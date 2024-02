Marriages for Feb. 1-15 Published 2:33 pm Monday, February 26, 2024

The following couples were granted marriages in Shelby County from Feb. 1-15:

-Jesse Schillings Touchstone and Janie Rebecca Walters.

-Huneidi Laith Al and Sumar Yahya Abukhudeer.

-Conner Mitchell Huffman and Jessie Aline Knox.

-Joshua Kevin Smith and Suyapa Ortega Ruiz.

-Taylor Robinson Jones and Tyler Jon Little.

-Ruth Esmeralda Silva Marquez and Yahir Hernandez Martinez.

-Sharif Anwar Lutfi and Jessika Alves Dos Reis.

-Hunter Ryan Horton and Juliana Ofelia Solis.

-Moses Danny Perez and Hannah Grace Thornton.

-Jonathon Allen Hardy and Brittany Marie Beattie.

-Jereme Mortonez Billingsley and Kimmera Jaquita Parks.

-Bailey Garland Busby and Nathan Malloy Mercer.

-Elina Anne Couture and Kyle Christian Bannon.

-Michael Bishop, Jr., and Kimberly Maria Batts.

-Michael Andrew Mitchell and Hannah Faith Reeves.

-Zachary Parker Murphy and Parris Virginia Howell.

-Joe Allen Lee and Shae Elliott Lee.

-Nicholas John Milano, Jr., and Kristen Elayne Vognild.

-Francisco Eulalia Pascual and Manuel Francisco Andres.

-Caitlan Marie Savage and Taylor Lee Johnson.

-Ben Bryan Traywick, Jr., and Tatiana Yenory Bingham.

-Justin Mark Plaster and Kristina Lacy Scott.

-Ramiro Rodriguez Mendoza and Dominga Cortes Rodriguez.

-Emilio Garcia Juarez and Eva Monica Espinoza Pena.

-Magdalena Lopez Gaspar and Ruben Aguilar Apolinar.

-Leidy Lopez Lopez and Jose Rosales Monroy.

-Grady Butler and Nora Teresa Yonamine.

-Steven Alan Kirkpatrick and Julie Renee Vanartsdalen.

-Johnny Ray Cox and Bonnie Prey Johnson.

-Martinez Laurice Larkin and Maya Ann Young.

-Michael Natividad Drews and Robin Michelle Deleon.

-Keyondra Rayquita Willis and Marcus Edward James.

-Elizabeth Ann Nobling and Jack Sheridan Sturman Randall.

-William Patrick Springer and Cynthia Rosemarie Peterson.

-Christa Sue Portillo Cano and Ivan Santillan Callejas.