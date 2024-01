Health scores for Dec. 1-31 Published 2:50 pm Tuesday, January 30, 2024

The following health scores were issued in Shelby County from Dec. 1-31:

Food Service Establishment

-Fish Market Restaurant; 5409 Highway 280, Hoover; 12/8/23; 87.

-Subway of Calera #2; 4601 Highway 31, Calera; 12/21/23; 90.

-CC Food Mart; 4685 Highway 280 East, Birmingham; 12/4/23; 91.

-Chipotle Mexican Grill #1131; 4719 Highway 280 South, Birmingham; 12/20/23; 91.

-O’Henrys Coffee Company; 300 Carlow Lane #111, Birmingham; 12/21/23; 92.

-Full Moor Bar-B-Que; 4635 Highway 280 East, Birmingham; 12/8/23; 93.

-China Doll II; 2656 Valleydale Road, Birmingham; 12/18/23; 93.

-Danberry at Inverness; 235 Inverness Center Drive, Hoover; 12/6/23; 93.

-Little Caesars; 4730 Highway 17 Suite A, Helena; 12/12/23; 92.

-Freddy’s Frozen Custard & Steakburger; 301 Doug Baker Boulevard, Hoover; 12/21/23; 93.

-Burger King #21983; 5076 Highway 31, Calera; 12/21/23; 93.

-Calera BP; 101 George Roy Parkway, Calera; 12/20/23; 93.

-Slice Montevallo LLC; 1105 Ashville Road, Montevallo; 12/15/23; 93.

-Bowlero Riverview; 2908 Riverview Road, Birmingham; 12/18/23; 94.

-Jim N Nick’s BBQ; 2831 Greystone Commerce, Birmingham; 12/22/23; 94.

-Winn Dixie #0445 Bakery/Deli; 500 Inverness Corners, Hoover; 12/6/23; 94.

-Beeswax; 25747 Highway 145 South, Columbiana; 12/20/23; 94.

-Green China; 9200 Highway 119, Alabaster; 12/19/23; 94.

-ROE Hobby, LLC; 10870 Highway 25, Calera; 12/20/23; 94.

-Crazy Cajuns Boiling Pot; 125 Inverness Plaza, Birmingham; 12/8/23; 95.

-Pelham Shell; 75 Highway 35, Pelham; 12/13/23; 95.

-Carrabba’s Italian Grill; 4503 Riverview Parkway, Birmingham; 12/18/23; 95.

-Outback Steakhouse #1260; 5231 Highway 280 South, Birmingham; 12/1/23; 95.

-Panera Bread Bakery #845; 200 Doug Baker Boulevard, Birmingham; 12/5/23; 95.

-Full Moon BBQ; 470 Colonial Promenade, Alabaster; 12/4/23; 95.

-Saigon Noodle House; 4606 Highway 280 Suite 108, Birmingham; 12/12/23; 95.

-Montevallo Exxon; 3910 Highway 25, Montevallo; 12/15/23; 95.

-Chick-fil-A at Greystone; 5375 Highway 280, Birmingham; 12/8/23; 95.

-Marco’s Pizza #8324; 4969 Highway 17, Helena; 12/1/23; 95.

-Jimbo’s Soda Fountain; 9 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 12/21/23; 96.

-Publix #1073 Meat Market; 9200 Highway 119 South, Alabaster; 12/22/23; 96.

-Hacienda Mexican Grill; 4500 Valleydalle Road, Birmingham; 12/5/23; 96.

-Buffalo Wild Wings; 840 Colonial Promenade, Alabaster; 12/1/23; 96.

-Zaxby’s; 2636 Valleydale Road, Hoover; 12/11/23; 96.

-Champy’s Famous Fried Chicken; 10695 Highway 119, Alabaster; 12/1/23; 96.

-Tin Top BBQ #2; 121 Old Highway 25 West, Columbiana; 12/15/23; 96.

-Panda Express #2784; 101 Resource Center Park, Birmingham; 12/12/23; 96.

-Golden City 3 AL LLC; 3221 Highway 25 West, Pelham; 12/12/23; 96.

-Lickin Good Donuts; 9330 Highway 119 Suite 400, Alabaster; 12/18/23; 96.

-Blue Agave Cantina; 115 Main Street, Columbiana; 12/15/23; 96.

-Hawk’s Auction House; 6400 County Road 71 Lot 27, Shelby; 12/11/23; 96.

-Sushi Bar @ Winn Dixie #445; 500 Inverness Corners, Hoover; 12/6/23; 96.

-Mr. Lin; 475 Helena Market Place, Helena; 12/12/23; 97.

-Dairy Queen; 5295 U.S. Highway 280, Birmingham; 12/8/23; 97.

-Ming’s Cuisine; 514 Cahaba Park Circle, Birmingham; 12/7/23; 97.

-Columbiana Sports Complex Concession; McDow Road, Columbiana; 12/19/23; 97.

-VJ’s Restaurant; 2258 Highway 46, Shelby; 12/11/23; 97.

-Firehouse Subs; 5269 Highway 280 South, Birmingham; 12/5/23; 97.

-Don Pepe’s Mexican Restaurant; 230 Doug Baker Boulevard, Birmingham; 12/4/23; 97.

-Publix #1073 Deli; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 12/22/23; 97.

-Publix #1073 Bakery; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 12/22/23; 97.

-Zaxby’s; 3437 Pelham Parkway, Pelham; 12/11/23; 97.

-Chick-fil-A at Alabaster; 125 Colonial Promenade, Alabaster; 12/22/23; 97.

-Zaxby’s #37802; 110 Doug Baker Boulevard, Hoover; 12/5/23; 97.

-Mt Fuji Seafood Steakhouse; 120 Doug Baker Boulevard, Hoover; 12/5/23; 97.

-Pizza Hut #4414; 136 C Calera Marketplace, Calera; 12/21/23; 97.

-Thirstea Cafe 280 LLC; 170 Inverness Plaza, Birmingham; 12/8/23; 97.

-Wok ’n Roll 76 LLC; 175 Inverness Plaza, Hoover; 12/8/23; 97.

-Nueva Michoacana 2; 202 Bowling Lane, Pelham; 12/20/23; 97.

-Quick Shop #22; 203 East College Street, Columbiana; 12/19/23; 97.

-Goodfellas – House of Havana; 4091 Helena Road, Helena; 12/1/23; 97.

-Casa Fiesta Grill; 110 Inverness Plaza Highway, Hoover; 12/7/23; 97.

-Yum Yai Thai Takeout; 5426 Highway 280 Suite 9, Hoover; 12/22/23; 97.

-Birmingham Greystone LLC; 6328 Farley Lane, Birmingham; 12/4/23; 97.

-Barrio Fiesta/TGAC, LLC; 710 Colonial Promenade, Alabaster; 12/14/23; 97.

-Culver’s Butterburgers and Fresh Frozen Custard; 6222 Tattersall Boulevard, Birmingham; 12/22/23; 97.

-Jersey Mike’s Subs; 1114 First Street, Suite 30, Alabaster; 12/13/23; 97.

-McDonald’s #22308; 7210 Wyndham Parkway, Helena; 12/1/23; 98.

-New China; 5361 Highway 280 Suite 104, Birmingham; 12/8/23; 98.

-Alabama 4H Youth Development Center; 892 4H Road, Columbiana; 12/15/23; 98.

-Hunan Cuisine; 5510 Highway 280 South Suite 11, Birmingham; 12/21/23; 98.

-Chick-fil-A at Inverness; 4620 Highway 280, Birmingham; 12/7/23; 98.

-Starbucks Coffee #6965; 4710 Highway 280 East, Birmingham; 12/7/23; 98.

-Cowboy’s 280; 5492 Highway 280 East, Birmingham; 12/21/23; 98.

-North Shelby Baptist Church; 4100 Belcher Drive, Birmingham; 12/20/23; 98.

-Winn Dixie #0445 Market; 500 Inverness Corners, Hoover; 12/6/23; 98.

-Lil Bits Tavern; 3221 Highway 52 West, Pelham; 12/12/23; 98.

-East 59 Cafe; 701 Doug Baker Boulevard, Hoover; 12/4/23; 98.

-Beulah Mae’s; 569 1st Street SW, Alabaster; 12/8/23; 98.

-Taco Bell #040114; 4525 Valleydale Road, Hoover; 12/11/23; 98.

-AMC Lee Branch 15, 801 Doug Baker Boulevard, Hoover; 12/4/23; 99.

-Subway Sandwiches; 2800 Greystone Commerce, Hoover; 12/18/23; 99.

-Comfort Suites; 2235 Pelham Parkway, Pelham; 12/20/23; 99.

-AFC Sushi @ Publix #1073; 9200 Highway 119 South Suite 1400, Alabaster; 12/22/23; 99.

-The Craft Burger; 5184 Caldwell Mill Road, Hoover; 12/15/23; 99.

-Whataburger #1116; 111 Resource Center Park, Birmingham; 12/12/23; 99.

-El Santaurio; 400 Keystone Court, Pelham; 12/1/23; 99.

-The Commissary (LS Property LLC); 21078 Highway 25, Columbiana; 12/19/23; 99.

-Pollo Goyo, LLC/Commissary; 8101 Highway 31, Calera; 12/20/23; 99.

-AFC Sushi @ Publix #838; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 12/18/23; 99.

-Los Dos Compadres LLC; 4416 Highway 31, Calera; 12/20/23; 99.

-Dairy Queen; 2258 Pelham Parkway, Pelham; 12/20/23; 100.

-Cakes Las Comadres, LLC; 2691 Pelham Parkway, Pelham; 12/4/23; 100.

-Winn Dixie #0445 Seafood; 500 Inverness Corners, Hoover; 12/6/23; 100.

-Rickey J’s Bakery, Inc; 4647B U.S. Highway 280, Birmingham; 12/20/23; 100.

Limited Food

-Antojitos La Poblana; 224 1st Street SW, Alabaster; 12/1/23; 90.

-Circle K #2704893; 5133 Highway 31 South, Calera; 12/21/23; 91.

-Valleydale Coosa Mart; 2692 Valleydale Road, Birmingham; 12/8/23; 91.

-Cigars & More; 4673 Highway 280 East, Birmingham; 12/4/23; 91.

-Calera Chevron (Shell); 11431 Highway 25, Calera; 12/18/23; 93.

-Toulo Food Mart; 8000 Highway 31, Calera; 12/15/23; 93.

-Hampton Inn & Suites; 232 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/19/23; 94.

-Munchies Convenience Store; 132 Highway 87, Calera; 12/15/23; 95.

-Domino’s Pizza; 4527 Valleydale Road, Birmingham; 12/11/23; 95.

-Warrior Express; 9970 Highway 119, Alabaster; 12/5/23; 95.

-MAPCO #7549; 200 Inverness Center Drive, Hoover; 12/6/23; 95.

-Best Western Oak Mountain Inn; 100 Bishop Circle, Pelham; 12/21/23; 96.

-Adventure’s Coffee Co. LLC; 10874 Highway 25, Calera; 12/18/23; 96.

-24e Fitness LLC; 2244-A Pelham Parkway, Pelham; 12/19/23; 96.

-Namya Inc. dba CJ’s Country Corner; 5845 Chelsea Road, Columbiana; 12/15/23; 96.

-Scooter’s Coffee – Inverness; 4725 Highway 280, Birmingham; 12/6/23; 96.

-Caldwell Shell; 5502-D Caldwell Mill Road, Birmingham; 12/19/23; 97.

-Subway; 5184 Caldwell Mill Road, Hoover; 12/18/23; 97.

-Holiday Inn Express & Suites; 1000 Balmoral Drive, Alabaster; 12/1/23; 97.

-Papa John’s Pizza #5094; 100 Hampton Drive Suite A, Calera; 12/15/23; 97.

-Circle K #6736; 4734 U.S. Highway 280, Birmingham; 12/4/23; 98.

-Skates 280; 7043 Meadowlark Lane, Birmingham; 12/8/23; 98.

-Brook Highland Shell; 7360 Cahaba Valley Road, Birmingham; 12/1/23; 98.

-Hampton Inn & Suites; 6220 Farley Court, Birmingham; 12/5/23; 98.

-Circle K #2723809; 2677 Valleydale Road, Birmingham; 12/8/23; 98.

-Vocelli’s PIzza; 5479 Highway 280 Suite 12, Birmingham; 12/4/23; 98.

-Hooligan’s Arcade; 519 1st Street SW, Alabaster; 12/1/23; 98.

-Publix #1073 Produce; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 12/22/23; 99.

-Cahaba Valley Shell; 1571 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/6/23; 99.

-Spur Stop Shell; 9737 Highway 119 South, Alabaster; 12/5/23; 99.

-Uplift Nutrition; 1401 Doug Bakery Boulevard, Birmingham; 12/28/23; 99.

-Sno Biz; 134 Market Center Drive, Alabaster; 12/8/23; 99.

-O.M. Inc. Chevron 119; 560 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/14/23; 100.

-Winn Dixie #0445 Produce; 500 Inverness Corners, Hoover; 12/6/23; 100.

Retail Food Store

-Publix #1073 Seafood Market; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 12/22/23; 99.

Mobile Food Service

-The Craft Burger Mobile Unit; 5184 Caldwell Mill Road, Hoover; 12/15/23; 96.

-Sun and C’s LLC dba Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 12/6/23; 98.

-Pollo Goyo Trailer, LLC; 8101 Highway 31, Calera; 12/20/23; 98.

-Sun and C’s LLC dba Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 12/6/23; 99.

-Temper Coffee/Sage Bar and Grill; 4979 Highway 31, Calera; 12/11/23; 99.

-JR Kitchen/Alabama 4H Center; 19451 Highway 25, Columbiana; 12/15/23; 100.

-JaWanda’s Sweet Potato Pies Truck; 5291 Valleydale Road Suite 11, Hoover; 12/28/23; 100.

Hotel/Motel

-Extended Stay America #25; 101 Cahaba Park Circle, Birmingham; 12/4/23; 93.

-Hampton Inn & Suites; 232 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/19/23; 95.

-Comfort Suites; 2235 Pelham Parkway, Pelham; 12/20/23; 95.

-Candlewood Suites; 1004 Balmoral Drive, Alabaster; 12/4/23; 95.

-Sleep Inn; 200 Southgate Drive, Pelham; 12/21/23; 98.

Daycare Food Service

-New Beginnings Academy; 8033 Highway 119, Alabaster; 12/5/23; 98.

-Cahaba Valley Learning Center; 151 Narrows Parkway, Suite E, Birmingham; 12/20/23; 100.

-Chandalar Innovative Learning Academy; 1968 Chandalar Office Park, Pelham; 12/18/23; 100.