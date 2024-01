Marriages for Jan. 1-15 Published 3:02 pm Tuesday, January 30, 2024

The following couples were granted marriages in Shelby County from Jan. 1-15:

-LaKenderick Clifton Edwards and Kelsey LaAndra Mitchell.

-Dawson Matthew Eichhorn and Hanna Gisele Murcia.

-Illiana Maria Colindres and Alan Fernando Gonzalez Hernandez.

-Mary Kelby Shaye Roth and John Paul De Leon Pendowski.

-Trevor Michael Bernier and Madelyn McKenzie Lewis.

-Madalyn Cecelia Durham and Austin Storm McGee.

-Stephen Ray McCluskey and Armando Enriquez.

-Paul Sylvester Fiester, Jr., and Katrina Ann Fuller.

-Arnita Underwood King and Alejandro Hernandez Rojano.

-Ronald Calvin Harpster, II, and Bryce Gertrude Frank.

-Jeremiah Keon Brooks and Nykeria Tashay Anderson.

-Jackson Acey Shell and Blake Hartman Wells.

-Kati Anne Aiken and Lisa Marie Faircloth.

-Jordan Elyse Myer and Ethan Alexander Hedke.

-Joshua Michael Taylor and Kealsie Elizabeth Dinsmore.

-Carlos Antonio Burgos Berrios and Heidy Marie Rivera Sanchez.

-Krystle Foster Sargent and Korey Deon Jackson.

-Kyle Steven Nicholas and Megan Valerie Jennings.

-John Mutahi Ndiga and Mercy Wangui Charagu.

-Yuliana Diaz Vasquez and Jose Guadalupe Villanueva Mayo.

-Dustyn Mikehal Payne and Lindsey Deeann Saxton.

-Addie Caroline Wilson and Thompson Case Payne.

-Robert Newton Bolton, Jr., and Kay Davis Wilson.

-Mykayla Lynn Myrick and Christopher John Girard.

-John Thomas Johnson and Kara Renae Foster.

-Kyle Santana Oliveira and Eduarda Rodrigues Batista.

-Douglas Gunn Moore, J.r, and Jodi Marie McNulty.

-Gregory Lynn Morrow and Elizabeth Ann Eades.

-Mary Cheryl Clark and Charlie Robert Thomas.

-Andrew Joseph Gladden and Emily Lauren Handley.

-Britany Renae Roberts and Austin ODell Brock.

-Laretta Yvonne Stewart and Will Edward Walker, Jr.

-Shanequa Shavon Young and Darius Demetrius Davis.