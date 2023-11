Health scores for Sept. 1-30 Published 9:58 am Monday, November 6, 2023

The following health scores were issued in Shelby County from Sept. 1-30:

Food Service Establishment

-Momma’s Country Cooking; 21244 Highway 25, Columbiana; 9/13/23; 79.

-Happy Dragon Inc. Suite L; 100 Hampton Drive Suite L, Calera; 9/18/23; 83.

-Golden City 4; 113 West College Street, Columbiana; 9/28/23; 86.

-Jack’s #258; 4864 Highway 17, Helena; 9/27/23; 88.

-Pasta Extraordinaire, LLC; 5511 Highway 280 Suite 109, Birmingham; 9/12/23; 88.

-Jerry’s Kwik Shop of Wilsonville, Inc.; 31195 Highway 25 North, Wilsonville; 9/26/23; 89.

-The Purple Onion Inverness LLC; 4505 Riverview Parkway, Birmingham; 9/15/23; 89.

-Cava Mezza Grille; 5247 Highway 280, Birmingham; 9/7/23; 89.

-Metro Diner; 180 Inverness Plaza, Birmingham; 9/14/23; 89.

-Jack’s #176; 113 Highway 280 East, Harpersville; 9/20/23; 91.

-Depot Deli and Grill; 29 Lake Davidson Lane, Helena; 9/27/23; 91.

-Mellow Mushroom; 920 Inverness Corners, Hoover; 9/14/23; 92.

-Buffalo Wild Wings; 4507 Riverview Parkway, Birmingham; 9/15/23; 93.

-Pelham Marathon/Sneaky Pete’s; 2260 Pelham Parkway, Pelham; 9/22/23; 93.

-El Patron Mexican Bar & Grill LLC; 2991 Highway 95, Helena; 9/13/23; 93.

-Sanpeggio’s Pizza; 50 Chelsea Corners, Chelsea; 9/15/23; 94.

-McDonald’s #15280; 301 West College Street, Columbiana; 9/13/23; 94.

-El Korita Market; 1005 Oliver Street, Pelham; 9/5/23; 94.

-Homewood Suites Birmingham; 215 Inverness Center Drive, Birmingham; 9/14/23; 94.

-Somerby @ St. Vincents 119; 200 One Nineteen Boulevard, Hoover; 9/11/23; 94.

-Paradise Point Marine Group, LLC; 231 Paradise Point Drive, Columbiana; 9/1/23; 94.

-Pelham Diner; 2147 Pelham Parkway, Pelham; 9/5/23; 94.

-University Citgo; 740 Middle Street, Montevallo; 9/22/23; 94.

-Golden City Zheng, Inc.; 3000 Meadow Lake Drive, Hoover; 9/7/23; 95.

-Ginza Sushi and Korean BBQ; 5291 Valleydale Road Suite 10, Hoover; 9/14/23; 96.

-Little Caesar’s #2724222; 21195 Highway 25, Columbiana; 9/15/23; 96.

-Hamburger Heaven; 5309 Highway 280 South, Birmingham; 9/15/23; 97.

-Subway; 720 Highway 87, Calera; 9/28/23; 97.

-Publix #383 Bakery; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 9/18/23; 97.

-Oak Mountain Lanes; 300 Bowling Lane, Pelham; 9/22/23; 97.

-Taco Mama; 6801 Cahaba Valley Road South, Birmingham; 9/26/23; 97.

-Chelsea Sports Complex II Concessions; 177 Grand Slam Drive, Chelsea; 9/25/23; 97.

-McAlisters Deli #1032; 152 Bowling Lane, Pelham; 9/22/23; 98.

-Milo’s Hamburgers; 2020 Pelham Parkway, Pelham; 9/29/23; 98.

-Pizza Hut #1102; 634 1st Street North, Alabaster; 9/29/23; 98.

-Wal-Mart #3271 Bakery; 5100 Highway 31, Calera; 9/28/23; 98.

-Wal-Mart #3271 Deli; 5100 Highway 31, Calera; 9/28/23; 98.

-Publix #838 Meat Market; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 9/18/23; 98.

-Oak Mountain Presbyterian Church; 5080 Cahaba Valley Trace, Birmingham; 9/26/23; 98.

-Publix #1281 Meat Market; 90 Marketplace Circle, Calera; 9/18/23; 98.

-Publix #1281 Deli; 90 Marketplace Circle, Calera; 9/18/23; 98.

-Coffee Shoppe; 5275 U.S. Highway 280, Harpersville; 9/27/23; 98.

-Taco Bell #036502; 218 West College Street, Columbiana; 9/15/23; 98.

-Jersey Mike’s Subs; 5413 Highway 280 Suite 1, Hoover; 9/19/23; 98.

-Subway #21818; 100 Chelsea Corners Way, Chelsea; 9/27/23; 99.

-Waffle House #1151; 5419 Highway 280, Hoover; 9/19/23; 99.

-Publix #838 Deli; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 9/18/23; 99.

-Publix #1282 Bakery; 90 Marketplace Circle, Calera; 9/18/23; 99.

-Walmart Market #4189 Deli; 335 Helena Marketplace, Helena; 9/13/23; 99.

-Brown Sugar Desserts by Renea; 4290 County Road 52, Helena; 9/12/23; 99.

-Harpersville C-Store; 5426 Highway 280, Harpersville; 9/20/23; 99.

-AFC Sushi @ Publix 1281; 90 Market Place Circle, Calera; 9/18/23; 99.

-Publix #838 Seafood Market; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 9/18/23; 100.

-Publix #1281 Seafood Market; 90 Marketplace Circle, Calera; 9/18/23; 100.

-Five Guys Burgers and Fries; 5413 Highway 280 Suite 105, Hoover; 9/19/23; 100.

-Walmart Market #4189 Bakery; 335 Helena Marketplace, Helena; 9/13/23; 100.

-The Street Cafe Commissary; 220 Singletree Road, Harpersville; 9/20/23; 100.

-AFC Sushi @ Publix #838; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 9/18/23; 100.

Limited Food

-Pelham Citgo II; 3670 Highway 11, Pelham; 9/27/23; 92.

-American Fuel; 3850 Highway 25, Montevallo; 9/22/23; 93.

-Circle K #272817; 701 Key Drive, Birmingham; 9/15/23; 94.

-Panjwani and Son LLC; dba Exxon; 5373 highway 280, Harpersville; 9/20/23; 95.

-Best Western Plus; 800 Corporate Ridge Drive, Birmingham; 9/26/23; 96.

-Sweet Frog; 250 Doug Baker Boulevard, Hoover; 9/12/23; 96.

-Hop In II #010483 (AJEX Food Mart); 5275 U.S. Highway 280, Harpersville; 9/27/23; 96.

-Holiday Inn Express; 260 Cahaba Valley Road, Pelham; 9/29/23; 97.

-Circle K #6732; 2157 Valleydale Road, Hoover; 9/19/23; 97.

-Pure 280, LLC; 5127 Highway 280, Harpersville; 9/27/23; 97.

-Murphy USA #7545; 16077 Highway 280, Chelsea; 9/27/23; 97.

-Jimmy Johns; 634 First Street North, Alabaster; 9/29/23; 97.

-Domino’s; 5285 U.S. Highway 280, Birmingham; 9/26/23; 97.

-Pelham Nutrition; 2994 Pelham Parkway, Pelham; 9/29/23; 97.

-Dunkin Donuts – Helena; 2536 Helena Road, Suite D, Helena; 9/13/23; 97.

-Boho Tea Bar Montevallo; 1225 Valley Street, Montevallo; 9/22/23; 97.

-Calera Petro; 10380 Highway 25, Calera; 9/15/23; 98.

-Domino’s Pizza; 2681 Pelham Parkway, Pelham; 9/29/23; 98.

-Domino’s; 111 Railroad Avenue #1, Montevallo; 9/22/23; 98.

-Greystone BP (Marathon); 5423 Highway 280, Hoover; 9/26/23; 98.

-Hop In #010480 (Samarth LLC); 16937 U.S. Highway 280, Chelsea; 9/27/23; 98.

-4th & Inches Nutrition; 48 Chesser Crane Road South, Chelsea; 9/15/23; 98.

-RaceTrac #2599; 15486 Highway 280, Chelsea; 9/27/23; 98.

-Highway 52 Nutrition; 500 Riverwoods Parkway, Helena; 9/12/23; 98.

-Columbiana Senior Center; 110 Mildred Street, Columbiana; 9/15/23; 99.

-The Healthy Hangout; 100 Plaza Circle, Alabaster; 9/25/23; 99.

-Circle K #2723806; 16725 Highway 280, Chelsea; 9/13/23; 99.

-Cream & Cones; 2152B Pelham Parkway, Pelham; 9/29/23; 99.

-Subway Walmart #2111; 5335 Highway 280, Birmingham; 9/7/23; 99.

-Sky Zone; 6009 Tattersall Drive, Hoover; 9/26/23; 99.

-Buck Creek Coffee, LLC; 2947 Pelham Parkway, Pelham; 9/22/23; 99.

-Cinnaholic; 270 Doug Baker Boulevard, Hoover; 9/12/23; 99.

-Dunkin Donuts – 280; 5413 Highway 280, Suite 100, Hoover; 9/19/23; 99.

-Publix #838 Produce; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 9/18/23; 100.

-Publix #1281 Produce; 90 Marketplace Circle, Calera; 9/18/23; 100.

-Grady Parker Senior Center; 434 Vine Street, Montevallo; 9/22/23; 100.

-Harpersville Community Center; 39321 Alabama Highway 25, Harpersville; 9/27/23; 100.

Retail Food Store

-New York Butcher Shoppe; 6801 Cahaba Valley Road South, Birmingham; 9/26/23; 95.

Mobile Food Service

-Taco Morro Loco/El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 9/8/23; 97.

-Boho Tea Bar LLC MU; 462 1st Street SW, Alabaster; 9/22/23; 97.

-Tacos El Guero/El Korita Market; 1005 Oliver Street, Pelham; 9/5/23; 99.

-El Parrandero LLC; El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 9/5/23; 99.

-Los Originales Taco El Guero/El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 9/5/23; 99.

-El Pastorcito/Nueva Michoacana 2; 5400 Highway 280, Hoover; 9/27/23; 99.

-The Street Cafe Mobile Unite; 220 Singletree Road, Harpersville; 9/20/23; 99.

-Corn King/Chubbfathers; 1207 First Street North, Alabaster; 9/27/23; 100.

-Uncle G’s Pizza LLC/Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 9/20/23; 100.

Daycare Food Service

-River & Cape Montessori Nursery School; 534 Industrial Road, Alabaster; 9/29/23; 95.

-Ardent Preschool & Daycare; 6801 Tattersall Way, Hoover; 9/11/23; 95.

-Kingwood Christian Child Development; 200 Harvest Way, Alabaster; 9/29/23; 96.

-Primrose School of Riverwoods; 501 Riverwoods Court, Helena; 9/12/23; 96.

-School for Amazing Kids – Calera; 53 Leah Lane, Calera; 9/28/23; 99.

-Heritage Preschool; 450 Huntley Parkway, Pelham; 9/22/23; 99.

-Kiddie Academy; 5412 U.S. Highway 280, Birmingham; 9/26/23; 99.

-Lit’l Bit of Fun Child Development Center; 938 14th Street, Calera; 9/13/23; 100.

-University Baptist Child Development; 200 Shoshone Drive, Montevallo; 9/15/23; 100.

-Little Cubs Learn & Play Daycare; 1040 14th Street, Calera; 9/28/23; 100.

School Lunchroom – Private

-Coosa Valley Academy; 163 Park Street, Harpersville; 9/20/23; 95.

-Joseph Bruno Montessori/Christian; 5509 Timberhill Road, Birmingham; 9/8/23; 95.

-Briarwood Christian School; 6255 Cahaba Valley Road, Birmingham; 9/8/23; 99.

-Hilltop Montessori School; 6 Abbott Square, Birmingham; 9/12/23; 99.

-Cornerstone Christian School; 24975 Highway 25, Columbiana; 9/7/23; 100.

School Lunchroom – Public

-Montevallo High School; 980 Oak Street, Montevallo; 9/1/23; 94.

-Wilsonville Elementary School; 71 School Street, Wilsonville; 9/26/23; 95.

-Chelsea High School; 10510 Highway 11/P.O. Box 6, Chelsea; 9/8/23; 99.

-Helena Elementary School; 187 Third Street, Helena; 9/1/23; 99.

-Oak Mountain Elementary School; 5640 Cahaba Valley Road, Birmingham; 9/8/23; 99.

-Oak Mountain Middle School; 5650 Cahaba Valley Road, Birmingham; 9/8/23; 99.

-Thompson Intermediate School; 1509 Kent Dairy Road, Alabaster; 9/7/23; 99.

-Bumpus Middle School; 6055 Flemings Parkway, Hoover; 9/5/23; 99.

-Chelsea Middle School; 2321 Highway 39, Chelsea; 9/8/23; 100.

-Columbiana Middle School; 222 Joinertown Road, Columbiana; 9/7/23; 100.

-Elvin Hill Elementary School; 201 Washington Street, Columbiana; 9/1/23; 100.

-Helena Intermediate School; 3500 Highway 52, Helena; 9/1/23; 100.

-Shelby County High School; 101 Washington Street, Columbiana; 9/7/23; 100.

-Shelby Elementary School; 19099 Highway 145, Shelby; 9/1/23; 100.

-Career Technical Education Center; 701 Highway 70, Columbiana; 9/1/23; 100.

-Thompson Middle School; 100 Warrior Drive, Alabaster; 9/7/23; 100.

-Vincent High School; 42505 Highway 25, Vincent; 9/20/23; 100.

-Mt Laurel Elementary School; 1 Jefferson Place, Birmingham; 9/12/23; 100.

-Chelsea Park Elementary School; 9000 Chelsea Park, Chelsea; 9/20/23; 100.

-Forest Oaks Elementary School; 1000 Hornet Parkway, Chelsea; 9/8/23; 100.

-Thompson High School; 1921 Warrior Parkway, Alabaster; 9/6/23; 100.

-Vincent Elementary School; 40800 Highway 25, Vincent; 9/20/23; 100.