelham; 8/3/23; 100.

-Oak Mountain Brewing Company LLC; 110 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/3/23; 100.

-Marcos Pizza; 5192 Caldwell Mill Road, Hoover; 8/31/23; 100.

Limited Food

-Adventurer’s Coffee Co, LLC; 10874 Highway 25, Calera; 8/11/23; 91.

-Circle K #2704893; 5133 Highway 31 South, Calera; 8/23/23; 93.

-Publix #1073 Produce; 9200 Highway 119 South, Suite 14, Alabaster; 8/24/23; 94.

-AmStar 14 – Alabaster; 820 Colonial Promenade, Alabaster; 8/29/23; 95.

-Dunkin Donuts (Pelham Donuts LLC); 480 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/2/23; 95.

-Ozan Vineyard & Cellars; 173 Highway 301, Calera; 8/23/23; 95.

-Sayona Food Mart; 11731 Highway 25, Calera; 8/28/23; 96.

-Circle K #2723682; 715 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/2/23; 96.

-Mapco #5175 (Discount Food Mart); 8361 Highway 31, North, Calera; 8/23/23; 98.

-Quality Inn; 357 highway 304, Calera; 8/23/23; 98.

-Bullet Coffee Company; 5299 Highway 280, Birmingham; 8/10/23; 98.

-Dunkin – Alabaster; 1114 1st Street North, Alabaster; 8/22/23; 98.

-Sleep Inn; 200 Southgate Drive, Pelham; 8/2/23; 99.

-Starbucks Coffee #64732; 2643 Valleydale Road, Birmingham; 8/23/23; 99.

Retail Food Store

-Publix #1073 Seafood Market; 9200 Highway 119 South, Suite 14, Alabaster; 8/24/23; 94.

Mobile Food Service

-Soul Spot Montevallo Food Trailer; 728 Main Street, Montevallo; 8/21/23; 97.

-Tacos Veracruz LLC/Chelsea Food; 16585 Highway 280, Chelsea; 8/10/23; 99.

-Tacos Veracruz #2/Chelsea Food; 16585 U.S. 280, Chelsea; 8/24/23; 99.

-Full Moon BBQ Mobile Unit; 4635 U.S. highway 280, Birmingham; 8/17/23; 99.

-Legends Music LLC/Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 8/17/23; 100.

-Jakes Cafe Two, Inc./Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 8/22/23; 100.

Hotel/Motel

-Quality Inn; 357 Highway 304, Calera; 8/23/23; 86.

Daycare Food Service

-Big Blue Marble Academy, LLC; 104 Heatherbrooke Park Drive, Birmingham; 8/28/23; 98.

-School for Amazing Kids – Dearing Downs; 209 Village Parkway, Helena; 8/2/23; 98.

-Mothers With Care; 296 Yeager Parkway, Pelham; 8/2/23; 98.

-Pink & Blue LLC; 500 Highway 52, Helena; 8/3/23; 99.

-La Petite Academy #7369; 2825 Highway 31 South, Pelham; 8/2/23; 100.

School Lunchroom – Private

-Indian Springs School; 190 Woodward Drive, Indian Springs; 8/24/23; 97.

School Lunchroom – Public

-Montevallo Elementary School; 171 Jeter Circle, Montevallo; 8/21/23; 92.

-Calera Intermediate School; 8454 Highway 31 South, Calera; 8/22/23; 94.

-Calera High School; 100 Eagle Drive, Calera; 8/28/23; 95.

-Inverness Elementary School; 5251 Valleydale Road, Birmingham; 8/28/23; 97.

-Meadow View Elementary School; 2800 Smokey Road Alabaster; 8/24/23; 97.

-Greystone Elementary School; 300 Village Street, Hoover; 8/18/23; 98.

-Calera Elementary School; 855 10th Street, Calera; 8/28/23; 98.

-Pelham High School; 2500 Panther Circle, Pelham; 8/29/23; 98.

-Pelham Oaks Elementary School; 2200 Highway 33, Pelham; 8/22/23; 98.

-Berry Middle School; 4500 Jaguar Drive, Hoover; 8/23/23; 98.

-Linda Nolen Learning Center; 2280 Highway 35, Pelham; 8/22/23; 98.

-Pelham Park Middle School; 2016 Pelham Park Boulevard, Pelham; 8/24/23; 98.

-Spain Park High School; 4700 Valleydale Road, Hoover; 8/23/23; 99.

-Creek View Elementary School; 8568 Highway 17, Maylene; 8/14/23; 99.

-Montevallo Middle School; 235 Sanford Street, Montevallo; 8/21/23; 99.

-Oak Mountain High School; 5476 Caldwell Mill Road, Birmingham; 8/18/23; 99.

-Oak Mountain Intermediate School; 5486 Caldwell Mill Road, Birmingham; 8/18/23; 99.

-Helena High School; 1310 Hillsboro Parkway, Helena; 8/22/23; 99.

-Calera Middle School; 9178 Highway 22, Montevallo; 8/22/23; 99.

-Pelham Ridge Elementary School; 251 Applegate Parkway, Pelham; 8/21/23; 99.

-Riverchase Elementary School; 1950 Old Montgomery Highway, Hoover; 8/29/23; 100.

-Helena Middle School; 1299 Hillsboro Parkway, Helena; 8/22/23; 100.